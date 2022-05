Adresse : Bruxelles, Université Libre de Bruxelles

Le colloque « Choix des imprimeurs et devenir d’une œuvre » se veut l’occasion d’étudier la réception des récits médiévaux et le renouveau générique au XVIe siècle. Il réunira des experts de différents champs, qui focaliseront leur réflexion sur le genre littéraire, en empruntant les méthodes de l’histoire du livre et de la bibliographie matérielle, et en les faisant dialoguer avec celles d’autres disciplines, telles que la littérature, la philologie et la linguistique. Les participants analyseront la fortune des œuvres dans l’Europe du XVIe siècle en essayant de déterminer le rôle des passeurs de textes impliqués dans la production et dans le commerce du livre.

Les analyses de plusieurs traditions imprimées permettront de révéler différentes habitudes et stratégies éditoriales. Les catalogues, inventaires d’ateliers et autres documents d’archives liés aux libraires et imprimeurs seront explorés afin d’identifier les genres les plus répandus, les succès de librairie et leur devenir tout au long du XVIe siècle.

Les choix concernant les pages de titre, les tables des matières, la mise en page, l’emploi de bois, de certains signes typographiques ou encore de formes linguistiques plus ou moins archaïsantes seront également interrogés car ils constituent autant de phénomènes qui permettent de cerner les conventions, les innovations et les évolutions génériques à la fin du Moyen Âge.

