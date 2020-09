ENS Louis-Lumière Paris

Colloque international

Vivien Leigh

« I’m not a film star, I’m an actress[1] »

ENS Louis-Lumière, Paris, 15 et 16 octobre 2021

Appel à communications

Depuis le début de ce siècle, la comédienne britannique Vivien Leigh fait l’objet d’un regain d’intérêt à travers plusieurs biographies, mais aussi des recueils de poèmes, des pièces de théâtre, une série – Hollywood de Ryan Murphy et Ian Brennan –… jusqu’au livre collectif dirigé par Kate Dorney et Maggie B. Gale, Vivien Leigh, Star and Icon (Manchester University Press, 2018). Dans cet ouvrage, les travaux de chercheurs spécialistes d’études actorales et de Star Studies, essentiellement anglo-saxons, confirment cette tendance à réévaluer l’apport artistique de Vivien Leigh.

Longtemps envisagée dans l’ombre de son second époux Laurence Olivier et réduite à ses deux rôles cinématographiques les plus marquants – Scarlett et Blanche, d’ailleurs souvent identifiés par leurs seuls prénoms –, Vivien Leigh a mené une carrière éblouissante des deux côtés de l’Atlantique, à l’écran et sur les planches, obtenant deux Oscar, un prix d’interprétation à la Mostra de Venise et un Tony Award. Elle a également formé avec Laurence Olivier un couple « royal », se produisant avec lui sur les planches dans des rôles classiques – notamment les plus grands personnages féminins de Shakespeare – et contemporains où, outre son mari, elle fut dirigée par les plus grands, dont Peter Brook et Jean-Louis Barrault. Extrêmement polyvalente, elle a brillé sur scène en Ophélie, Juliette, Cléopâtre, Lady Macbeth…, mais aussi dans The Skin of Our Teeth ou même Tovarich.

De plus, alors que la fascination qu’exerce toujours Leigh, plus de 50 ans après sa mort, repose également sur sa destinée tragique – femme dotée d’une sublime beauté mais abîmée par sa bipolarité, se consumant en une passion folle pour « Larry » et mourant à seulement 53 ans de tuberculose, malgré sa volonté de « vieillir » à l’écran et sur scène –, Vivien Leigh, Star and Icon a offert de nouveaux éclairages sur la comédienne. Les chercheurs participant au volume se sont penchés notamment sur sa « psychiatrisation », son lien « obsédant » avec Laurence Olivier, mais aussi sur sa carrière pré-hollywoodienne, sa persona et sa maîtrise de l’art dramatique au cinéma et au théâtre, ses liens avec la France, ses photographies, ses fans…, en se servant abondamment des nouvelles ressources du fonds Leigh déposé en 2013 au Victoria and Albert Museum de Londres. Le présent colloque désire s’inscrire dans la continuité de ces recherches entreprises par Kate Dorney et Maggie B. Gale, afin que les études actorales et les Star Studies françaises, mais aussi d'autres pays, en collaboration avec les chercheurs anglo-saxons, permettent une nouvelle avancée.

Ainsi, des pistes de recherche pourraient être :

- Vivien Leigh et les artistes français : Jean-Louis Barrault, Julien Duvivier, Jean-Pierre Aumont, Henri Alekan…

- Vivien Leigh et le théâtre français : du Mask of Virtue à La Dame aux camélias, en passant par Antigone et Look after Lulu…

- Réception du travail de Vivien Leigh à l’étranger (autres pays que GB et USA)

- Vivien Leigh héroïne de pièces, livres, poèmes, films, téléfilms et séries…

- Vivien Leigh dans le fonds du Victoria and Albert Museum

- Vivien Leigh comédienne shakespearienne

- Vivien Leigh et les dramaturges contemporains

- Vivien Leigh et la Méthode

- Les tournées de l’Old Vic (Australie et Nouvelle-Zélande, Europe de l’Est, Amérique Latine…)

- Vivien Leigh et Laurence Olivier (au théâtre et/ou au cinéma)

- la persona de Vivien Leigh avant et après Scarlett, avant et après Blanche…

- Vivien Leigh et ses réalisateurs

- Vivien Leigh et ses metteurs en scène

Comité scientifique

Kate Dorney, Senior Lecturer in Theatre and Performance, University of Manchester

Arnaud Duprat de Montero, MCF HDR en études cinématographiques et langues romanes, Université de Rennes 2

Corinne François-Denève, MCF en littératures comparées, Université de Bourgogne

Maggie B. Gale, Chair of Drama, University of Manchester

Vincent Lowy, PU en études cinématographiques et directeur de l’ENS Louis-Lumière

Pedro Maciel Guimarães, professeur en études cinématographiques, Unicamp, Brésil

Christian Viviani, PU émérite en études cinématographiques, Université de Caen

Françoise Zamour, Docteure en études cinématographiques et directrice des études de lettres à l’école normale supérieure

Comité d’organisation :

Corinne François-Denève, MCF en littératures comparées, Université de Bourgogne

Vincent Lowy, PU en études cinématographiques et directeur de l’ENS Louis-Lumière

Arnaud Duprat de Montero, MCF HDR en études cinématographiques et langues romanes, Université de Rennes 2

Ce colloque est organisé avec le soutien du CPTC (Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures, EA 4178) de l’Université de Bourgogne, d’Arts : Pratiques et Poétiques (EA 3208) de l’Université Rennes 2, et de l’ENS Louis-Lumière.

