(La version française suit)

Dear colleagues,

As part of its biannual online lecture series, the Collectif d’Anthropologie et d’Histoire du Spirituel et des Affects (CAHSA) is pleased to present a talk by Dr. Céline Carayon, Associate Professor of History, Salisbury University (Maryland). The talk (in English) will last 30-40 minutes, followed by 20-30 minutes for discussion (in French and English).

CAHSA Online Speaker Series

Presents

Dr. Céline Carayon

Salisbury University (Maryland)

17 June 2021

12h ET

(9h PT/ 10h MT / 11h CT / 18h CET)

Via Zoom

Free for CAHSA members.

Become a CAHSA member at www.cahsanet.org to participate ($15 CAD/year)

RSVP to groupecahsa@gmail.com for the Zoom link for the lecture

“Beyond Words: Nonverbal Eloquence and the Spiritual Realm in Early French America”

From their first encounters, Indigenous peoples of the Americas and French venturers relied on gestures and paralinguistic media of communication to exchange information and goods and to build relations with each other. Sophisticated traditions of nonverbal communication from both sides of the Atlantic as well as new emerging repertoires born out of the colonial experience were not only fundamental to bridging the initial linguistic gap between groups but consistently remained central to the complex diplomatic and religious multilingual conversations that developed by the turn of the eighteenth century. This presentation explores some of the peculiar challenges associated with expressing spiritual notions through nonverbal means in sixteenth- and seventeenth-century America. The Jesuit Relations, especially, provide examples of the power and limits of hybrid styles of embodied expressiveness in early French America, while allowing us to engage with methodological issues about the recovery of multimedia oratory across epistemologies.

Author Bio:

Céline Carayon is associate professor of History and Director of the history graduate program at Salisbury University (Maryland). She specializes in the history of early colonial encounters and communication, the French Atlantic world, and Indigenous experiences of colonialism. She is the author of Eloquence Embodied: Nonverbal Communication among French and Indigenous Peoples in the Americas (c1500-c.1700) (Chapel Hill: University of North Carolina Press for the Omohundro Institute of Early American History and Culture, 2019), which won the 2020 Chinard Prize from the Society for French Historical Studies, the 2021 Biennial Book Prize from the Forum on Early-Modern Empires and Global Interactions (FEEGI), and received an Honorable Mention for the Boucher Prize from the French Colonial Historical Society. Her work has received support from a number of organizations, including the N.E.H, the John Carter Brown Library and the Huntington Library, and has appeared in print in the American Historical Review and in edited volumes. She is currently working on a new project which considers the memorialization of colonial failures and Indigenous histories in Early Modern travel literature from a transnational perspective.

Chers et chères collègues,

Dans le cadre de sa série semestrielle de conférences en ligne, le Collectif d’Anthropologie et d’Histoire du Spirituel et des Affects (CAHSA) a le plaisir de proposer une conférence du Dr. Céline Carayon, professeure au département d’histoire de Salisbury University (Maryland). La conférence (en anglais) durera 30-40 minutes, suivie par 20-30 minutes de discussion (en anglais et français).

Les E-conférences du CAHSA

Présentent

Céline Carayon

Salisbury University (Maryland)

17 juin 2021

12h heure normale de l’Est

(9h heure normale du Pacifique / 10h heure normale des Rocheuses / 11h heure normale du Centre / 18h heure Française)

Via Zoom

La participation est gratuite pour les membres du CAHSA. Veuillez nous écrire à groupecahsa@gmail.com pour obtenir le lien Zoom qui vous permettra de participer à la conférence. Vous pouvez adhérer au CAHSA à www.cahsanet.org ($15 CAD/an, payable en ligne)

“Au-delà des mots : éloquence non-verbale et royaume spirituel sous le Régime français en Amérique du Nord”

Dès leurs premières rencontres, les amérindiens et les explorateurs français ont recouru aux gestes et à la communication paraverbale pour échanger des informations et des biens, et pour entretenir leurs relations. Qu’elles soient issues des traditions sophistiquées de communication non-verbale développées des deux côtés de l’Atlantique, ou qu’elles relèvent de nouveaux répertoires suscités par l’expérience coloniale, ces pratiques n’étaient pas seulement indispensables pour franchir le fossé linguistique qui séparait initialement les groupes en présence ; elles demeurèrent centrales dans les complexes conversations diplomatiques et religieuses multilingues qui se nouèrent au tournant du XVIIIe siècle. Cette présentation explore quelques-uns des défis singuliers qui accompagnent l’expression de notions spirituelles par des moyens non-verbaux dans l’Amérique des XVIe et XVIIe siècles. Les Relations jésuites, en particulier, illustrent le pouvoir et les limites de styles hybrides d’expressivité corporelle en Amérique du Nord sous le Régime français et nous permettent d’affronter les problèmes méthodologiques que pose la reconstitution, par-delà les cadres épistémologiques institués, d’une éloquence multimodale.

Notice biographique :

Céline Carayon est Professeure d’Histoire et Directrice du programme d’études supérieures d’histoire à Salisbury University (Maryland). Elle est spécialiste de l’histoire des premières rencontres et de la communication dans les colonies américaines d’Ancien Régime, du monde atlantique français, et du vécu autochtone en contexte colonial. Elle est l’auteur de Eloquence Embodied: Nonverbal Communication among French and Indigenous Peoples in the Americas (c1500-c.1700) (Chapel Hill: University of North Carolina Press for the Omohundro Institute of Early American History and Culture, 2019), qui a remporté en 2020 le Prix Chinard de la Society for French Historical Studies, en 2021 le Prix biennial du livre décerné par le Forum on Early-Modern Empires and Global Interactions (FEEGI), et a reçu la mention d’honneur dans le cadre du Prix Boucher attribué par la French Colonial Historical Society. Son travail a reçu le soutien de multiples institutions, en particulier la N.E.H, la John Carter Brown Library et la Huntington Library. Ses articles ont été publiés dans l’American Historical Review et dans plusieurs ouvrages collectifs. Elle travaille actuellement à un nouveau projet sur la mémoire des échecs coloniaux et des histoires autochtones dans la littérature viatique de la première modernité, dans une perspective transnationale.