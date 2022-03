Université Paris Nanterre & Université de Lausanne

Antoine Emaz, l’épreuve élémentaire de soi



Colloque international



Appel à contributions



Université Paris-Nanterre (F) et Université de Lausanne (CH)



les 9 novembre 2022 à Lausanne & jeudi 17 novembre 2022, à Paris Nanterre





Comité scientifique :

Djamel Meskache, Antonio Rodriguez, Dominique Rabaté, Florence Trocmé, Dominique Viart.





Organisations des journées :

Dominique Viart (Paris-Nanterre), Antonio Rodriguez (Lausanne)





Après une abondante critique de son vivant et de nombreux hommages depuis son décès en 2019, la poésie d’Antoine Emaz mérite aujourd’hui d’être envisagée dans sa trajectoire historique, tant sociologique, esthétique qu’artistique. Ce colloque international voudrait saisir l’ensemble du parcours de l’écrivain, mesurer son inscription dans la poésie contemporaine, son influence sur de nouvelles générations, en France et dans les pays francophones.

L’œuvre d’Antoine Emaz dialogue avec une tradition de poètes explorant une poésie lyrique mais distanciée (Reverdy, Du Bouchet, Jaccottet, Dupin…) en prenant place dans une modernité détachée de l’esprit des avant-gardes. Donnant forme à une « fatigue d’être soi » (A. Ehrenberg), sa démarche manifeste une exigence et une certaine radicalité : on sait l’écrivain réservé envers l’expression de soi et réticent aux excès de la subjectivité. Poète, il invente de nouvelles formes pour dire l’épreuve du quotidien, l’usure des injonctions à être. Penseur, ses carnets, écrits critiques, notes de lecture, lettres participent à une variété de formats littéraires.



Comment comprendre les stratégies lexicales mises en oeuvre, l’alternance de vers et de proses, l’architecture de ses recueils dans une histoire des formes lyriques aujourd’hui ? Les rapprochements avec l’esthétique minimaliste ou l’art pauvre sont ils pertinents pour décrire cette poétique singulière ? Quelles collaborations, quelles amitiés une telle esthétique implique-t-elle ? Permet-elle d’élaborer un état de la poésie en France, notamment au sein des débats sur la poéthique ou sur un renouveau lyrique, qui se devrait d’être critique ?



Très libres dans leurs approches, les propositions de communication pourront notamment être consacrées aux domaines suivants :

Une œuvre en affinités



Comment a lieu l’activité poétique d’Antoine Emaz ? Avec quelles affinités éditoriales ? Dans quelles revues ? De quelles sont les premières formes de reconnaissance a-t-il bénéficié ? Faut-il construire une géographie littéraire de son parcours pour comprendre ses rencontres et ses projets poétiques ? Quelle place y accorder à certains faits biographiques ? Antoine Emaz fut lié à de nombreux poètes. Comment peut-on le situer sur la scène poétique ?



Les formes de la poésie et de la critique



Ce colloque cherchera à comprendre les différentes formes d’écriture convoquées par Antoine Emaz, notamment sa manière d’amener un état critique à partir d’une démarche proprement poétique. Il s’agira également d’étudier comment s’articulent évocations et réflexions, poèmes et notes.



Interventions, lectures, archives



Antoine Emaz participe à l’effervescence des événements poétiques et des festivals en France. Il intervient dans des lectures, des rencontres, des tables rondes. Quelles sont ses manières de lire, de mener des actes poétiques en public ? Comment se situe-t-il face à l’essor de la performance, du slam ou de la poésie sur scène ? Adopte-t-il une posture du poète privilégiant l’écriture et l’imprimé ? Quelles archives sonores ou visuelles peut-on trouver de ses interventions ?



*

Les propositions de communication doivent être adressées simultanément à Dominique Viart (dominique.viart@parisnanterre.fr), Antonio Rodriguez (antonio.rodriguez@unil.ch) et Djamel Meskache (taratri@orange.fr) avant le 30 avril 2022.



Pendant l’année 2022, plusieurs événements poétiques accompagneront ce colloque international : la mise en voix par des comédiens de poèmes d’Antoine Emaz pendant le Printemps de la poésie en Suisse (événement sur Zoom) ; une périphérie du Marché de la poésie de Paris organisée à Lausanne le 20 juin 2022 et une exposition des livres d’artistes d’Antoine Emaz à la Galerie des Editions Tarabuste (Saint-Benoît du Sault, 36170)