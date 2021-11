Adresse : Université Paris Nanterre et Université de Paris

Jeudi 2 décembre 2021

Projection de L’Inhumaine de Marcel L’Herbier (1924)

suivie d’une discussion avec Marie Frappat (Études cinématographiques, Université de Paris) et Christophe Gauthier (Histoire, École des Chartes – PSL)

Université de Paris | Amphithéâtre Buffon | 15 rue Hélène Brion Paris 13e

Gratuit sur inscription à culture@u-paris.fr



Vendredi 10 décembre 2021

Université Paris Nanterre, Bâtiment Paul Ricoeur, Salle Reverdy, Théâtre Bernard-Marie Koltès. RER A station Nanterre-Université



9h30 — Accueil des participant·es

10h — Introduction du colloque (Quentin Rioual, Sophie Lucet, Ana Orozco, Mathilde Régent)



Matinée présidée par Sabine Quiriconi (Études théâtrales, Université Paris Nanterre)

Session 1 — 10h20

Corinne François-Denève (Littérature, Université de Bourgogne) : « Femme silenciée, femme révoltée : les Souvenirs (1895-1918) de Georgette Leblanc »

Elisabeth Leijnse (Littérature néerlandaise et comparée, Université de Namur) : « Laurence Alma-Tadema (1865-1940) : auteure et rivale »

Barbara Klaus-Cosca (Musicologie, Humbolt Universität) : « Du Choix de la vie à Ariane et Barbe-Bleue, la romancière inspiratrice du libretto »

Discussion

11h35 — Pause



Session 2 — 11h50

Cédric Hannedouche (Littérature, Université d’Arras) : « “Nos deux natures cheminaient côte à côte” : Présence et influence de Georgette Leblanc dans l’œuvre de Maurice Leblanc »

Mathilde Régent (Littérature, Université Paris Sorbonne Nouvelle) : « Ni muse ni plagiat : la collaboration entre Georgette Leblanc et Maeterlinck (1895-1898) »

Discussion

12h45 — Ciné-Concert « C’ ou le tour de quoi (Pelléas et Mélisande 1915) ». Avec Vincent L’Hermet (accordéon), Alfredo Mola (violoncelle) et Remy Reber (guitare électrique) dans une performance écrite par Jeremías Iturra (composition musicale, doctorant SACRe-CNSMDP), Daniele Guaschino (création sonore), Brice Barbier (création vidéo) et Quentin Rioual (mise en scène).

13h30 — Déjeuner à l’université.

Après-midi présidée par Marie Frappat (Études cinématographiques, Université de Paris)



Session 3 — 14h30

Marco Consolini (Études théâtrales, Université Paris Sorbonne Nouvelle : « Durec ”metteur en scène” au service de Georgette Leblanc ? »

Arthur Come : (Études cinématographiques, Université Paris I) : « Georgette Leblanc cinégraphiée »

Christophe Gauthier (École des Chartes, PSL) et Marion Polirsztok (Études cinématographiques, Rennes 2) : « Georgette Leblanc goes to the movies »

Discussion

16h — Pause



Session 4 — 16h15

Ana Orozco (Études théâtrales, Université Paris Nanterre) : « Georgette Leblanc, artiste symboliste »

Guy Ducrey (Littérature comparée, Université de Strasbourg) : « Georgette Leblanc est-elle un monstre sacré ?: questions sur une préface de Jean Cocteau »

Discussion

17h05 — Pause

17h15 — Dans une sorte de désert, étape de création mise en scène par Quentin Rioual (Études théâtrales, Université Paris Nanterre), interprétée par Emmanuelle Péron (comédienne). Avec Estelle Baudou (dramaturgie), Thomas Loupias (création sonore), Bastien Poncelet (création costumes) et Lucille Vermeulen (création lumières).

18h15 — Discussion et verre de l’amitié

Samedi 11 décembre 2021

Université de Paris, Grands Moulins, Bâtiment C, 6e étage, Salle Pierre Albouy — 5 rue Thomas Mann Paris 13e. Métro Ligne 14 station Bibliothèque François Mitterrand

9h30 — Accueil des participant·es

Matinée présidée par Marielle Silhouette (Études théâtrales, Université Paris Nanterre)

Session 5 ­— 10h

Juliette Riedler (Études théâtrales, Paris 8): « Actrices et émancipations à la Belle Époque : Georgette Leblanc dans la constellation des « stars » »

Isabelle Moindrot (Études théâtrales, Paris 8): « Une artiste lyrique hors norme au prisme de son répertoire » .

