Paris

Colloque

Habiter dans la littérature pour la jeunesse

les vendredi 15 et samedi 16 octobre 2021

dans l'auditorium de la médiathèque Marguerite Yourcenar,

41 rue d’Alleray, 75015 Paris

Métro ligne 12 : Vaugirard ou Convention (Bus : 62, 88, 89, 95)

"J’ai une maison/Pleine de fenêtres"

Dans les livres comme dans la vie, on habite, ici ou là, seul ou à plusieurs, des lieux réels ou imaginaires. En 2020-2021, le CRILJ met en place un ensemble d’actions qui questionnent la notion d’ "Habiter" et les représentations qui en sont données dans la littérature pour la jeunesse d’hier et d’aujourd’hui. Ce qui conduit à interroger l’espace en tant qu’espace de vie, du point de vue de ses habitants, parce qu’habiter c’est bien plus que se loger, c’est "être présent au monde et à autrui" (Habiter, le propre de l’humain, sous la direction de Michel Lussault, Thierry Paquot et Chris Younès, La Découverte, 2007)

"Et des portes aussi/Faut le reconnaître"

Le colloque pluridisciplinaire Habiter dans la littérature pour la jennesse se tiendra à Paris les 15 et 16 octobre 2021. Il réunira auteurs/illustrateurs, bibliothécaires, chercheurs, enseignants, libraires, médiateurs, pour un temps de réflexion et d’échange. Des organismes et associations présenteront les actions concrètes qu’ils mènent sur "Comment habiter ?" en mettant en relation le vécu et l’espace, l’être et le monde, en lien avec la lecture des enfants et des jeunes.

"Et des habitants/Qui grognent, qui grognent/

Et des habitants/Qui n’ont pas le temps"

(Anne Sylvestre, "‎Fabulettes", Disques Meys, MEY 2 400.541, 1969)

Programme

… VENDREDI 15 OCTOBRE MATIN

. 9 heures – Accueil des participants.

. 9 heures 30 – Ouverture et présentation du colloque par Françoise Lagarde, prési-dente du CRILJ

. 9 heures 45 - Christophe Meunier (docteur en géographie, formateur à l’INSPE Centre Val de Loire, membre associé au Laboratoire InTRu à l’université François Rabelais de Tours) : "Habiter le monde, une condition géographique - La construction d’un capital spatial par les albums pour enfants"

TEMPS DE QUESTIONS

PAUSE

. 11 heures - Claudine Hervouët (conservatrice des bibliothèques, membre du comité de rédaction de la Revue des livres pour enfants, à la BnF) : "Habiter dans l’album pour la jeunesse"

. 11 heures 35 - Éléonore Hamaide-Jager (maîtresse de conférences à l’université d’Artois/INSPE de l’académie de Lille) : "Entrer par effraction dans les maisons : les plans en coupe dans l’album pour la jeunesse"

. 12 heures 10 – Sylvie Considère (enseignante-chercheure en didactique de la géo-graphie à l’INSPE de l’académie de Lille et membre du laboratoire CIREL de l’université de Lille) et Christophe Duhaut (formateur en géographie à l’INSPE de l’académie de Lille) : "Espaces d’histoires, histoires d’espaces"

TEMPS DE QUESTIONS

. 13 heures : Déjeuner libre

… VENDREDI 15 OCTOBRE APRÈS-MIDI

. 14 heures 15 – Gaëlle Le Guern-Camara (professeur agrégé de lettres modernes - chargée de cours à l’université de Créteil) : "Le Petit Chaperon rouge en scène : d’une maison l’autre, en passant par la forêt"

. 14 heures 50 – Farah Abdelali (doctorante Laboratoire langues, littératures et communication – Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’sik, Casablanca) : PASTILLE VIDÉO : "La maison dans le conte populaire marocain : un exil, un refuge et un espace d’émancipation"

. 15 heures – Bernadette Bricout (professeur émérite de littérature orale à l’université Paris Diderot, conceptrice des Amphis 21 à Sciences Po, professeur invitée à l’université de Wuhan) : "La mémoire de la maison"

PAUSE

. 16 heures –Sawsan Awada-Jalu (libraire) : PAROLES DE LIBRAIRE : Zenobi, une librairie spécialisée dans la littérature sur la ville et l’habitat.

