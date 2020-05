Autobiographies de chercheur·se·s, lecteur·ice·s, scripteur·ice·s

sous la direction de

Bénédicte Shawky-Milcent, Nathalie Brillant Rannou, François Le Goff, Nathalie Lacelle

Les Presses de l'Écureuil, 2020

EAN : 9791038400009

464 p.

Dès la fin des années 1990, une génération de didacticiens de la littérature, soucieux de la subjectivité des élèves entreprend d’interroger l’expérience vécue des lecteurs, experts ou apprentis. Depuis l’intérêt porté aux autobiographies de lecteurs de Pierre Dumayet, Annie François, Agnès Desarthe…, l’objectif est de dépasser les postures prescriptives afin de cerner les processus en jeu dans le rapport du lecteur aux textes littéraires. Cette ambition portée en premier lieu par Gérard Langlade, Annie Rouxel, Marie-José Fourtanier, Jean-François Massol, ne cède rien aux exigences de la recherche en littérature. On note d’ailleurs qu’au gré des décennies d’engagement en didactique, chacun de ces chercheurs s’est fortement impliqué en littérature : Jean-François Massol est reconnu en tant que spécialiste de Roger Martin du Gard, Annie Rouxel a notamment travaillé sur Gide, sur l’Oulipo, Marie-José Fourtanier sur les littératures francophones…

Mais ces pionniers en didactique de la littérature n’oublient jamais leur but : contribuer au renouvellement de l’enseignement du français, déverrouiller les pratiques sclérosantes, interpeller la créativité des élèves et des enseignants, défendre les Lettres et les arts partout où leur transmission passerait pour secondaire ou désuète.

Aussi, le volume que nous entreprenons dans une tonalité ouvertement amicale, ne se cantonne pas à sa fonction d’hommage : il tente de contribuer à une connaissance toujours accrue des rouages de la lecture, de l’écriture et de la didactique de la littérature dans une démarche empirique et l’expérience du faire. Nous proposons aux contributeurs qui se reconnaissent dans les travaux menés depuis Grenoble, Toulouse, Rennes, ou qui ont partagé une partie du chemin, de s’emparer à leur manière, non sans plaisir, du protocole des autobiographies de lecteur, de scripteur auquel nous ajoutons celui de chercheur.

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Sylviane Ahr • Claire Augé • Marie Bernanoce-Brulotte • Laurence Bertonnier • Béatrice Bloch • Nathalie Brillant Rannou • Magali Brunel • Micheline Cambron • Jean-Charles Chabanne • Marie-Sylvie Claude • Noël Cordonier • Sylvie Dardaillon • Séverine De Croix • Isabelle De Peretti • Neide Luzia de Rezende • Olivier Dezutter • Micheline Dispy • Jean-Louis Dufays • Jean-Louis Dumortier • Sylvie Farré • Sonya Florey • Marie-José Fourtanier • Aldo Gennaï • Marcel Goulet • Violaine Houdart-Mérot • Nathalie Lacelle • Gérard Langlade • Véronique Larrivé • Dominique Ledur • François Le Goff • Monique Lebrun • Stéphanie Lemarchand • Brigitte Louichon • Luc Maisonneuve • Catherine Mariette • Jean-François Massol • Catherine Mazauric • Sébastien Ouellet • AMarie Petitjean • Annie Rouxel • Max Roy • Marion Sauvaire • Anne Schneider • Amor Séoud • Pierre Sève • Bénédicte Shawky-Milcent • Noëlle Sorin • Christian Vandendorpe • Jean Verrier • David Vrydaghs • Cendrine Waszak.

Lien extrait PDF…

Lien extrait EPUB…

Voir livre sur le site de l'éditeur…

​

​

​

​

​

​