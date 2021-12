Adresse : Université de Lille (Maison de la recherche)

14-15 décembre 2021, Université de Lille (Maison de la recherche, salle F0.44)

Colloque international organisé par

Barbara Bohac (Université de Lille), Aurélia Cervoni (Sorbonne Université) et Andrea Schellino (Université de Rome III)



avec le soutien de l’Université de Lille, du laboratoire ALITHILA et de l’ITEM (ÉNS-Ulm/CNRS)



Mardi 14 décembre 2021



9h30 accueil

10h ouverture du colloque

10h15 Pascal Durand (Université de Liège) : « Flashes : Baudelaire et les passantes »

10h45 Fanny Bérat-Esquier : « Excentricité, fantaisie, fantastique : la poétique du bizarre dans Le Spleen de Paris ».

11h15 Laetitia Bertrand (doctorante, ENS-Lyon) : « La “curiosité bizarre” de Baudelaire et Musset : explorations, interrogations et subversions »

11h45-12h discussion



14h Juan Zapata (Université de Lille) : « Baudelaire ou la poétique du travestissement et du masque »

14h30 Stéphane Guégan (Musée d’Orsay) : « Le Louvre comme espace du bizarre : à propos du Salon de 1845 »

15h Michele Hannoosh (Université de Michigan, états-Unis): « La caricature est-elle toujours bizarre ? »

15h30-15h45 discussion

15h45-16h pause

16h-16h30 lecture de poèmes de Baudelaire par Nelly Pezelet, comédienne



Mercredi 15 décembre 2021



9h accueil

9h30 Silvia Giudice (doctorante, Université Paris-Nanterre) : « Baudelaire et la beauté spirituelle du baroque. Des “exécrables choses” au “terrible style espagnol” »

10h Adrien Cavallaro (Université de Grenoble) : « “Charmant mauvais goût.” Baudelaire et le bizarre en Belgique »

10h30-10h45 discussion

10h45 -11h pause

11h Julien Zanetta (Université de Saint-Louis, Bruxelles) : « De la peinture municipale : Baudelaire, art et anecdote »

11h30 Marie-Hélène Girard (Université de Yale, états-Unis) : « Baudelaire et la peinture anglaise »

12h-12h15 discussion



14h Nicolas Valazza (Université d’Indiana, états-Unis) : « “Cette préoccupation presque maladive du style.” Baudelaire critique d'Ingres. »

14h30 Anne Pingeot (Musée d’Orsay), « La beauté du bizarre dans les portraits sculptés de Baudelaire »

15h-15h15 discussion

15h30 clôture du colloque

15h45 départ au Palais des Beaux-Arts pour une visite de l’exposition « Expérience Goya »







Comité scientifique

Corinne Bayle (ENS-Lyon)

Wolfgang Drost (Université de Siegen, Allemagne)

Pascal Durand (Université de Liège, Belgique)

Marie-Hélène Girard (Université de Yale, Connecticut, états-Unis)

Stéphane Guégan (Musée d’Orsay)

Paolo Tortonese (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

Alain Vaillant (Université Paris Nanterre)