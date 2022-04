Programme du colloque Collaborations entre intellectuel·le·s queer 1880-1920 qui se tiendra le 4 et 5 mai 2022 à l’Université libre de Bruxelles.

Vous trouverez les modalités pratiques ainsi que le formulaire d’inscription pour suivre cet événement en ligne sur le site du colloque.



Program of the Collaborations entre intellectuel·le·s queer 1880-1920 conference, which will be held at the Université libre de Bruxelles on May 4th and 5th 2022.

Please consult the conference website for further information. In addition to practical details, on the website you will find the registration form which must be returned in order to receive the conference link providing access to attend the conference online.

Programme du colloque Collaborations entre intellectuel·le·s queer 1880-1920



Mercredi 4 mai 2022

12 :00 – Accueil et déjeuner

13:30 – Séance inaugurale

Président de séance : Michael Rosenfeld



· Cécile Vanderpelen – Directrice de la Maison des Sciences humaines (ULB) : Mots de bienvenu

· Michael Rosenfeld – Université libre de Bruxelles : Introduction

· Melanie Hawthorne – Texas A&M University : Keynote address : « Quand Psappha Charme les Sirènes »



15:15 – Pause-café

15:30 – Deuxième séance Constitution de réseaux

Président de séance : David Paternotte, co-directeur de STRIGES (ULB)



· Alain Servantie – chercheur indépendant : Amitiés et amants parisiens dans le Journal intime de Justh Zsigmond (janvier-mai 1888)

· Clément Dessy – Université libre de Bruxelles : Identités et réseaux homosexuels chez les lecteurs de Georges Eekhoud

· Michael Rosenfeld – Université libre de Bruxelles : « Je vous envoie à part la liste des collaborateurs. Si vous avez d’autres personnes en vue, dites le moi ». Présences et absences dans Akademos (1909)

17:45 Fin de la première journée



Jeudi 5 mai 2022

09:15 – Accueil

9:30 – Troisième séance Représentations identitaires

Président de séance : Clive Thomson

· Nicole G. Albert – chercheuse indépendante : Colette et Missy : Lesbos-Sodome aller-retour

· Nicolas Duriau – Université libre de Bruxelles - F.R.S.-FNRS : Sociabilités homosexuelles et photographiques à l’ère de la reproductibilité technique : illustrations littéraires dans L’Élu (1902) d’Achille Essebac

· Flavie Fouchard et Esperanza Hernández Torres – Université de Séville : « Mi alma era cautiva » : la traduction des Vrilles de la Vigne par Hoyos y Vinent. Traduire pour se représenter et revendiquer une identité commune ?



11:15 – Pause-café

11:30 – Quatrième séance Correspondances et amitiés littéraires

Président de séance : David Gullentops

· Jean-Christophe Corrado – Université de Nantes : André Gide et le « franc camarade ». Sur la relation entre André Gide et Henri Ghéon

· Camille Islert – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 : Une écriture en partage ? Sur quelques renvois textuels entre Renée Vivien et Natalie Barney



12:45 – Pause déjeuner



14 :00 – Cinquième séance Figures réticulaires

Président de séance : Clément Dessy

· Clive Thomson – University of Guelph : Georges Hérelle et ses réseaux

· Lowry Martin – The University of Texas at El Paso : An American in Paris: Natalie Barney and Her Transnational Sapphic Sisterhood

· David Gullentops – Vrije Universiteit Brussel : Jean Cocteau. Poète, anarchiste, homosexuel à Paris. (Section criminelle de la police générale)



15:45 – Pause-café



16:00 – Sixième séance Conférence invitée spéciale

Président de séance : Michael Rosenfeld

· Jonathan David Katz et Johnny Willis – University of Pennsylvania : Picturing the First Homosexuals: An Illustrated History of Queer Desire

16:45 – Conclusion – Michael Rosenfeld

17h – Clôture