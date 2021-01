INHA , salle Vasari (6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris)

Présentation

Le blanc est un concept majeur dans la réflexion sur les relations entre écriture et figure. Il renvoie, sans s’y réduire, au support sur lequel s’inscrivent le texte et l'image dans l’espace du livre, de l’estampe, de la peinture, de la paroi ou du mur.

Souvent théorisé en Occident comme un vide, un manque qui s’oppose à la matérialité de la figure ou du signe écrit, il est pourtant susceptible d’assumer un rôle énonciatif, sémantique et plastique dont les artistes et les écrivains se sont souvent emparés, et qui reste à interroger. Lien constitutif entre les figures et les graphismes, séparateur syntaxique – pause rythmique ou segmentation logique –, il couvre une surface de lisibilité qui autorise, voire sollicite, la participation active du lecteur/spectateur.

C’est à ce titre qu’il occupe une place majeure dans la réflexion d’Anne-Marie Christin, dont l’œuvre convoque avec force les notions d’« intervalle » et de « réserve ». Mais bien d’autres auteurs ont approché la notion de blanc selon des orientations épistémologiques différentes (citons ici François Cheng, Louis Marin, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard) et à l’aide de concepts variés tels que souffle, espacement, virtualité, résistance.

Prolongeant le colloque Écritures V. Systèmes d'écriture, imaginaire lettré (2015), ce colloque se donne pour but d’explorer la richesse conceptuelle de la notion de blanc, et la multiplicité des enjeux qu’elle ouvre dans l’étude des formes mixtes associant figure et support. Plus qu’à ses usages culturels et à ses codes symboliques comme couleur, on s’intéressera ici au blanc comme espace et forme à interpréter. Le vocabulaire du blanc (comparaisons linguistiques et constructions culturelles), les théories esthétiques et sémiotiques du blanc, le rapport vide / plein dans la création, les fonctions et les usages du blanc dans les systèmes d’écriture, sont quelques-unes des pistes qui, sans exclusive, pourront être abordées.

Comité d'organisation : Hélène Campaignolle-Catel (CNRS/UMR THALIM), Marianne Simon-Oikawa (Université de Tokyo/UMR THALIM).

Comité scientifique : Violaine Anger (Université d'Évry Val d'Essonne / CERCC-Centre d'études et de Recherches comparées sur la création), Claire Akiko Brisset (Université de Genève), Claire Bustarret (CNRS, Centre Maurice Halbwachs), Yoon-Jung Do (Université INHA, Incheon, Corée du Sud), Florence Dumora (Université de Paris), Jacques Dürrenmatt (Sorbonne Université), Paul Saenger (Curator or Rare Books, Collection Development Librarian, Newberry Library).

Organisation : Centre d'étude de l'écriture et de l'image, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Université de Tokyo

Programme

Jeudi 4 février 2021

09:00 - 09:30 Introduction - Marianne Simon-Oikawa (U. de Tokyo, UMR Thalim & CEEI)

09:30 - 10:30 Session : Approche de la question

09:30 - 10:00 Contours et creux d'un concept : le blanc chez Anne-Marie Christin - Hélène Campaignolle-Catel (CNRS / UMR Thalim & CEEI)

10:00 - 10:30 Nommer le blanc : traduire le concept de Leerstelle de Wolfgang Iser - Marie Kondrat (U. Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CERC-EA 172 / U. de Genève)

10:30 - 10:50 Discussion

10:50 - 11:00 Pause café

11:00 - 12:30 Session : Le blanc en question dans l'inscription médiévale

11:00 - 11:30 Blanc, espace, intervalle ? Exploration au cœur de la parole - Violaine Anger (U. d'Evry Val d'Essonne/ CERCC)

11:30 - 12:00 La conquête des espaces : les inscriptions en caractères latins face au « blanc » au Moyen Âge - Estelle Ingrand-Varenne (CNRS / Centre de recherche français à Jérusalem)

12:00 - 12:30 Espace blanc et construction du texte : structuration de l'espace visuel et textuel dans la mise en livre médiévale (XIIIe-XVe siècles.) - Anne Rochebouet (DYPAC, UVSQ, Paris-Saclay)

