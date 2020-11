En ligne sur Youtube (voir le lien donné en référence)

Colloque anniversaire à l'occasion des 350 ans de la création de Bérénice de Jean Racine (1670-2020)

Manifestation en ligne organisée par le Centre de Recherche Éditer Interpréter

de l'Université de Rouen-Normandie, et par la Société des Amis de Port-Royal

Le colloque sera diffusé en direct sur Youtube:

informations et programme à cette adresse: https://wp.me/paHE6G-De

Programme

Jeudi 19 novembre

09h30 : Ouverture du colloque

– L’ombre de Port-Royal

Présidence : Laurence Plazenet

09h40 : “Tragédie pure ou poésie pure ?”, par Laurent Thirouin (Université Lumière Lyon II)

10h15 : “‘Cet amour est ardent, il le faut confesser.’ La tragédie de l’amour excessif et de l’attachement dans Bérénice”, par Victoire Malenfer (Université de Rouen Normandie)

10h50 : Pause

Présidence : Laurent Thirouin

11h : “‘De mes pleurs vous ne rirez plus’ : le cas Antiochus”, par Laurence Plazenet (Université Clermont Auvergne)

11h35 : “La fausseté des vertus dans Bérénice”, par Constance Cagnat-Deboeuf (Sorbonne Université)

12h05 : Déjeuner sur Zoom

– … Et le reste est silence

Présidence : Victoire Malenfer

14h00 : “Les isolates dans Bérénice”, par Elisabetta Sibilio (Università di Cassino e del Lazio Meridionale)

14h35 : “Le consentement tragique : entre silence et reconnaissance“, par Jennifer Tamas (Université de Rutgers, USA)

15h10 : Pause

15h20 : “Et si Villars avait raison sur Bérénice ? La traduction sans tragique de Thomas Otway”, par Tristan Alonge (Université de La Réunion / Maison Française d’Oxford)

15h55 : “La loi de Bérénice”, par Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie)

Vendredi 20 novembre

– “Dans un mois, dans un an...”: trois siècles et demi de critique

Présidence : Servane L’Hopital

10h00 : “Racine/Corneille : 350 ans de concurrence. Les Bérénice, du duel officiel au verdict implicite”, par Caroline Labrune (Collège Évariste Galois, Bourg-la-Reine)

10h35 : Pause

Présidence : Caroline Labrune

10h45 : “Mises en scène contemporaines: mission impossible ?”, par Servane L’Hopital (Lycée Malherbe de Caen)

11h20 : “Bérénice romantique : jeu, mise en scène, réception”, par Sylvain Ledda (Université de Rouen Normandie)

12h00 : Déjeuner sur Zoom

– Bérénice après Bérénice : réception et mise en scène

14h00 : Fondation du Centre International Jean Racine, par Gilles Declercq et Tristan Alonge

Présidence : Tony Gheeraert

14h30 : “Les Bérénice de Faustin Linyekula : approche interculturelle et historicité plurielle du répertoire classique”, par Sylvaine Guyot (Université d’Harvard)

15h05 : Titus aimait-il Bérénice ? Table ronde en présence de Nathalie Azoulai, romancière, autrice du roman Titus n’aimait pas Bérénice, P.O.L. (prix Médicis 2015), animée par Caroline Labrune

15h40 : Pause

16h00 : “Racine/Cixous : la tragédie de la douleur en modernité”, par Stella Spriet (University of Saskatchewan) et Gilles Declercq (Université Sorbonne Nouvelle)

16h20 : Projection de Bérénice. Presque la fin, d’après Hélène Cixous et Jean Racine, spectacle créé lors de la dernière édition du festival d'Avignon (2019). Adaptation et mise en scène par Daniel Mesguich et Sterenn Guirriec.

17h30 : Clôture du colloque.