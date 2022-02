Adresse : Genève

Colloque international



CLAUDE SIMON : RELATIONS ÉTRANGÈRES



Genève, 13 et 14 mai 2022



Organisation :



Nathalie Piégay (Université de Genève)

Jean-Yves Laurichesse (Association des lecteurs de Claude Simon)





PROGRAMME



Vendredi 13 mai

Maison Rousseau & Littérature



Matin

9h Ouverture du colloque

9h15 Jean-Yves Laurichesse (Université Toulouse-Jean Jaurès), « Autoportrait de l’écrivain en invité »

9h45 Patrick Suter (Université de Berne), « Relations brisées : Claude Simon et la frontière »

10h15 Discussion

Pause

10h45 Aurélien d’Avout (Paris), « Approches de l'animal et du végétal en temps de guerre, dans les récits de Claude Simon et Pierre Gascar »

11h15 Emelyn Lih (New York University), « La mort des rêves : lire La Route des Flandres et Le Palace au miroir de la guerre d’Algérie »

11h45 Discussion





Après-midi

14h Alastair Duncan (Université de Stirling), « Langues étrangères et traductions dans Le Jardin des Plantes »

14h30 Alain Froidevaux (Genève), « Sur le bout de la langue ».

15h Discussion

Pause

15h30 Karen Haddad (Université Paris-Nanterre), « Se dire adieu à la russe. Tolstoï, la relation niée »

16h Discussion

Pause

16h30 Table ronde avec Marianne Alphant, Arno Bertina, Gisèle Fournier, Hédi Kaddour, Sylvain Prudhomme.



Samedi 14 mai

Université de Genève



Matin

9h Michel Bertrand (Aix Marseille Université), « Du récit en pointillé au récit en archipel : des cartes postales d’Histoire aux images du Grand Nord »

9h30 Anne-Yvonne Julien (Université de Poitiers), « Ordre septentrional et désordre méditerranéen dans Le Vent (1957) de Claude Simon. Éléments d’une scénographie tragique »

10h Discussion

Pause

10h30 Dominique Viart (Université Paris Nanterre), « “C’est l’homme” : Claude Simon anthropologue. L’exemple des Gitans »

11h Vincent Berne (Paris), « Au pays de Saussure : Claude Simon réel et… hypothétique »

11h30 Discussion



Après-midi

14h Marie Hartmann (Université de Caen), « Le risque de la folie »

14h30 Cécile Yapaudjian-Labat (Aix Marseille Université), « Regards sur l’homme nu dans Le Jardin des plantes de Claude Simon »

15h Discussion

Pause

15h30 Nathalie Piégay (Université de Genève), « Claude Simon, une passion française ? »

16h Discussion

Clôture du colloque