12:30 - 13:00 Discussion

13:00 - 14:15 Pause déjeuner

14:15 - 17:45 Session : Le blanc dans le livre et la page

14:15 - 14:45 BLANC : un livre expérimental. Excursion entre recherche et création (intervention de designer) - Roxane Jubert (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs)

14:45 - 15:15 Les espaces du blanc dans la littérature italienne du XIXe siècle jusqu’à nos jours - Elisa Tonani (U. degli Studi di Genova)

15:15 - 15:45 Les blancs de la page et de la mémoire - Liliane Louvel (U. de Poitiers / MSHS, Présidente IAWIS/AIERTI)

15:45 - 16:15 Discussion

16:15 - 16:45 Pause café

16:45 - 17:15 L’espace énergétique du blanc dans l’écriture poétique d’André du Bouchet - Sylvie Decorniquet (Thalim)

17:15 - 17:45 « J’arrange le blanc dans le noir » : poétique du blanc chez J. Roubaud - Margaux Coquelle-Roehm (U. de Poitiers)

17:45 - 18:15 Discussion et conclusion de la journée

Vendredi 5 février 2021

09:00 - 12:10 Session : Les blancs de la peinture

09:00 - 09:30 Dynamique du blanc et forme spatiale : Raoul Hausmann écrivain - Hélène Thiérard (U. de la Sarre, Postdoc ERC Minor Universality)

09:30 - 10:00 Entre quelque chose et déjà presque rien : les espaces du blanc chez Mira Schendel - Adrien Dominique Casimiro (U. d'Artois)

10:00 - 10:30 Plongée dans le blanc : Joan Miro et la poétique du vide. Une perspective transdisciplinaire - Eduardo Cairol (U. Pompeu Fabra, Barcelone)

10:30 - 11:00 Discussion

11:00 - 11:10 Pause café

11:10 - 11:40 Peinture en blanc : les « Peintures du Vide » de Sándor Molnár - Katalin Kovacs (U. de Szeged, Hongrie)

11:40 - 12:10 Toile blanche, toile pleine - Elora Weill-Engerer (U. Paris 1)

12:10 - 12:30 Discussion

12:30 - 14:00 Pause déjeuner

14:00 - 15:00 Session : Espaces plastiques, blancs photographiques

14:00 - 14:30 Blancs typographiques, ekphrasis photographiques et clichés dans certains textes et avant-textes autobiographiques d’Annie Ernaux - Julie Leblanc (U. de Toronto)

14:30 - 15:00 Les blancs post-photographiques - Nathalie Dietschy (U. de Lausanne)

15:00 - 15:20 Discussion

15:20 - 15:30 Pause café

15:30 - 17:00 Session : Calligraphie , sceaux et typographie, entre Europe et Asie

15:30 - 16:00 « Connais le blanc, adhère au pourpre » – Espace et densité dans la création des sceaux chinois - Laurent Long (Membre de l’académie d’art sigillaire de Xiling, Hangzhou, Chine, et de la Société Asiatique, Paris)

16:00 - 16:30 L’utopie du gris, design de caractères typographiques japonais - Émilie Rigaud (IFRAE)

16:30 - 17:00 Regard déterminant du blanc : le vide actif (intervention d’artiste) - Catherine Denis (calligraphe)

17:00 - 17:45 Discussion et conclusion de la journée

Samedi 6 février 2021

09:30 - 12:00 Session : Blanc, bande dessinée, manga

09:30 - 10:00 L’espace du blanc en bande dessinée : un générateur de formes ? - Pascal Robert (Enssib, laboratoire Elico)

10:00 - 10:30 Le blanc dans les mises en page multicouches des mangas - Blanche Delaborde (Inalco, IFRAE, U. de Fukuoka)

10:30 - 11:00 Au pays du cerf blanc dessiné par Li Zhiwu : quels usages du blanc ? - Norbert Danysz (ENS Lyon)

11:00 - 11:30 He Youzhi (1922-2016) ou le blanc dans la bande dessinée chinoise - Marie Laureillard (U. Lumière-Lyon 2, Institut d’Asie Orientale)

11:30 - 12:00 Discussion et conclusion de la matinée

