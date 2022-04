Adresse : École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris

Journée d’études « Barthes et la Grèce »

SAMEDI 14 MAI 2022

École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris



10h00-13h00 : La Rhétorique, le Théâtre : tradition/pratique/idéologie

Christophe Corbier (IReMus), « Comment expliquer l’efficience matérielle de la musique

dans Évocations et incantations dans la tragédie grecque(1941) »



John McKeane (Reading), « Barthes : Rhétorique, Style, Société »



Claudia Amigo Pino (São Paulo), « La mission rhétorique : les séminaires de 1964 à 1969 »,



Table ronde animée par Laura Taddei Brandini (Londrina, Brésil), autour du nouveau livre de Claudia Amigo Pino, Apprendre et désapprendre. Les séminaires de Roland Barthes (1962-1977)(L’Harmattan/Academia, 2022), avec l’autrice et Andy Stafford



14h30-17h00 : La Grèce antique et moderne

Claude Coste (CY Cergy Paris Université/ITEM), « Voyages en Grèce »



Marie Gil (ITEM), « Plaisir aux classiques ? La Grèce et le plaisir »



Maarten de Pourcq (Radboud), « Roland Barthes en Grèce : Voyage, Classicisme, Ecriture »



Khalid Lyamlahy (Chicago), « Notation et recomposition : la Grèce de Barthes comme déplacement des signes » (en visioconférence).