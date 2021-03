Colloque en ligne

Études du livre au XXIe siècle – chantiers étudiants

Du 10 mars au 17 mai 2021

Comité scientifique

René Audet (Université Laval / LQM)

Julien Lefort-Favreau (Queen’s University/GRÉLQ)

et Mélodie Simard-Houde (Université du Québec à Trois-Rivières / LQM)

Coordination et animation

Charlotte Biron (professionnelle de recherche, LQM)

Joanie Grenier (doctorante, GRÉLQ / Université de Sherbrooke)

avec le soutien de Littérature québécoise mobile (LQM) et du Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec

(GRÉLQ, Université de Sherbrooke)

Ce « printemps » des études du livre au XXIe siècle met en valeur les chantiers de recherche d’une vingtaine de jeunes chercheur⋅e⋅s dans un domaine scientifique qui se dessine à l’intersection de la littérature contemporaine, de l’histoire du livre et de l’édition, de la culture médiatique et des arts visuels.

Le site de l’événement rend disponibles, à partir du 10 mars 2021 et de façon périodique, les contributions des participant⋅e⋅s au colloque. Un événement-synthèse en formule synchrone se tiendra le 17 mai 2021.

La culture numérique a profondément bouleversé, notamment depuis les années 2000, le monde du livre. Les pratiques actuelles de création, d’édition et de lecture se reconfigurent en partie autour de nouveaux formats et supports du livre et de la littérature : livres « enrichis » ou « augmentés », livres numériques, livres audio, applications interactives pour appareils mobiles, hypertextes navigables sur le web. Dans ce processus de métamorphose, l’idée du « livre » occupe toujours une place essentielle, mais penser ses formes, sa production, sa diffusion, son positionnement au sein de la culture ne peut désormais faire l’économie d’une réflexion sur les conséquences de l’entrée dans l’ère numérique.

Les études du livre au XXIe siècle sont un champ disciplinaire naissant, même si des travaux qui en relèvent ont été menés isolément depuis des années. Le colloque est l’occasion de mettre en lien des chercheur⋅e⋅s en formation, qui consacrent leurs efforts à déblayer divers aspects de cette thématique. De façon à ouvrir largement cette communauté, tant géographiquement que thématiquement, nous proposons un événement long et asynchrone, un printemps des études du livre au XXIe siècle qui invite à la découverte de ce nouveau secteur de recherche. Nous vous invitons à consulter le site web de l’événement afin de découvrir la vingtaine de contributions scientifiques publiées à intervalles jusqu’au mois de mai – des interventions brèves sous diverses formes : exposé filmé, texte incluant des illustrations, présentation numérique narrée, captation audio, etc. Vos commentaires, suggestions et questions sont attendus au bas de chaque intervention, pour recréer cette dynamique d’échange associée aux colloques et aux séminaires.

Programme

Le colloque se déroulera sous la forme de cinq livraisons publiées à intervalles de deux semaines, de la mi-mars à la mi-mai 2021.

Première livraison (10 mars)

• Corentin Lahouste, UCLouvain

« Difformations livresques contemporaines »

• Morgan Frères, Université Sorbonne Nouvelle

« Littérature jeunesse et communautés de lecteur.trice.s : Animant Crumbs Staubchronik »

• Antoine Fauchié, Université de Montréal

« Déployer le livre »

Deuxième livraison (24 mars)

• Izabeau Legendre, Université Queen’s

« Les zines contre internet : s’éditer, ou se dématérialiser »

• Prune Lieutier, Université du Québec à Montréal

« Les défis et enjeux de production constatés en édition numérique jeunesse au Québec »

• Pamela Ellayah, Université du Maine-Le Mans

« Fabriquer le patrimoine de l’album jeunesse au XXIe siècle »

• Margot Mellet, Université de Montréal

« Défaire et remédier le livre. Analyse de la figure-écran du livre dans The Pillow Book de Peter Greenaway »

Troisième livraison (7 avril)

• Maxime Bolduc, Université de Sherbrooke

« Entre image de marque et personnalité bien campée : l’usage des réseaux sociaux chez Marchand de feuilles et Boréal »

• Margarita Molina Fernandez, Université du Québec à Montréal

« L’indifférence aux supports du milieu éditorial de la bande dessinée numérique :

un problème de médiagénie et de littératie numérique »

• Tom Lebrun, Université Laval

« De l’appropriation fanique des sources à la réécriture d’un premier jet produit par la machine :

éléments de typologie textuelle en matière de génération par apprentissage machine »

• Merveilles Mouloungui, Université de Lorraine

« Le livre pour la jeunesse au Gabon : circuits et réseaux marginaux »

Quatrième livraison (21 avril)

• Barbara Bourchenin, Université Bordeaux Montaigne

« Livres de l’art actuel : imaginaires paradoxaux de la fin du livre »

• Camille Simard, Université du Québec à Montréal

« Quels liens entre les enseignant-e-s du collégial et le milieu éditorial québécois ? »

• Allan Deneuville, École Universitaire de Recherche ArTeC/Université du Québec à Montréal

« De l’écran à la page : déjouer la logique des plateformes numériques et redéfinir le livre »

• Jade Pétrault, Université de Rennes 2

« Les livres ambulants : histoire d’une double réincarnation »

Cinquième livraison (5 mai)

• Joanie Grenier, Université de Sherbrooke

« Mesurer la découvrabilité du livre québécois en ligne : méthodologie développée et premiers résultats de recherche »

• Emmanuelle Lescouet, Université de Montréal

« La notifiction : ancrer le livre dans le quotidien »

• Stéphanie Parmentier, IMSIC (Aix-Marseille Université)

« Les livres du XXIe siècle seront sur Wattpad, KDP ou TikToK ou ne seront pas ? »

• Sara Vergari, Aix-Marseille Université

« La dématérialisation de l’édition de poésie. Diffusion numérique et critique littéraire : le dialogue est-il possible ? »

Rencontre synchrone finale (17 mai)

Rencontre synchrone finale (17 mai)

Une rencontre synchrone aura lieu sur Zoom ; elle réunira l'ensemble des participant.e.s.