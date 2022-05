Adresse : Sorbonne Université





COLLOQUE ANNUEL DU GROUPE D'ETUDES SARTRIENNES

24 & 25 juin 2022



Sorbonne Université, Salle des Actes et Salle de Grec 2



Organisation : GES, Esther Demoulin & Hervé Oulc’hen - Contact : ges.secretariat@gmail.com







Vendredi 24 juin (salle des Actes)



Classe, genre, race



Matinée : 09 h 30 – 12 h 30



Modérateur : Hervé Oulc’hen



09 h 30-10 h 00 : STEPHANIE ROZA :

L’humanisme sartrien et le rôle pivot des Réflexions sur la Question juive



10 h 00-10 h 30 : CELINE MARTY :

L’existentialisme marxiste de la Critique de la Raison dialectique : une critique subjectiviste du capitalisme



10 h 30-11 h 00 : Questions



11 h 00-11 h 30 : Pause/Cotisations



11 h 30-12 h 00 : DAMIEN CHAPEAU :

Les structures du colonialisme dans la Critique de la Raison dialectique (une réflexion sur le problème du racisme systémique)



12 h 00-12 h 30 : AMIRPASHA TAVAKKOLI :

Sartre, Fanon et la lutte révolutionnaire dans l’Iran des années 70



12 h 30-13 h 00 : Questions



13 h 00-14 h 30 : Déjeuner



Après-midi : 14 h 30 – 18 h 00



Modératrice : Chiara Collamati



14 h 30-15 h 00 : CLEMENCE MERCIER :

Sartre et Fanon, l’entrelacs de deux œuvres et les effets(-retours) du territoire algérien – phénoménologie, psychiatrie et lutte anticoloniale



15 h 00-15 h 30 : MARIRITA GUERBO :

La mauvaise foi du subalterne. Rituel et résistance politique, de l’anthropologie des années 1950 à Frantz Fanon



15 h 30-16 h 00 : Questions



16 h 00-16 h 30 : Pause/Cotisations



Modérateur : Grégory Cormann



16 h 30-17 h 00 : FABIO RECCHIA :

Du problème de l’enfance au problème de l’intersectionnalité. Contributions de Sartre et de Beauvoir aux sciences sociales contemporaines



17 h 00-17 h 30 : HADI RIZK :

Contre les identités essentialisées et les différences indifférentes, l’actualité théorique de l’universel concret



17 h 30-18 h 00 : Questions



Soirée : 19 h 45-22 h. Projection du film Les Orgueilleux (1953), de Yves Allégret, École Normale Supérieure, 45 Rue d’Ulm, 75005 Paris, Salle Dussane



Samedi 25 juin (salle de grec 2)





Matinée : 09 h 30 – 12 h 30



Classe, genre, race



Modérateur : Jean-François Louette



09 h 30-10 h 15 : GREGORY CORMANN & JEREMY HAMERS

Intersections de Sartre en 1943. Le scénario Typhus entre Amok de Stefan Zweig et Les Orgueilleux d'Yves Allégret



10 h 15-10 h 45 : JOHN IRELAND

Malraux, Camus, Sartre : Existentialisme et colonialisme



10 h 45-11 h 15 : Questions



11 h 15-11 h 45 : Pause/Cotisations



Varia



Modérateur : Alexandre Féron



11 h 45-12 h 15 : FREDERIC COSSUTTA

Le rôle conceptualisant des marques typographiques dans l’écriture sartrienne de L’Être et le Néant : traits d’union, tirets, italiques, guillemets, parenthèses



12 h 15-12 h 45 : Questions





12 h 45-14 h 00 : Déjeuner



Après-midi : 14 h 00 – 17 h 30



Lire L’Idiot de la famille



Modérateur : Jean Bourgault



14 h 00-14 h 30 : YOHANN DOUET :

L’idéologie dans L’Idiot de la famille



14 h 30-15 h 00 : GABRIEL MAHEO :

Les chemins de l’imaginaire : l’acteur



15 h 00-15 h 30 : Questions



15 h 30-16 h 00 : Pause/Cotisations



Modératrice: Esther Demoulin

16 h 00-16 h 30 : DARIO DE MAGGIO :

Sartre derrière le masque de Flaubert, ou l'aspect autobiographique de L'Idiot de la famille



16 h 30-17 h 00 : ALEXIS CHABOT :

Épileptique liberté



17 h 00-17 h 30 : Questions



Assemblée générale du Groupe d'Études sartriennes (17 h 30-18 h 00)