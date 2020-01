Sorbonne Université

Colloque international

Première journée - France

La normalisation linguistique en France et en Italie au XVIIe siècle :

stratégies, mécanismes, conséquences

14 février 2020 – Sorbonne, salle D040 – Maison de la Recherche

Organisateurs :

Giovanna Bencivenga, Joséphine Gardon et Oleg Averyanov (doctorants à l’UFR de Langue française)

En collaboration avec l’ED V Concepts et langages, l’Université de Vérone et l’Université franco-italienne

Si au cours de l’histoire les courants linguistiques ont pris des visages variés, la notion de bon usage a toujours été au cœur des débats, en particulier dans les recherches sur l’époque classique en France et en Italie. Le terme de « norme », polysémique, anachronique et volontairement vague, présente comme définitif voire péremptoire un artefact en réalité complexe. C’est notre vision actuelle, influencée par une approche hégélienne de l’histoire linguistique, qui donne ce sentiment de linéarité autotélique. Or, si norme il y eut, au XVIIe, elle ne s’est pas imposée d’elle-même, comme l’a illustré l’ouvrage sur le bon usage. En adoptant une approche comparative, entre France et Italie, on peut mettre en lumière les modalités d’une normalisation qui ne va pas sans problème. En effet, ces deux langues romanes, sœurs et rivales, proposent à ces problèmes des solutions diverses dans des conjonctures singulières, notamment politiques.

Programme

Accueil des participants 9h-9h30

Ouverture par Gilles Siouffi (Sorbonne-Université) 9h30-10h

Myriam Bergeron Maguire (université Sorbonne Nouvelle)

« Le français classique, ou : comment s’en débarrasser ? Quelques observations sur des lettres d’Ancien Régime interceptées dans l’Atlantique » 10h-10h30

Elizaveta Zimont (université de Liège)

« Les diatopismes français dans la lexicographie néerlandais-français des XVIe et XVIIe siècles » 10h30-11h

Simon Gabay (université de Neuchâtel)

« Scripta des Anciens, scripta des Modernes : Normalisation graphique et appauvrissement stylistique en français classique » 11h-11h30

Pause et deuxième partie coordonnée par Delphine Denis (Sorbonne Université)

Virginie Dubeau (Sorbonne-Université)

« L'émergence d'une norme grammaticale : l'exemple des accords du participe passé au XVIIe siècle » 11h45-12h15

Sophie Hache (Université de Lille)

« La langue que l’on chante est-elle parfaitement pure ou trop rigoureuse ? Réflexions sur les normes françaises comparées aux italiennes »12h15-12h45

Giovanna Devincenzo (Université de Bari)

« On ne parle plus ainsi ». Marie de Gournay et le destin de la langue française. 12h45-13h15

*

je.normes.xvii@gmail.com