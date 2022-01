SOCIÉTÉ DES TEXTES FRANÇAIS MODERNES



Éditer les œuvres complètes (XVIIIe et XIXe siècles)



Journées d’étude les 3 et 4 février 2022



Université de Chicago



6, rue Thomas Mann Paris 13e







Dans la suite des journées de 2018, qui portaient sur les XVIe et XVIIe siècles, et dont les actes ont été publiés par la STFM, ces deux nouvelles journées visent à relancer le débat sur la notion d’œuvres complètes, et à suivre l’évolution et la spécificité des pratiques éditoriales pour les deux siècles suivants.



Conditions pratiques.

Inscription : elle est nécessaire et le passe sanitaire sera demandé. Merci d’adresser pour le 1e février au plus tard un message à Anne Régent-Susini (anne.regent-susini [at] sorbonne-nouvelle.fr), en précisant si vous souhaitez participer sur place à l’une ou à l’autre journée, ou aux deux, et aux buffets de déjeuner correspondants (25 euros la participation à chaque buffet ; gratuit pour les membres de la STFM à jour).



Participation en ligne : un lien sera envoyé à l’avance aux personnes qui le souhaitent.



Programme



Jeudi 3 février



XVIIIe siècle (dir. Françoise Gevrey et Sylvain Menant)



Matinée



- 9h : Accueil



- 9h 30 : Introduction : Françoise Gevrey, Sylvain Menant



- 10h : Marc Hersant (Université Sorbonne nouvelle) : « Au-delà des Mémoires : Saint-Simon intégralement posthume », et discussion



- 10h 45 : Christelle Bahier-Porte (Université de Saint-Étienne) : « Les œuvres complètes de Lesage : des œuvres choisies ? », et discussion



- 11h 30 : Catherine Volpilhac-Auger (ENS de Lyon) : « Montesquieu : vers une édition perpétuelle », et discussion



- 12h 15 : Buffet sur place



Après-midi



- 13h 45 : Nicolas Morel (Université de Zürich) : « Entre Cramer et Voltaire : les “œuvres complètes” et les premiers pas de l’éditeur », et discussion



- 14h 30 : Christophe Martin (Sorbonne Université) : « Éditer les œuvres de Rousseau : vices et vertus de l’ordre chronologique », et discussion



- 15h 15 : Gerhardt Stenger (Université de Nantes) : « L’édition dite DPV des œuvres complètes de Diderot : histoire, problèmes et perspectives », et discussion



- 16h, Pause



- 16h 15 : Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université) : « De l’intrinsèque incomplétude de l’œuvre de Sade », et discussion



- 17h : Geneviève Artigas-Menant (Université Paris Est) et Jacques Cormier (Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles) : « Naissance d’un écrivain : l’histoire progressive des œuvres complètes de Robert Challe », et discussion

Vendredi 4 février



XIXe siècle (dir. Jean-Baptiste Amadieu)



Matinée



- 9h : Accueil. Introduction : Jean-Baptiste Amadieu



- 9h 30 : Stéphanie Genand (Université de Bourgogne), « Germaine de Staël au défi de ses œuvres complètes, 1821-2022 », et discussion



- 10h 15 : Fabienne Bercegol (Université Toulouse 2), « Éditer les Œuvres complètes de Senancour », et discussion



- 11 : Pause



- 11h 15 : Béatrice Didier (École Normale Supérieure), « Une folle entreprise : les Œuvres complètes de George Sand », et discussion



- 12h : André Guyaux (Sorbonne Université), « Éditer les œuvres complètes de Rimbaud », et discussion



- 12h 45 : Buffet sur place



Après-midi



- 14h : Andrea Del Lungo (Sorbonne Université), « L’édition numérique eBalzac. Questions et méthodes », et discussion



- 14h 45 : Jean-Sébastien Macke (ITEM), « Éditer les œuvres complètes d’Émile Zola en contexte numérique : manuscrits, textes et archives », et discussion



- 15h 30 : Pause



- 15h 45 : Pierre Dufief (Université Paris-Nanterre, ITEM), « Éditer les œuvres complètes de Goncourt », et discussion



- 16h 30 : Pierre Glaudes (Sorbonne Université) et Jean-Marie Seillan (Université de Nice), « Éditer les œuvres complètes de Huysmans », et discussion



- 17h 15 : Conclusions.