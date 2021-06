Carnets de Poédiles n° 1

Appel à contributions

Coordination : Christine Boutevin & Nathalie Brillant Rannou

POÈME / SCÈNE / VIDÉO : enjeux et approches didactiques de la poésie

Depuis 2012, des chercheuses et chercheurs en didactique de la littérature de l’université de Grenoble s’interrogent sur le renouvellement de l’enseignement de la poésie parallèlement à celui du théâtre. De fait, si poésie et théâtre partagent la prépondérance de la voix, du souffle, de la performativité (Zumthor, 1990), s’ils entretiennent communément un dialogue avec la spatialité, l’intermédialité (Toudoire-Surlapierre, 2015), ils ont aussi en commun leurs difficultés à faire connaître certains de leurs corpus dans les établissements scolaires, à s’extraire des formats pédagogiques traditionnels et à s’imposer en didactique face à l’omniprésence des genres du récit. Bien avant la naissance des Carnets de Poédiles dont nous ouvrons ici le premier numéro[1], l’enseignement de la poésie était déjà interrogé dans une dynamique pluridisciplinaire, foncièrement artistique et hybride (Delas, 1977; Martin & Martin, 1997; Jean, 1999). Dans le cadre d’ETPA[2], les poètes eux-mêmes nous ont rappelé que la poésie puise volontiers aux lisières du conte (Morvan, 2016), du seul-en-scène (Griot, 2016) ou du discours engagé (Grisel, 2018). La “parole portée”, selon l’expression de Fred Griot, ancre le poème dans l’oralité, la voix, le corps, et si le texte poétique renâcle parfois à la théâtralisation, il ne s’en invite pas moins volontiers sur scène, sur une table de mixage ou devant une caméra.

Or comment la diversité des poèmes est-elle enseignée aujourd’hui ? La recherche en didactique passe par l’analyse des curriculum et les expériences de classe. L’examen des pratiques effectives (Emery-Bruneau, 2018, 2020 ; Brunel, 2016 ; Fallenbacher-Clavien, 2017) ou de dispositifs créatifs (Brillant Rannou, 2015 ; Lemarchand, 2017) laisse entendre que l’enseignement de la poésie se transforme lentement. Désormais, l’illustration et la récitation ne constituent plus les activités scolaires exclusives pour la poésie : les mises en voix et en espace, grâce au numérique et à la vidéo notamment, nourrissent peu à peu de nouveaux liens entre les poèmes et leurs lecteurs, que ces langages artistiques soient porteurs d’interprétations de l’oeuvre et jouent le rôle de textes de lecteurs (Mazauric et al., 2011), ou qu’ils participent intégralement de sa poéticité première.

Pour le premier numéro des Carnets de Poédiles, les coordinatrices voudraient donc tout d’abord prolonger l’étude des liens entre poésie et oral, mais plus spécifiquement en considérant la poésie comme un art de la scène ou liée aux arts de la scène, tels la danse, les arts de la rue ou du cirque, le slam, la performance, la marionnette, le mime... Que les élèves soient invités à assister à un spectacle, un récital, une lecture, en direct ou enregistrés ou bien qu’ils y participent eux-mêmes, nous nous demandons ce qui rend possibles l’appropriation et le partage du poème en scène, et quels en sont les effets. L’articulation avec l’éloquence (Mas, 2021 ; Mas et al., à paraître) pourra également faire l’objet de questionnements, les arts oratoires donnant lieu aujourd’hui à des expérimentations dans l’enseignement secondaire français.

En outre, dans l’édition pour l’enfance et la jeunesse, les programmes et les listes de références pour l’école, on trouve des poèmes à jouer, des poèmes dialogués qui peuvent amener à des expérimentations de lectures théâtralisées. Dans le secondaire, les happening et divers modèles d’oralisation tels le slam, les joutes poétiques, les brigades d’intervention poétique, les performances, éventuellement filmés et mis en ligne, se multiplient. En classe, à l’université et en formation, au-delà du travail décisif de la diction et de la voix (Chiron & Chomety, 2018), quels enjeux sont véritablement visés ? Si l’on ne considère plus l’oralisation du poème comme un moyen de vérification de la mémorisation ni de la compréhension préalable du texte (Le Goff, 2018), mais que la mise en voix constitue le moment d’une expérimentation, à tâtons, de sa matérialité et de sa polysémie, que deviennent les exercices plus académiques (récitation, explication de texte, commentaire) ?

On peut aussi s’interroger sur les procédures de mise en scène d’un poème. Quel poème s’écrit ou se réécrit, quand il est scénarisé, qu’il soit inventé ou non pour être dit ? Que se passe-t-il sur les plans poétique, artistique, didactique, social voire politique, quand des élèves manifestent poétiquement dans la rue[3] ou envahissent un supermarché pour déclamer des textes comme dans le film documentaire Les Lucioles (2019) ? Si, en France, le document ressource “La poésie à l’école” (2004 et 2010) “comporte [...] de nombreuses amorces d’un possible renouveau portant sur la définition de la poésie, sur ses enjeux à l’école primaire, sur ses domaines d’enseignements [...] et plus encore sur ses genres d’activités” (Favriaud, 2018 : 78), il laisse en grande partie dans l’ombre l’articulation avec le théâtre, la performance, la danse, la lecture publique… Reste donc à savoir ce qui est attendu, ce qui s’y joue, à tous les niveaux d'enseignement, et quels apprentissages s’y déploient.