. 16 heures 30 – Roger Müh (conseiller pédagogique en éducation musicale, associé au bureau des écoles au ministère de l’Éducation nationale) : IINTERVENTION CHANTÉE : "Habiter dans la chanson pour enfants"

TEMPS DE QUESTIONS

. 17 heures : Clôture de la journée

… SAMEDI 16 OCTOBRE MATIN

. 9 heures 30 – Brigitte Van den Bossche (agrégée de l’université de Liège, enseignante à l’École supérieure artistique St-Luc à Liège, coordinatrice des Ateliers du texte et de l’image et du fonds Michel Defourny) : "L’ "esprit cabane" dans l’album jeunesse, du terrain de jeu à l’espace imaginaire, de la réserve au refuge"

. 10 heures 05 – Hélène Weis (professeur de lettres, formatrice, honoraire, à l’INSPE de Versailles, membre de l’AFRELOCE) : "La Cabane : habiter, une initiation culturelle dans les romans : Ségur, Defoe, les robinsonnades…"

TEMPS DE QUESTIONS

PAUSE

. 11 heures – Laurence Allain-Le Forestier et Anne-Rozenn Morel (PRCE à l’INSPE, École interne de l’université de Brest (UBO – université de Bretagne Occidentale) : "Habiter dans les romans de science-fiction : un retour à la nature "

. 11 heures 35 – Odette Mitterrand (professeure d’histoire-géographie certifiée, honoraire, détachée au ministère de la Jeunesse et des Sports, conseiller technique et pédagogique) : "Habiter le monde : réalité d’un espace habité", à partir du livre pour adolescents Oh, Boy ! de Marie-Aude Murail

. 12 heures 10 – PAROLES D’AUTEUR–ILLUSTRATEUR

Claude Ponti échange avec Adèle de Boucherville (autrice et professeure) sur le thème : "Les maisons de Claude Ponti"

TEMPS DE QUESTIONS

. 12 heures 45 : Déjeuner libre

… SAMEDI 16 OCTOBRE APRÈS MIDI

. 14 heures – Soizik Jouin (conservatrice des bibliothèques de la ville de Paris, directrice de la médiathèque Françoise Sagan) : "L’image de l’architecte dans les albums et romans jeunesse".

. 14 heures 35 – PAROLES D’AUTEUR–ILLUSTRATEUR

Didier Cornille (designer) : "Regarder comment on habite"

. 15 heures 10 – PAROLES D’ÉDITRICE

Francine Bouchet (directrice des éditions de La joie de lire) : PASTILLE VIDÉO : "Corbu comme Le Corbusier"

TEMPS DE QUESTIONS

. 15 heures 20 – TABLE RONDE

avec Claire Monod, architecte et membre de Génération.s ; Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde ; Raphaële Heliot, médiatrice architectures écologiques,Vivacités IDF ; animation : Yvanne Chenouf

TEMPS DE QUESTIONS

. 16 heures 25 – Mots de clôture de la présidente du CRILJ.

. 16 heures 30 : Clôture des travaux

COMITÉ DE PILOTAGE

Martine Abadia (CRILJ Midi-Pyrénées)

Denise Barriolade (CRILJ)

Max Butlen (CY Cergy Paris-Université)

Rolande Causse (écrivaine)

Yvanne Chenouf (Association française pour la lecture)

André Delobel (CRILJ)

Viviane Ezratty (CRILJ)

Soizik Jouin (directrice de la médiathèque Françoise Sagan, Paris)

Françoise Lagarde (CRILJ)

Martine Lang (CRILJ)

Pierre Le Guirinec (CRILJ)

Francis Marcoin (université d’Artois)

Muriel Tiberghien (CRILJ)

Isabelle Valque-Reddé (CRILJ)

Nos remerciements

à la médiathèque Marguerite Yourcenar qui accueille le colloque

et à Dani Collaterale qui nous a offert l’illustration de la plaquette.

Le colloque Habiter dans la littérature pour la jeunesse a reçu le soutien du ministère de la Culture et du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

