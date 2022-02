Au cours de cette séance, Alan Astro présentera son livre Autour du Yiddish de Paris à Buenos Aires (Classiques Garnier, 2020).

Ce livre se penche sur des oeuvres littéraires en yiddish produites en France et en Amérique latine avant, durant et après la Shoah et nous fait entendre des échos de cette langue juive chez des écrivains d’expression française et espagnole.

Le lecteur y rencontre des oeuvres de fiction d’auteurs immigrés de Pologne à Paris, notamment Wolf Wieviorka et Oser Warszawski, des nouvelles de Mordechai Alpersohn chroniquant la vie des colonies agricoles juives d’Argentine ainsi que certains noms familiers : Guillaume Apollinaire, Jorge Luis Borges et Élie Wiesel, qui ont tous intégré des motifs yiddish dans leur imaginaire. On découvre aussi deux écrivains yiddish installés au Texas. Le livre est complété par des traductions inédites de récits qui ont pour cadre la France, l'Argentine et Cuba.

Alan Astro est Professeur à l’Université Trinity, San-Antonio, Texas.