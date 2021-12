Adresse : Clermont-Ferrand / Paris

Quel paysage pour la mémoire ? Quelle mémoire pour le paysage ?

Colloque international organisé par Luba Jurgenson et Philippe Mesnard

14-15 décembre 2021, INSPE Clermont Auvergne

36, avenue Jean Jaurès, 63400 Chamalières

Renseignements : celis@uca.fr

http://celis.uca.fr

16-17 décembre 2021

Eur’Orbem 9 rue Michelet, 75006 Paris ;

Sorbonne Université, 17 rue de la Sorbonne, 75006 Paris

Renseignements : aurelie.rouget-garma@sorbonne-universite.fr



Mesures sanitaires de rigueur et masque obligatoire.



Ce colloque a pour objectif de développer une réflexion sur les paysages qui ont constitué des scènes de violences extrêmes au cours des XIXe et XXe siècles. Il s’inscrit à la suite d’un ensemble de travaux parmi lesquels des études, des créations et la production de l’exposition itinérante « Paysages de mémoire » présentée au centre universitaire Malesherbes (novembre 2019), au musée du Centre du patrimoine arménien de Valence (15 janvier-10 juin 2021) et à l’INSPE Clermont Auvergne (9 novembre 2021-31 janvier 2022) et dont le numéro spécial de la revue Mémoires en jeu (n° 11, été 2020) a accueilli le catalogue.

Dans une visée résolument pluridisciplinaire, il s’agit de croiser différentes conceptions du paysage et de la mémoire, que ce soit en termes de représentation, de pratiques ou d’usages, de constructions culturelles et d’environnement. Les cadres spatiaux des guerres, déportations, violences coloniales, massacres et génocides, déplacements ou relégation de populations ont toujours retenu l’attention des disciplines prenant pour objet le passé, les violences et/ou les violences du passé. À cela s’ajoute l’ensemble des thématiques liées à l’environnement dont un des centres s’est constitué autour de la question de la catastrophe.

En dialogue avec ces approches, le colloque « Quel paysage pour la mémoire ? Quelle mémoire pour le paysage ? » invite à une réflexion autant conceptuelle que pragmatique et épistémologique suivant deux axes, prenant en considération, l’un, les approches croisées du paysage et de la mémoire, l’autre, les rapports entre constructions et déconstructions du « paysage mémoriel ».



Les sessions seront réparties entre Clermont-Ferrand et Paris.



Les débats seront traduits en anglais.



Voir le détail du programme sur le site d'Eur'ORBEM…