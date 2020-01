Université de Nantes

Colloque international : « Le conte d’artiste en Europe au XIXe siècle »

Responsables scientifiques :

Bochra Charnay (Lille), Christiane Connan-Pintado (Bordeaux),

Dominique Peyrache-Leborgne (Nantes)

Université de Nantes, 14-15 février 2020

Campus Tertre, Faculté des Langues (FLCE), Salle 410

Vendredi 14 février 2020

Autour du Romantisme de langue allemande et d’Andersen :

Présidence de séance : Dominique Peyrache-Leborgne

9h15- Bochra Charnay (Université de Lille), Christiane Connan-Pintado (Université de Bordeaux), Dominique Peyrache-Leborgne (Université de Nantes) : Ouverture du colloque.

9h30- Alain Montandon (Université de Clermont Auvergne) : Tieck et le conte d’artiste.

10h- Evelyne Jacquelin (Université Nord-Pas de Calais, Arras) : Eckbert le Blond : un Volksmärchen « artiste » de Ludwig Tieck.

10h30- Joëlle Legeret (Université de Lausanne), « Tous les loups ne sont pas de la même sorte ». Les contes d’artiste de Charles Perrault, Ludwig Tieck et Jacob et Wilhelm Grimm en comparaison.

11h-11h30 : Discussion et pause

11h30- Ingrid Lacheny (Université de Lorraine, Metz) : Les Contes d’Hoffmann (J. Offenbach) et les « contes » d’E.T.A. Hoffmann : mise(s) en scène et mise(s) en image du merveilleux ?

12h : Cyrille François (Université de Lausanne) : H. C. Andersen, poète du conte

13h : Discussion et repas

Le Conte d’artiste dans la Russie et la France romantiques :

Présidence de séance : Bochra Charnay

14h-Virginie Tellier (Université de Cergy-Pontoise) : Les contes d’auteur, en Russie, à l’époque romantique.

14h30-Béatrice Didier (Ecole Normale Supérieure, Ulm) : « Diabolus in musica ». L’instrument de musique dans le conte romantique.

15h- Caroline Raulet-Marcel (Université de Bourgogne-Franche-Comté, INSPE) : Les contes de Charles Nodier. Merveilles et merveilleux : une transmutation littéraire.

15h30- Sylvain Ledda (Université de Rouen) : Résurgences et souvenirs du merveilleux dans les contes et nouvelles de Musset.

16h-16h30 : Discussion et pause

16h30- Cécile Meynard (Université d’Angers) : De la légende pieuse au conte : confrontation de deux réécritures d'une légende populaire, « Légende de Sœur Béatrix » de Nodier et « Soeur Natalia » de Villiers de l'Isle-Adam.

17h- Pascale Auraix-Jonchière (Université de Clermont Auvergne) : Les contes « verts » de George Sand : le monde merveilleux des végétaux dans Les Contes d’une grand-mère.

17h30 : discussion et clôture et la journée

Samedi 15 février 2020

Du Romantisme à la féerie victorienne

Présidence de séance : Christiane Connan-Pintado

9h30- Fiona McIntosh (Université de Lille 3), Tales of my Landlord et Chronicles of the Canongate ; réflexions génériques sur le conte scottien.

10h- Georges Letissier (Université de Nantes), Ethique et esthétique dans Le Roi de la rivière d’or (1841) de John Ruskin et Marché gobelin (1859) de Christina Rossetti.

10h30-Benjamine Toussaint (Université de Paris Sorbonne), Entre affirmation et dépassement du nationalisme : la réappropriation du folklore dans les contes d'artistes d'Andrew Lang et de George Macdonald.

11h-11h30 : discussion et pause

11h30-Emmanuel Vernadakis (Université d’Angers) : Le Pêcheur et son âme d’Oscar Wilde.

12h- Frédéric Weinmann (Paris, Classes préparatoires) : Une architecture de rêve dans les premières romances de William Morris.

12h30 : discussion et clôture du colloque