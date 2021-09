Université Laval

Colloque international

Autour de Tierno Monénembo, écrivain

ACFAS, Université Laval, du 9 au 13 mai 2022

Josias Semujanga (Université de Montréal)

Adama Togola (Université McGill)

Romancier, Tierno Monénembo a une idée de la littérature et du monde caractérisée par une écriture en constante évolution depuis son premier roman (Les Crapauds-brousse, 1979). Venu à l’écriture après les indépendances africaines, il s’éloigne très tôt des formes narratives du roman anticolonial pour adopter les nouveaux thèmes et proposer une esthétique différente. Il construit sur ces bases une œuvre d’une rare revendication formelle et d’une originalité remarquable, qui témoigne des exigences avec lesquelles il entreprend de penser l’Afrique et le monde, à travers la littérature. Ce colloque tente de revisiter son œuvre, en la replaçant dans son contexte historique, social et littéraire.

Docteur en biochimie, professeur en Algérie, au Maroc et aux États-Unis, et lauréat de nombreux prix littéraires (prix Renaudot, Grand prix littéraire d’Afrique noire, Grand prix de la Francophonie, Prix Erckmann-Chatrian, Grand Prix du roman métis, Grand Prix palatine et Prix Ahmadou Kourouma), Tierno Monénembo est l’un des écrivains majeurs de la littérature africaine francophone contemporaine qui font partie des romanciers de la « deuxième génération » (Dabla, 1986), et dont les textes déconstruisent les principes de la négritude, considérant la modernité culturelle africaine sous l’angle de l’ethnomodernité (Semujanga, 2015). Caractérisée avant tout par la diversité, la transculturalité, la polyphonie des voix narratives, les relations entre divers genres et autres formes artistiques (cinéma, musique, peinture), l’œuvre du romancier guinéen aborde également d’importantes questions socio-politiques de son temps.

Dès son premier roman qui s’inscrit dans la lignée des romans africains du désenchantement politique des années 70 et 80, Tierno Monénembo se réfère constamment à des expériences personnelles et collectives pour aborder les problèmes africains.

De la mémoire transculturelle, la narration impersonnelle, la polyphonie discursive sur l’histoire coloniale et postcoloniale, la déconstruction des discours dominants, l’ambivalence axiologique et générique qui caractérisent Le Roi de Kahel (2008) aux aventures dans le labyrinthe du bidonville de Leydi-Bondi dans Les Écailles du ciel (1986) en passant par le métadiscours sur la mort énigmatique d’Elgass dans Un Attiéké pour Elgass (1993), les textes de Monénembo témoignent d’une forte tension entre l’écrit et l’oral dans les dialogues entre les personnages.

Dans d’autres récits, comme Pelourinho (1995), digressions, analepses, prolepses sont autant de moments forts d’une narration complexe d’un roman oscillant entre un récit d’enquête où le lecteur doit compléter les indices épars pour construire un sens cohérent sur la mémoire de la traite des esclaves au Brésil. Dans la même veine, Cinéma (1997) reconfigure le rapport entre littérature et cinéma, entre l’écrit et l’image alors que L’Aîné des orphelins (2000) aborde des aspects inhérents à l’écriture des horreurs africaines postcoloniales (le génocide des Tutsi), où les mécanismes de fiction doivent laisser une place importante aux formes du témoignage. Il en est de même des dialogues entre le Cubain Ignacio Rodriguez Aponte et le Guinéen El Palenque dans Les Cops cubains chantent à minuit (2015), dialogues qui prolongent une histoire singulière de la Guinée – la patrie de l’auteur – et récurrente dans Le Roi de Kahel (2008), Le Terroriste Noir (2012) et dans Peuls (2004). Ces récits interrogent, sur le plan esthétique, les moyens de la littérature pour raconter les fresques et les débris du passé colonial et esclavagiste traumatisant. Car, du récit mémoriel au récit autobiographique en passant par le récit colonial (Kahel, Terroriste), le mélange de genres et de cultures (Pelourinho, Les Coqs cubains chantent à minuit), l’œuvre de Tierno Monénembo traverse les méandres de l’histoire de sa Guinée natale, celle de l’Afrique contemporaine, convoque l’Amérique latine, l’Europe et le Maghreb. Monénembo décrit le sens de la vie et des êtres, fouille les archives historiques et les souvenirs qui le rattachent à ses racines culturelles peules. Ainsi, il s’interroge constamment, comme tout écrivain, sur le « rôle du roman dans la modernité africaine » (Semujanga, 2020 : 20). Les notions d’« autofiction déguisée » (Gbanou, 2003 : 42), de « contre-écriture » (Uwe, 2020 : 133), de « techniques d’écriture diversifiées (Coulibaly, 2010 : 19), d’« imaginaire transculturel » (Semujanga, 2020 : 34 ) et de « technique de dissémination » (Paravy, 2010 : 42), autant de notions que convoquent les études sur les romans de l’écrivain, et qui convergent vers une même observation : l’œuvre de Tierno Monénembo se caractérise par la subversion, la désorientation et l’éclatement des frontières géographiques et littéraires.

Quarante-deux ans après la parution de son premier roman, quel bilan peut-on faire de la production romanesque de Tierno Monénembo ? Quelles pistes nouvelles peut-on emprunter ? Autant de questions nodales auxquelles le colloque aimerait répondre pour rendre hommage à ce romancier de renommée internationale, à la veille de son 75e anniversaire. Cet évènement se tiendra dans le cadre de l’ACFAS (Association canadienne francophone pour l’avancement des sciences), du 9 au 13 mai 2022 à l’Université Laval.

Sans être exhaustifs, voici quelques axes où pourront s’inscrire les propositions de communications :

- Diversité des formes de l’œuvre de Tierno Monénembo

- Réception critique de son œuvre

- Sa place dans l’histoire littéraire francophone

- Exil et altérité

- Tierno Monénembo et la politique

- Cosmopolitisme

- Figures de l’écrivain et de l’artiste

- Imaginaires culturels et traversée géographique

- Écriture de la déterritorialisation

Les propositions de communications (25 lignes maximum) accompagnées d’une brève notice bio- bibliographique seront envoyées à josias.semujanga@umontreal.ca et adama.togola@mail.mcgill.ca, au plus tard le 15 janvier 2022.

Bibliographie indicative

