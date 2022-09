Cet atelier de recherche interdisciplinaire se propose d’étudier conjointement la relation qui peut exister entre une personne susceptible d’être perçue comme « monstrueuse » et une personne se percevant elle-même comme « normale » d’une part, la relation entre une personne vivante et une personne morte d’autre part. Nous ne nous intéressons pas à de purs monstres ou à des morts largement reconstruits par l’imagination, mais à des personnes qui se trouvent vues comme « monstrueuses » et à des personnes ayant effectivement existé mais étant vues comme n’ayant plus d’être autonome du fait de leur mort. Nos objets sont les relations qui, en droit, pourraient avoir lieu avec ces personnes. Notre constat est que ces relations sont, de fait, souvent manquées ou empêchées. Notre hypothèse est qu’elles le sont en raison d’un même type d’obstacle : en raison d’imaginaires (du monstrueux et des morts agissants : vampires, fantômes, etc.) qui viennent recouvrir la personne susceptible d’être perçue comme « monstrueuse » et la personne morte et qui empêchent de saisir adéquatement ce qu’elles sont et ce qu’elles peuvent faire. Notre pari méthodologique est que l’étude conjointe de la relation aux personnes susceptibles d’être perçues comme « monstrueuses » et aux morts est féconde, en raison de ces obstacles imaginaires communs. Notre ambition est d’étudier ces obstacles et de montrer de quelles manières ils peuvent être levés.

Programme :

Mercredi 28 septembre, 18h-20h30 : Agentivités hors normes

Christophe Pons, Directeur de recherches CNRS à l'Institut d'ethnologieméditerranéenne, européenne et comparative (Idemec - UMR 7307, Aix-Marseille Université)

Qualification et monstruosité

Pierre Ancet, Professeur en philosophie du handicap (LIR3S - UMR 7366 CNRS-uB, Université de Bourgogne)

Les zombis. Mourir de mort sociale

Denisa Butnaru, PD (Privatdozent) Dr. en Sociologie, Université de Konstanz (Allemagne), chercheure associée du Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LinCS - UMR 7069, CNRS-Université de Strasbourg).

Copie non-conforme : le corps postmortel entre réplique et substitut

Mardi 4 octobre, 18h-20h30 :Regard et pouvoir des images

Martial Guédron, Professeur d'histoire de l'art moderne (Laboratoire Arts, civilisation et histoire de l'Europe - ARCHE - UR 3400, Université de Strasbourg)

Tératologie et photographie en France dans la seconde moitié du XIXème siècle

Julie Cheminaud, Maîtresse de conférences en philosophie de l'art (Centre Victor Basch, Sorbonne Université)

De monstrueux morceaux de cadavres : la morbidité des collections anatomiques

Jean-Jacques Wunenburger, Professeur émérite de philosophie générale à l'Université Jean Moulin Lyon 3

Le cadavre : un double ?

Mercredi 12 octobre, 18h-20h30 :Du cadavre au monstre, du monstre au cadavre

Floriane Tanguy, Inspectrice d'académie-Inspectrice pédagogique régionale de philosophie des académies de Dijon et Besançon, responsable de la valorisation desarchives de Louis-Vincent Thomas

Un jour, le monstre viendra : les morts, les monstres et Le Vieux Thanatosaure (Louis-Vincent Thomas)

Julie Mazaleigue-Labaste, Chargée de recherche CNRS à l’Institut des sciencesjuridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS – UMR 8103, Université Paris 1Panthéon-Sorbonne)

Le vampire de Montparnasse : un cas de monstruosité(s) au milieu du XIXème siècle

Anne Carol, Professeure d’histoire contemporaine (Telemme AMU-CNRS - UMR7303, Aix-Marseille Université), membre associée du Centre Alexandre Koyré

Titre et résumé à venir

Jeudi 20 octobre, 18h-20h30 :Corps diminués, corps augmentés par les pratiques et la technique

Annamaria Fantauzzi, Anthropologue, psychologue clinique, professeure à l'université de Turin (Italie), présidente de Praticare onlus.

Corps réfugiés et refusés : la mort vivante

Fanny Georges, Maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication (CIM-CEISME - EA1484, Université Sorbonne nouvelle).

Titre et résumé à venir