Les propositions de communication (un titre, un résumé de 2000 mots, accompagnés d'une notice bio-biographique) devront être envoyées aux trois organisateurs à ces adresses : corinne.francois@u-bourgogne.fr, v.lowy@ens-louis-lumiere.fr, arnaud.duprat@univ-rennes2.fr avant le 31 mars 2021.

Les communications pourront être en français ou en anglais.

Une publication fera suite au colloque.

Bibliographie indicative :

Biographies

BARKER, Felix, The Oliviers, Philadelphia, New York, J. B. Lippincott Company, 1953

ROBYNS, Gwen, Light of a Star, New York, A. S. Barnes and Company, 1970 (first edition: Leslie Frewin Editions, 1968)

EDWARDS, Anne, Vivien Leigh, New York, Simon and Schuster, 1977

LASKY, Jesse, SILVER, Pat, Love Scene: The Story of Laurence Olivier and Vivien Leigh, New York, Thomas Y. Crowell, 1978

UTILOV, Vladimir, Vivien Li, Moscow, Iskustvo, 1980

O’CONNOR, Gary, Darlings of the Gods: One Year in the Lives of Laurence Olivier and Vivien Leigh, London, Sydney, Auckland, Toronto, Hodder and Stoughton, 1984

TAYLOR, John Russel, Vivien Leigh, London, Elm Tree Books, 1984

WALKER, Alexander, Vivien: The Life of Vivien Leigh, London, George Weidenfeld & Nicolson ltd, 1987

VICKERS, Hugo, Vivien Leigh: a Biography, Boston, Toronto, London, Little, Brown and Company, 1988

MAFIOLY, Serge, Vivien Leigh, d’air et de feu, Paris, Editions Henri Veyrier, 1989

MC BEAN, Angus, Vivien Leigh: a Love Affair with the Camera, Oxford, Phaidon Press, 1989

GUANDALINA, Gina, Vivien Leigh : non solo via col vento, Roma, Edizioni Logos, 1990

MOLT, Cynthia Marylee, Vivien Leigh: a Bio-bibliography, Westport, Connecticut, London, Greenwood Press, 1992

CAPUA, Michelangelo, Vivien Leigh: a Biography, Jefferson, North Carolina, London, Mc Farland & Company, 2003

BEAN, Kendra, Vivien Leigh, an Intimate Portrait, Philadelphia, London, Running Press, 2013

MADRID, José, Vivien Leigh, la tragedia de Scarlett O’Hara, Madrid, T&B editores, 2013

STRACHAN, Alan, Dark Star, A Biography of Vivien Leigh, London, New York, I. B. Tauris, 2019

Témoignages

DENT, Alan, Vivien Leigh: a Bouquet, London, Hamish Hamilton, 1969

Travaux universitaires

DUPRAT DE MONTERO, Arnaud, « Las dos adaptaciones de Waterloo Bridge (El puente de Waterloo, J. Whale, 1931 y M. LeRoy, 1940): ¿crisis de la narración o narrativa de la crisis? ». Sánchez Escalonilla, Antonio, Rodríguez Mateos, Araceli (dir.), Fotocinema, n°8, Universidad de Málaga, 2014, pp. 39-55

DORNEY, Kate, B. GALE, Maggie (eds.), Vivien Leigh, Actress and Icon, Manchester University Press, 2018

DUPRAT DE MONTERO, Arnaud, « Vivien Leigh au cinéma : de la représentation d’une folie féminine à l’actrice-créatrice ». Mekouar-Hertzberg, Nadia, Urdician, Stéphanie (dir.), Histoires de folles, raison et déraison, liaisons et déliaisons, Binges, éditions Orbis Tertius, Coll. « Universitas », 2019, pp. 201-214

Pièces de théâtre

PENDLETON, Austin, Orson’s Shadow, New York, Dramatist’s Play Service, 2005

LAFFERTY, Marcy, Vivien Leigh: The Last Press Conference, New York, Dramatist’s Play Service, 2010

MCDONALD, Donald, Letter to Larry, London, Playdead Press, 2012

Recueils de poèmes

MORASSO, Massimo, Le poesie di Vivien Leigh, Genova, Milano, Marietti 1820, 2005

MORASSO, Massimo, La vita intense, I racconti di Vivien Leigh, Genova, Le mani, 2009

PERERA NATHAN, Shiroma, Serenading The Dawn, Victoria, Australia, Sid Harta Publishers, 2019

Autres écrits

GATER, Dylis, A Season with Vivien Leigh: The Life and Art of an Actress, Leek, Anecdotes, 2007

BARDEAUX, Michèle, The Illumination of Vivien Leigh, A Time-Traveller’s Memoir, Lulu.com, 2019

[1] « “I’m not a film star, I’m an actress”, she told reporters. “Being a film star –just a film star– is such a false life, lived for fake values and for publicity. Actresses go on for a long time and there are always marvellous parts to play.” » Cité in Anne EDWARDS, Vivien Leigh, Lanham, New York, Boulder, Toronto, Plymouth UK, Taylor Trade Publishing, 2013, p. 114.