Présentation d’une archive sonore par José Pons (Musicologue et critique)

Discussion

11h15 — Pause

Session 6 — 11h30

Mireille Losco-Lena (Études théâtrales, ENSATT) : « Georgette Leblanc, interprète des femmes puissantes maeterlinckiennes »

Ariane Murphy (Littérature comparée, Université Paris Sorbonne et University College Dublin) : « De la sage à la sainte : Georgette Leblanc et les personnages du second théâtre de Maeterlinck »

Georgakaki Konstantza (Études théâtrales, Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes) : « Georgette Leblanc sur la scène athénienne »

Discussion

12h50 — « Concert-express » avec Ludmilla Etitia (chanteuse lyrique) et Marc Bizzini (pianiste)

13h15 — Déjeuner à la Brasserie Dupont (84, avenue de France 75013).

Après-midi présidée par Gabrielle Houbre (Histoire, Université de Paris)

Session 7 — 14h30

Marie-Dominique Garnier : (Littérature anglaise, Études de genre, Paris 8) « “Défoncer l’armoire à coups de poings”, Georgette Leblanc et Helen Keller, ou comment sortir des placards »

Elisabeth Emery (Civilisation et Littérature française, Montclair State University):« La naissance d’une poète : New York-New Jersey, 1920-1923 »

Nadezhda Washington (Littérature comparée, Université Aix-Marseille) : « La trace de L’Oiseau bleudans la vie et l’œuvre de Georgette Leblanc »

Discussion

15h45 — Pause

Session 8 — 16h

Maxime Benoit-Jeannin (Écrivain et biographe) : « De l’importance d’être Georgette Leblanc (ou de la difficulté d’écrire une biographie) »

Sophie Lucet (Littérature et Arts du spectacle, Université de Paris) : « De Charlotte Corday à Marie-Victoire, une énigme biographique et théâtrale »

Discussion

16h 55 — Pause

17h15 — « Audition musicale » avec Julia Gros de Gasquet (Études théâtrales, Université Paris Sorbonne Nouvelle), Jeanne Zaepffel (chanteuse lyrique) et Nicolas Chesneau (pianiste).

18h Discussion et verre de l’amitié



Comité organisateur

Quentin Rioual (Docteur, Études théâtrales, HAR, Université Paris Nanterre — Metteur en scène, Jardins d’hiver)

Sophie Lucet (Maître de conférences, Littérature et arts du spectacle, CERILAC, Université de Paris)

Ana Orozco (Doctorante, Études théâtrales, HAR, Université Paris Nanterre)

Mathilde Régent (Docteure, Littérature française, Centre de Recherches sur les Poétiques du xixe s., Sorbonne Nouvelle)



Comité scientifique

Martin Barnier (Professeur des universités, Études cinématographiques, Lyon 2, Passages XX-XXI)

Guy Ducrey (Professeur des universités, Littérature comparée, Université de Strasbourg, Unistra)

Alice Folco (Maître de conférences, Arts du spectacle, Université Grenoble Alpes, UMR LITT&ARTS/Cinesthea)

Marie Frappat (Maîtresse de conférences, Études cinématographiques, Université de Paris, CERILAC),

Marie-Dominique Garnier (Professeure des universités, Littératures anglophones et études de genre, Paris 8, UMR LEGS)

Gabrielle Houbre (Maîtresse de conférences HDR, Histoire, Université de Paris, CERILAC)

Isabelle Moindrot (Professeure des universités, Études théâtrales, Université Paris 8, Scènes du monde, création,

savoirs critiques, Institut universitaire de France (IUF))

Sabine Quiriconi (Maître de conférences, Études théâtrales, Université Paris Nanterre, HAR)

Blaise Wilfert-Portal (Maître de conférences, Histoire, ENS-PSL, Institut d’histoire moderne et contemporaine)



Soutiens

CERILAC, Cité du Genre, HAR, ED138, LIRA, SACRe-PSL, CNSMDP, Jardins d’hiver, Région Île-de-France.