Adresse : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

En marge de l’exposition organisée pour le 100e anniversaire de la naissance de Christian Dotremont (https://fine-arts-museum.be/fr/expositions/christian-dotremont#), les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et les Archives & Musée de la Littérature vous convient à une journée d’étude consacrée au « peintre de l’écriture ».



Coordination scientifique : Paul Aron (Université Libre de Bruxelles / FNRS)



Organisation : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / Archives & Musée de la Littérature



Homme de plume et de lettres, animateur d’art, inlassable chercheur de nouveautés, Christian Dotremont est l’une des figures essentielles de l’avant-garde européenne de la seconde moitié du XXe siècle. Né et mort en Belgique mais grand voyageur, il a déployé son activité dans plusieurs pays, en relation avec des artistes de toutes nationalités, explorant sans cesse les marges des genres institués. Même si plusieurs monographies lui ont été consacrées, ainsi que quelques travaux académiques, sa trajectoire reste en partie méconnue, sans doute précisément parce qu’il a toujours refusé d’emprunter les chemins balisés de la littérature ou de l’art. La présente journée d’étude met d’abord l’accent sur son exploration de l’entre deux : lorsque le verbe fait image, lorsque le texte prend appui sur la page, lorsque le corps se fait signe et entre dans le paysage. Dans une seconde partie, ce sont de nouvelles pistes de recherche que l’on voudrait explorer : la photographie et le cinéma, la musique et la géographie, la fabrique de l’auteur tel qu’il s’expose.



Programme



Accueil des participants à partir de 9:00



Mot d'accueil : Michel Draguet (Directeur général des MRBAB)



Présentation de la journée (9:45) : Paul Aron (ULB / FNRS)



Session 1 : LES VOIES DE LA CRÉATION (10:00 > 12:30)

Nathalie Aubert (Oxford Brookes University) : L'image et le geste

Pieter De Reuse (chercheur indépendant et psychiatre) : Les inventions (typo)graphiques de Christian Dotremont

Arantxa Romero González (Universidad de Castilla-la Mancha) : Le corps et la graphie chez Christian Dotremont

Georges A. Bertrand (chercheur indépendant et photographe) : Logogrammes. Premiers pas, tâtonnements, aventures...

Pause-lunch (12:30)



Session 2 : PERSPECTIVES (14:00 > 17:00)

Paul Aron (Université Libre de Bruxelles / FNRS) : Pause-photo

Laurence Brogniez (Université Libre de Bruxelles) : À propos de Louverick : Dotremont (psycho)géographe ?

Marie Godet (Centre Daily Bul) : Dotremont et le cinéma expérimental

Florence Huybrechts (Archives & Musée de la Littérature) : Mélophobie, jazzomanie. Présence et fonctions de la musique dans l’œuvre de Dotremont

Camille Van Vyve (Université Libre de Bruxelles / KU Leuven) : Exposer Dotremont. Mise en scène du poète-peintre

Conclusions (17:00 > 17:30)



Réservations et informations pratiques : https://fine-arts-museum.be/fr/agenda/2022/05/05/christian-dotremont#



Photo : Frans Van Den Bremt, Portret van Christian Dotremont, s.d., Collectie Fotomuseum Antwerpen - Langdurige bruikleen Collectie Vlaamse Gemeenschap, BK_3759, © Frans Van Den Bremt.