Adresse : Salle Gandjavi, FLSH, Université de Haute-Alsace (10, rue des Frères Lumière, Mulhouse, France)

Colloque « Cette destinée de l’Europe qui chantait en Beethoven… »



Salle Gandjavi, FLSH, Campus Illberg, Université de Haute-Alsace

10 rue des Frères Lumière, Mulhouse



2-3 décembre 2021



Organisateurs :

Luc Fraisse et Augustin Voegele

(Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes, UR 4363, Université de Haute-Alsace)





Pourquoi Beethoven ? Quel besoin avait la littérature, française en premier lieu, mais aussi plus largement européenne, d’une telle figure ? Et qu’est-ce qui explique la longévité du mythe, et son caractère pour ainsi dire invasif ? Ce n’est en tout cas pas un hasard si l’Hymne à la joie est devenu le symbole musical de l’Europe, puisque Nietzsche, déjà, évoquait dans Par-delà le Bien et le Mal « cette destinée de l’Europe qui chantait en Beethoven ».



Programme :

JEUDI 2 DECEMBRE

14h Luc Fraisse (Unistra/IUF) et Augustin Voegele (Université de Haute-Alsace) : « Beethoven, l’homme-continent : introduction »





14h30 Session 1 Beethoven de la Prusse-Orientale à la Mitteleuropa (Présidence : Augustin Voegele)



Alain Montandon (Université de Clermont-Ferrand), « Hoffmann et Beethoven »



Régine Battiston (Université de Haute-Alsace), « La Beethoven mania de Stefan Zweig »



Pascal Dethurens (Unistra), « Beethoven l’Européen chez Kundera »



16h Pause-café

16h 15 Session 2 Musique, littérature et philosophie européennes mêlées (Présidence : Luc Fraisse)



Guillaume Dreidemie (Université Jean Moulin Lyon 3), « Goethe et Hegel : réflexions sur la dialectique musicale de Beethoven »



Thomas Le Colleter (Sorbonne Université), « Le modèle beethovénien chez Federico Garcia Lorca »

18h00 Moment musical





VENDREDI 3 DECEMBRE

9h Session 3 Beethoven, modèle et repoussoir pour les écrivains d’Europe (Présidence : Claude Coste)



Amirpasha Tavakkoli (Sciences politiques Toulouse), « L’Europe est-elle supposée être une symphonie ? »



Guy Ducrey (Unistra), « Le piano sans corset, ou comment se libérer de Beethoven (sur E. M. Forster) »



Dominique Millet (Sorbonne Université), « Claudel, Suarès, Rolland, la génération 1868 et Beethoven »

10h30 Pause-café

10h45 Session 4 Beethoven dans l’Europe postmoderne (Présidence : Dominique Millet)



Eric Wessler (ILLE), « Beethoven chez Beckett »



Claude Coste (CY Cergy Paris Université), « Beethoven selon Barthes »



11h45 Luc Fraisse (Unistra/ILLE) : « Conclusions ».