Art et amitié aux XVIIe et XVIIIe siècles en Europe // Art and friendship in the 17th and 18th centuries in Europe (Colloque international du GRHAM)

Type : colloque international.

Dates de l’événement : 14 et 15 juin 2022.

Lieu : Salle Vasari, 1er étage, INHA, Paris.



PROGRAMME



14 juin 2022



9h30 Accueil



10h00 Introduction

Marine ROBERTON, doctorante Histoire de l’art moderne, UParis 1 Panthéon-Sorbonne

Charlotte ROUSSET, doctorante ATER Histoire de l’art moderne, IRHiS, ULille



10h15 Conférence d’ouverture

Aurélie PRÉVOST, docteure Histoire moderne, ULumières Lyon 2, membre associée du CRULH

Représenter et critiquer l’Amitié exposée aux Salons (XVIIIe siècle) : une question sociale et politique ?



Discussion



11h00



AMITIÉ ET CULTURE VISUELLE



Modération

Florence FESNEAU

docteure Histoire de l’art moderne, UParis 1 Panthéon-Sorbonne



Nathalie JALLADEAU, docteure Histoire de l’art moderne, UParis 1 Panthéon-Sorbonne

L’amitié dans un album : dessins et dédicaces du réseau d’Otto Vaenius



11h25 Pause



11h40

Pauline RANDONNEIX, doctorante Histoire de l’art moderne, UGenève/UTours

Axel MOULINIER, docteur Histoire de l’art moderne, UBourgogne–Franche-Comté/École du Louvre

Accords amicaux : nouvelles perspectives sur les « portraits galants » d’Antoine Watteau



Dorothée LANNO, docteure Histoire de l’art moderne, UStrasbourg

« C’est un feu doux, mais toujours égal, qui nous échauffe sans nous consumer » : modalités de représentation de l’amitié féminine au XVIIIe siècle



Discussion



12h45 Déjeuner



14h15



AMITIÉ ET CULTURE MATÉRIELLE



Modération

Alice OTTAZZI

docteure Histoire de l’art moderne, UParis 1 Panthéon-Sorbonne/UTurin

ATER UFranche-Comté



Juliette SOUPERBIE, doctorante Histoire de l’art, UToulouse Jean Jaurès

Sully portant la médaille de Henri IV : l’illustration originale d’une amitié devenue mythique



Rahul KULKA, assistant de conservation, Fondation des châteaux et jardins prussiens de Berlin-Brandebourg, doctorant Histoire de l’art et de l’architecture moderne, UHarvard

Les tabatières de Frédéric II de Prusse et la culture matérielle de l’amitié au XVIIIe siècle



Chao Ying LEE, maîtresse de conférences, département des relations et cultures ethniques, Unationale de Dong Hwa, Taïwan

Les portraits d’Amiot et de l’Empereur dans les Mémoires concernant les Chinois, fruits d’une collaboration artistique entre le père Amiot et le peintre Panzi



Discussion



15h45 Pause



16h00



AMITIÉS ET RÉSEAUX D’ARTISTES, D’HISTORIENS ET DE MARCHANDS D’ART



Paolo PASTRES, docteur Histoire de l’art, UMilan

Francesco Algarotti, ami des peintres ou de la peinture ?



Francesca S. CROCE, doctorante Histoire de l’art, UVienne

A Friendship that Defined the Seicento : Giovan Pietro Bellori and Carlo Maratti



Lydia VÁZQUEZ, professeure Littérature française du XVIIIe siècle et Littérature comparée, UPays Basque

Juan Manuel IBEAS-ALTAMIRA, maître de conférences HDR Littérature, UPays Basque

Une amitié masculine à toute épreuve : la correspondance particulière entre Francisco de Goya y Lucientes et Martín Zapater y Clavería



Discussion



17h30 Pot de fin de la première journée



***



15 juin 2022



9h30 Accueil



10h00



DE L’AMITIÉ À LA QUERELLE



Modération

Maxime-Georges MÉTRAUX

Galerie Duchemin, Paris



Marie-Catherine SAHUT, conservatrice en chef honoraire du Patrimoine, musée du Louvre

Politique de l’amitié. Les arts au service de Madame de Pompadour



Maxime BRAY, doctorant Histoire de l’art, Sorbonne Université

L’expert, « un tiers qui fait office d’ami » ? Accords amiables et relations conflictuelles lors de la réception des marchés de peinture et de sculpture (XVIIe-XVIIIe siècles)



Nikola PIPERKOV, docteur Histoire de l’art, UParis 1 Panthéon-Sorbonne

L’iconographe et ses collaborateurs : amitiés et inimitiés artistiques dans l’œuvre de Claude-François Ménestrier (1631-1705)



Discussion



11h30 Pause



11h45 Conférence de clôture

Étienne JOLLET, professeur Histoire de l’art moderne, UParis 1 Panthéon-Sorbonne

Ce qui lie dans ce qu’on voit, simplement. Amitié et simplicité dans les arts visuels au XVIIIe siècle en France



Discussion



12h30 Conclusion du colloque

Marine ROBERTON, doctorante Histoire de l’art moderne, UParis 1 Panthéon-Sorbonne

Charlotte ROUSSET, doctorante ATER Histoire de l’art moderne, IRHiS, ULille



12h45 Cocktail de fin de colloque



Organisateurs :

Charlotte Rousset (IRHiS, ULille), charlotte_rousset@hotmail.com

GRHAM, asso.grham@gmail.com