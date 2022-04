Adresse : Centre Culturel International de Cerisy

Il pourrait paraître incongru, voire intempestif ou inactuel, de réfléchir à la notion de beauté : celle-ci serait en effet poussiéreuse, intimidante, aliénante, voire parfaitement relative et, pour toutes ces raisons, impraticable. L'hypothèse dont l'on propose de débattre réaffirme à l'inverse les enjeux d'universalité, d'humanisme, de plaisirs et d'émotions qui sont spécifiques à la beauté. En prenant appui sur une réinterprétation de la notion de beauté, l'objectif est de retrouver dans ce concept une vitalité, une valeur, un pouvoir de transformation et d'orientation capable de nous interroger sur la manière de nous confronter aux enjeux d'aujourd'hui.

Le colloque, initié par la Chaire Beauté·s de l'université PSL et organisé en partenariat avec l'université de Rouen Normandie, cherchera à articuler beauté et vie, et se déclinera selon quatre orientations : la beauté au cœur de la vie et du vivant ; la beauté comme forme vivante ; vitalité de la beauté : la beauté comme patrimoine d'innovation ; la beauté vitale.

Loin d'être mortifère, la beauté est l'opérateur d'un futur commun, d'un monde habitable. Sans restriction en termes de discipline ou de méthodologie, ce colloque ouvert à un large public réunira des personnalités académiques et artistiques de premier plan qui proposeront des communications et tables rondes suivies de débats, ainsi que de propositions artistiques.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :



Vendredi 15 juillet

Après-midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS



Soirée

Présentation du Centre, du colloque et de participants





Samedi 16 juillet

BEAUTÉS DANS LA VIE

Pour Platon, la beauté est à chercher dans un monde d'Idées, ce qui transforme de ce fait la notion en une norme extérieure, coupée du vivant et de la vie. À l'inverse, il serait possible de penser la beauté dans son émergence au sein du vivant, de sa multiplicité et de sa temporalité. Cette journée aura pour objectif de proposer une conception alternative de la beauté étroitement conçue dans ses rapports avec la vie.

Matin

Anne-Lise WORMS : Plotin contre Platon : chercher la beauté dans le vivant et dans la vie

Rémi MERMET : Le style, la forme, la vie : sur l'actualité de l'esthétique

Claudine SAGAERT : "L'herbe et la bête". Philosophie de la "mauvaise" graine à la bestiole



Après-midi

Norberto GRYWACZ : L'expérience de la beauté dans le cerveau

Sophie COHEN-BODÉNÈS : La quête des universaux esthétiques entre les perceptions humaines et animales de la beauté

Natacha GIAFFERI-DOMBRE : Circulations des canons esthétiques et mondialisation





Dimanche 17 juillet

LA BEAUTÉ COMME FORME VIVANTE

Une fois émancipée du canon, la beauté peut se penser comme forme plastique et mouvante. La forme est dès lors à concevoir comme accueillante et plurielle, et non plus comme figée, atemporelle et contraignante. Dans cette journée, il s'agira d'envisager la beauté dans sa dimension évolutive et vivante.

Matin

Claudine COHEN : Morphologie, diversité, beauté du vivant. De Richard Owen à Stephen Jay Gould

Carole MAIGNÉ : La beauté comme forme vivante en photographie

Chiara VECCHIARELLI : Image : surface vivante



Après-midi

Elie DURING : Sublime formel et beauté survitale

Bertrand PRÉVOST : Beautés animales : ordre ou expression ?

Clément COGITORE : Quelle vitalité pour le spectacle vivant ? (sous réserve)



Soirée

Antoine de BAECQUE : Ciné-club à distance, suivi d'un débat animé par Clélia ZERNIK





Lundi 18 juillet

UN PARADIGME MUSICAL ?

En suivant l'idée selon laquelle la beauté peut être comprise comme forme vivante, nous pourrions concevoir à présent la beauté à partir d'un paradigme musical et sortir ainsi du primat de l'image et du pictural. Cette troisième journée sera donc consacrée aux pensées de la musique qui renouvellent l'élaboration du concept de beauté.

Matin

Pierre SAUVANET : Beautés jazz(s)

Guilhem MARION : Structures dans la musique, structures dans le cerveau : vers une nouvelle définition de la culture musicale ?

Catherine GUESDE : La plus laide des beautés : à l'étude de la noise



Après-midi

DÉTENTE



Soirée

La ligne et le cercle, soirée musicale proposée par Nicolas WORMS (Compositeur à l'Opéra National de Paris), en compagnie de deux invités.





Mardi 19 juillet

VITALITÉ DE LA BEAUTÉ : LA BEAUTÉ COMME PATRIMOINE D'INNOVATION

Une fois la beauté soustraite à la rigidité qu'on lui attribue traditionnellement, elle peut être appréhendée non plus comme une valeur incontestable et incontestée, mais comme un levier et un partenaire de création et d'innovation. Hériter de la beauté des temps qui nous précèdent ne suppose pas seulement déférence et vénération, mais nous engage, par son exemplarité, à inventer les nouvelles voies de son expression. Cette quatrième journée sera l'occasion d'articuler beautés et futurs, en évoquant les potentiels différents champs d'innovation de la beauté.

Matin

Philippe BONNIN : Poétique du jardin japonais

Samuel BIANCHINI : Robot : pour une beauté future



Après-midi

Didier NECTOUX : Monde minéral source d'inspiration et d'innovation

Daniel CARVAJAL PEREZ : Patrimoine de création : dépasser les tensions entre patrimoine et innovation dans le domaine du luxe grâce à la transmission de connaissances



Soirée

"HORS LES MURS" — HEURES MUSICALES DE L'ABBAYE DE LESSAY (abbatial de Lessay)

Stabat Mater | Scarlatti - Dvorak, concert sous la direction de Simon-Pierre Bestion, avec l'ensemble La Tempête





Mercredi 20 juillet

BEAUTÉS VITALES

Si la beauté est aussi essentielle à la vie, c'est qu'elle nous permet de surmonter les catastrophes, de faire société et de traverser les épreuves intimes. La beauté est vitale en tant qu'elle est nécessaire à la vie et, réciproquement, elle nous éclaire sur ce qu'est véritablement la vie. Pourrait-on, dès lors, soutenir qu'aujourd'hui la beauté "sauvera le monde" ? Cette journée explorera l'idée d'une thérapie par la beauté, et se prolongera dans l'écoute de l'intimité de récits d'expériences.

Matin

Clélia ZERNIK : La Beauté après la catastrophe

Gisèle DAMBUYANT : Beauté et vulnérabilité

Frédéric WORMS : La beauté au cœur des relations



Après-midi

Catherine BAROIN : Vieux et laid, mais sage : éloges romains de la laideur

Camille COUVRY : Titre non communiqué



La beauté qui permet de (re)vivre, témoignages autour de la pratique de la socio-esthétique, en lien avec les actions menées par la Fondation L'Oréal, avec Adeline ASANTE (L'Oréal Ghana)



Jeudi 21 juillet

CLÔTURE

Matin

Rapport d'étonnements des doctorants

Conclusion des directrices

Débat général et perspectives



Après-midi

DÉPARTS