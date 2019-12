BnF, site F. Mitterrand, Paris : grand auditorium

À l’occasion de l’exposition de la BnF Tolkien, voyage en Terre du Milieu, du 21 octobre 2019 au 16 février 2020, des spécialistes et un descendant de J.R.R. Tolkien reviennent sur la genèse et la postérité de son œuvre protéiforme et inachevée.

conférence reportée à une date ultérieure

« Tolkien géographe » est le thème de cette 5e conférence, par Isabelle Pantin, professeur émérite au département Littérature et Langages de l’École Normale Supérieure.

Inventeur de mondes, Tolkien ne pouvait pas ne pas être le créateur de leurs géographies. Passionné de cartes anciennes et modernes, féru des univers légendaires médiévaux, il se devait de donner à ses personnages, à ses peuples, à leurs luttes une cartographie précise. De même que ces communautés ont des langues, elles ont aussi un cadre physique, une cartographie, un environnement, des climats. Isabelle Pantin est allée puiser aux sources pour nous expliquer la genèse de cette géographie unique.

Par Isabelle Pantin, professeure à l’École normale supérieure. Isabelle Pantin a enseigné la Littérature de la Renaissance et l’Histoire du Livre et elle est l’auteur de Tolkien et ses légendes : une expérience en fiction chez CNRS éditions.