Colloque international "Baudelaire, la poésie et les arts",

18 et 19 juin 2022, 8h-14h (heure française),

à l'auditorium de la Maison franco-japonaise, Tokyo, et en ligne, avec une traduction simultanée.



Les personnes qui souhaitent assister à ce colloque via Zoom sont priées de s’inscrire via les liens suivants :



18 juin 2022 (première journée) : https://www.mfjtokyo.or.jp/fr/events/symposium/20220618.html



19 juin 2022 (seconde journée) : https://www.mfjtokyo.or.jp/fr/events/symposium/20220619.html



Attention : l'inscription ne commence que le 25 mai, à 19h (heure française).







Programme



Samedi 18 juin 2022



8h00 (heure française)



Ouverture du colloque



Yoshikazu NAKAJI (Vice-président du conseil d’administration de la Fondation MFJ, responsable de l’organisation du colloque)



Atsushi NAKAJIMA (Président du conseil d’administration de la Fondation MFJ)



8h10 - 9h30



La poétique de Baudelaire [Ⅰ]



sous la présidence de Yoshikazu NAKAJI



Antoine COMPAGNON (Académie française, Professeur émérite au Collège de France) :



« Le peintre de la vie antimoderne »



Kazuhiko SUZUKI (Université Meijigakuin) :



« La métonymie comme relique »



Kazuaki YOSHIMURA (Professeur émérite à l’Université Sophia) :



« De Sara à Jeanne : la formation de la poésie dans les premières années de Baudelaire »



Pause



9h50 - 10h45



La poétique de Baudelaire [Ⅱ]



sous la présidence de Ryusuké ÉBINÉ



Shoichiro IWAJURU (International Christian University) :



« Une curieuse égalité fraternelle »



Keiji SUZUKI (Professeur émérite à l’Université de Tokyo) :



« La vie moderne et l’incommunicabilité. À propos des “Yeux des pauvres”»



Pause



11h15 - 12h10



Baudelaire et les beaux-arts [Ⅰ]



sous la présidence d’Henri Scepi



Atsushi MIURA (Université de Tokyo) :



« Baudelaire et les peintres post-réalistes »



Andrea SCHELLINO (Université de Rome III) :



« Baudelaire et les beaux-arts en Belgique »



Pause



12h25 - 13h45



Table ronde



« Baudelaire et les femmes »



sous la présidence de Yoshikazu NAKAJI



Keiichiro HIRANO (écrivain) :



« Centre et périphérie (ou polycentrisme) dans la vision de Baudelaire sur les femmes »



Toshié NAKAJIMA (Université de Toyama) :



« Lesbos : l’homosexualité féminine et Baudelaire »



Hisaki MATSUURA (écrivain) :



« Lenteur de Baudelaire »

Dimanche 19 juin 2022



8h00 - 8h55 (heure française)



La poétique de Baudelaire [Ⅲ]



sous la présidence de Kazuaki YOSHIMURA



Aurélia CERVONI (Sorbonne Université) :



« L’imagination du “sauvage”. Baudelaire et les arts primitifs »



Toru HATAKEYAMA (Université Meijigakuin) :



« Comment écrit-on un poème ? Le cas du “Vin des chiffonniers” »



Pause



9h10 - 10h30



Baudelaire et les beaux-arts [Ⅱ]



sous la présidence d’Atsushi MIURA



Noriko YOSHIDA (Université de Kobé) :



« À propos de “La Corde”, poème en prose dédié à Manet »



Makoto TOMINARI (Université féminine de la préfecture de Gunma) :



« Baudelaire et le “poème réactionnaire” d’Alfred Rethel »



Jean-Luc STEINMETZ (Professeur émérite à l’Université de Nantes) :



« Baudelaire admirateur de Penguilly-L’Haridon »



Pause



11h00 - 11h55



Baudelaire et la musique



sous la présidence de Toru HATAKEYAMA



Henri SCEPI (Université Sorbonne Nouvelle) :



« Baudelaire et la musique : le cas Wagner »



Yoshikazu NAKAJI (Professeur émérite à l’Université de Tokyo) :



« La musique dans la critique de Baudelaire »



12h00 - 12h30



Projection d’extraits d’un « Concert Baudelaire »



présentée par Keiji SUZUKI



12h40 - 13h35



La fortune de Baudelaire (hors de France)



sous la présidence d’Antoine COMPAGNON



Ryusuké ÉBINÉ (Université Shirayuri) :



« Baudelaire au Japon »



André GUYAUX (Professeur émérite à Sorbonne Université) :



« Baudelaire hors frontières. Premiers signes. »



Clôture du colloque



Bernard THOMANN (Directeur de l’Institut français de recherche sur le Japon à la MFJ)



Keiji SUZUKI (Responsable scientifique du colloque).