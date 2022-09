Adresse : ENS de Lyon

Colloque inter­na­tio­nal

« Nicolas Bouvier dans le monde. Réceptions et tra­duc­tions »

Organisation Liouba Bischoff (ENS de Lyon/CERCC) et Sarga Moussa (CNRS/Thalim)

ENS de Lyon, 6-7 octo­bre 2022 (Site Descartes le 6 octobre, site Monod le 7 octobre)

Jeudi 6 octo­bre

9h Accueil des par­ti­ci­pants

9h15 Introduction, par Liouba Bischoff et Sarga Moussa

9h30 Daniel Maggetti (Université de Lausanne) : « La récep­tion de Bouvier dans la presse suisse (1955-1985) »

10h10 Liouba Bischoff (ENS de Lyon) : « Présence de Nicolas Bouvier dans la lit­té­ra­ture contem­po­raine de langue fran­çaise »

10h50 Pause

11h10 Frank Estelmann (Université de Francfort-sur-le-Main) : « “Aber es hat gemi­scht” : le mariage des mots dans L’Usage du monde et sa tra­duc­tion alle­mande »

11h50 : Conversation avec Barbara Erni (tra­duc­trice en alle­mand du Poisson-Scorpion, de L’Art popu­laire en Suisse et de La Descente de l’Inde)

12h30 : Pause déjeu­ner

14h Robyn Marsack (tra­duc­trice de L’Usage du monde, du Poisson-Scorpion et du Journal d’Aran en anglais) : « Faire connais­sance avec Monsieur Bouvier / Getting to know Monsieur Bouvier »

14h40 La récep­tion de Bouvier dans l’espace anglo­phone. Raphaël Piguet (Université de Princeton) : « “Une sorte de seconde vie” : Nicolas Bouvier en Amérique du Nord » ; Guillaume Thouroude : « Nicolas Bouvier sur les îles bri­tan­ni­ques. Lectures, réé­cri­tu­res, pos­tu­res »

15h40 Pause

16h Malgorzata Sokolowicz (Université de Varsovie) : « Savoir “appri­voi­ser le monde” ou Nicolas Bouvier en Pologne »

16h40 Anastasia Gladoshchuk (tra­duc­trice russe, revue « Littérature étrangère ») et Elena Galtsova (Institut de lit­té­ra­ture mon­diale de l’Académie des scien­ces de Russie) : « “J’avais oublié ma vie au profit de LA VIE” : les enjeux de la pre­mière tra­duc­tion de Nicolas Bouvier en russe »

17h20 Corinne Fournier-Kiss (Université de Berne) : « Les tra­duc­tions tchè­ques de L’Usage du monde et du Poisson-Scorpion, ou les “ins­truc­tions” via­ti­ques de Nicolas Bouvier »

Vendredi 7 octo­bre

9h30 Jingjing Yang (Université Sorbonne Nouvelle) : « Nicolas Bouvier en Chine : tra­duc­tion, récep­tion et trans­plan­ta­tion »

10h10 Halia Koo (Université Memorial de Terre-Neuve) : « “Un livre de la sagesse” et un idéal de liberté indi­vi­duelle : la récep­tion de Nicolas Bouvier en Corée du Sud »

10h50 Pause

11h10 Vajiheh Zarei (Université de Genève) : « Le Dehors et le dedans et L’Usage du monde tra­duits en farsi : enjeux esthé­ti­ques et consi­dé­ra­tions cri­ti­ques sur les choix de tra­duc­tion »

11h50 Vasiliki Tsaita-Tsilimeni (Université de Genève) : « Poésie en mou­ve­ment : la tra­duc­tion en grec des tableaux géo­gra­phi­ques de Nicolas Bouvier »

12h30 Pause déjeu­ner

14h Isabelle Bleton (ENS de Lyon) : « La récep­tion de L’Usage du monde dans le monde – et dans la langue – his­pa­no­phone »

14h40 Anne Marie Jaton (Université de Pise) : « “Un culte secret et dis­persé” : Nicolas Bouvier en Italie »

15h20 Pause

15h40 Sarga Moussa (CNRS/Thalim) : « Le lec­teur caché dans L’Usage du monde »

16h20 Conclusions.