À leur tour, certaines vidéos mettent en scène la voix, le corps, l’énonciation poétique. Sur des plateformes spécifiques comme Youtube, Dailymotion, Viméo, la mise en ligne de captations de spectacles, de lectures orales ou de poèmes multimodaux a accru le nombre d'œuvres et de documents audiovisuels dont les enseignants peuvent s’emparer. Pour la poésie, il existe une grande diversité de vidéos (Massol, 2018), la captation de spectacles poétiques se trouvant côtoyée par des fichiers où les moyens techniques de la vidéo sont utilisés pour des enregistrements avec mises en voix sur fond de montages d’images voire de textes, mobiles et fixes. Un site comme la revue en ligne Tapin2.org, par exemple, diffuse des créations de vidéo de poésie du monde entier, à côté d’autres réalisations : poésie audio, poésie numérique... Les enseignants peuvent donc avoir accès à un très riche ensemble comprenant le “cinépoème” (Alféri, 2010), le “vidéopoème” (Castro, 2019), le film-poème (Boutevin & Plissonneau, 2019), le “cinéhaïku”... Quelles découvertes de ces œuvres contemporaines intermédiales (Méchoulan, 2017) sont possibles en classe? Comment penser l’approche des objets où poésie et cinéma sont en relation étroite (Courreau, 2014) ? À quelles conditions le cinéma ou le web peuvent-ils devenir des pratiques sociales de référence ou des moyens d’accès à la poésie en classe, y compris via le film d'animation (Poirson-Dechonne, 2017) ? Du point de vue des élèves, quelles expériences des poèmes peuvent voir le jour dans un contexte d’enseignement-apprentissage de l’écriture notamment multimodale (Lebrun & Lacelle, 2012) ? La poésie en scène ou en vidéo nous oblige à redéfinir les notions de spectateur, de spectature, de réception participative et créative, mais aussi d’écriture. Si des expériences à l’école, à l’université, en formation, produisent de nouvelles formes poétiques ou métapoétiques que l’on pourrait inscrire dans le champ de la littératube (Bonnet, 2019 ; Théval, 2019), comment les analyser, les interpréter, les valoriser ?

On le voit, les questions didactiques foisonnent. Comment enseigner la réception d’une œuvre poétique performée, en direct ou filmée ? Comment inscrire la présentation d’une vidéo de poésie dans un projet d’apprentissage ? Qu'apprennent véritablement les élèves à travers ces projets ? Comment travailler l’écoute et l’interprétation des poèmes tout autant que le dire et la mise en voix ?

Pour ce premier numéro des Carnets de Poédiles, sont attendus des articles scientifiques qui permettent d’éclairer un ou plusieurs aspects de la problématique évoquée ci-dessus. Nous souhaitons que l’enseignement de la poésie soit interrogé dans des contextes variés et du point de vue de différentes disciplines : la littérature, le français langue étrangère, les langues vivantes, les langues anciennes, les arts… de l’école maternelle à l’université. Les articles seront proposés en langue française mais ils peuvent s’appuyer sur des investigations didactiques réalisées dans toutes les langues.

Calendrier

Les propositions devront être envoyées au plus tard le 1er octobre 2021 aux trois adresses suivantes:

devront être envoyées au plus tard aux trois adresses suivantes: poediles@gmail.com ainsi qu’aux coordinatrices

christine.boutevin@umontpellier.fr

nathalie.rannou@univ-rennes2.fr.

Elles se présenteront sous la forme d’un résumé (5 à 6000 signes espaces compris) assorti de 5 mots-clés et d’une bibliographie de 6 à 8 références. La problématique, les objectifs et la méthodologie de recherche y seront clairement énoncés.

Les auteurs et autrices veilleront à mentionner leurs coordonnées complètes (statut, institution de rattachement et courriel).

15 novembre 2021 : retour aux auteurs et autrices des propositions.

15 février 2022 : réception des articles complets (entre 30 et 40000 signes espaces compris).

La version définitive des articles sera remise par les auteurs le 15 mai 2022.

La publication est prévue fin juin 2022.

Les articles feront l'objet d'une double expertise anonyme.

Eléments de bibliographie, sitographie

[1] Revue scientifique en libre accès intégrée à la pépinière de revues interrégionale Bretagne-Pays de la Loire (portée par la Maison des sciences de l’homme en Bretagne).

[2] Le projet “Enseigner le Théâtre et la Poésie Aujourd’hui”, centre LITEXTRA (Littérature Expérience Transmission), UMR Litt&Arts CNRS et Université de Grenoble-Alpes.

[3] Par exemple, “Crachez des pluies de roses” (2008), avec Jean-Michel Le-Baut, à Brest : URL https://www.dailymotion.com/video/x5d55p