ENS, 45 rue d'Ulm 75005 Paris

Journées Arts en prison/Prisons en art,

les 27 et 28 mars à l'École Normale Supérieure d'Ulm à Paris,

précédées de 2 représentations des Euménides les 25 et 26 mars au Théâtre de l'ENS,

interprétée par les acteurs détenus du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers

et les étudiant.e.s en théâtre de l’ENS, dans une adaptation et une mise en scène d’Hélène Ollivier.

Voir le détail du programme à l'adresse suivante…

Un événement qui mêle spectacles, conférences et œuvres, de personnes détenues, de chercheurs, d’étudiants et d’ar stes – en théâtre, danse, musique, cinéma, radio, photographie – pour penser le dialogue entre les arts et la prison.

Cette deuxième édition des Journées du DHTA s’organise autour de la rencontre entre détenus et artistes, pour mettre les prisons à l’épreuve de l’art et interroger en retour ce que la détention fait aux arts. Elle prend pour point de départ la nécessité d’établir un lien actif entre des individus habitant un lieu « hors du commun », c’est-à-dire tenu à l’écart des regards et des pensées de la société, d’une part, et ces agitateurs des représentations collectives que sont les artistes d’autre part.

Quels sont les désirs, les pratiques artistiques des personnes détenues, quelles œuvres produisent-elles, à quelle visibilité peuvent-elles accéder ? Comment vivent-elles la rencontre avec des artistes venant du dehors ? Réciproquement, pourquoi des artistes se saisissent-ils de la prison ? Quel accès ont-ils aux différents lieux de détention, sous quelles formes exercent-ils leur activité avec les détenus, quelle portée cet engagement a-t-il sur leur œuvre ? Plus généralement, quelles représentations de la prison sont révélées et interrogées par ces projets artistiques ?

Ces journées sont organisées par le Département d'histoire et théorie des arts de l'École Normale Supérieure, membre de l'université PSL, sous la responsabilité de Marion Chénetier-Alev, maître de conférences en études théâtrales, et Hélène Ollivier, doctorante en études théâtrales, spécialiste du théâtre en prison. Elles bénéficient d’un partenariat avec le Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, le Centre pénitentiaire sud francilien et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Seine-et-Marne. En faisant une large place aux personnes détenues et aux étudiants, qui ont participé à des ateliers artistiques en détention pendant plusieurs mois, en intriquant recherche et création, université, étudiants en art et professionnels du monde pénitentiaire, elles parient sur la possibilité de réfléchir à d’autres manières de faire de la recherche et d’en renouveler les formats.

RÉSERVATIONS pour les 27 et 28 mars : arts.prisons.ens@gmail.com

RÉSERVATIONS pour le spectacle Les Euménides : eumenides.ens@gmail.com

MERCREDI 25 MARS ET JEUDI 26 MARS

THÉÂTRE DE L’ENS

20h00 : Les Euménides d’Eschyle, spectacle mis en scène par Hélène OLLIVIER (Compagnie La Corde sensible), interprété par des personnes détenues du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers et des étudiants du DHTA, en partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Seine- et-Marne. RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES.

VENDREDI 27 MARS

SALLE DUSSANE

9h00 : Accueil des participants.

9h15 : Introduction aux journées par Nadeije LANEYRIE-DAGEN (directrice du DHTA), Marion CHÉNETIER-ALEV et Hélène OLLIVIER (organisatrices des journées).

INTRODUCTION AUX PRATIQUES ARTISTIQUES EN DÉTENTION

9h45 : Caroline TOURAUT (sociologie – DAP, Ministère de la Justice) et Delphine SAURIER (sociologie – Audencia Business School) : « Les enjeux de l’art en prison .»

10h30 : Pause

FAIRE DU THÉÂTRE EN PRISON

Modération : Marion CHÉNETIER-ALEV (Études théâtrales – ENS-DHTA) 10h45 : Table ronde avec :

Hélène OLLIVIER (doctorante en Études théâtrales – Université Paris Nanterre, metteuse en scène des Euménides) et des étudiants du DHTA ayant participé aux Euménides

Irène MUSCARI (coordinatrice culturelle du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers)

Christine CHARBONNIER (ancienne directrice de la Maison Centrale d’Arles, actuelle Secrétaire générale de la DISP1 Sud-Est-Marseille). 12h15 : Déjeuner L A P RISON À L ’ ÉCRAN 14h00 : Thomas DUMONT, Alice ROSENTHAL (étudiants – ENS-DHTA), Hélène OLLIVIER et des personnes détenues du Centre pénitentiaire sud francilien de Réau, en partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Seine-et-Marne : « Représenter la prison à l’écran dans les œuvres de fiction – Restitution de l’atelier cinéma du Centre pénitentiaire sud francilien. » 15h30 : Projection du court-métrage Nos jours absolument doivent être illuminés de Jean-Gabriel PÉRIOT (réalisateur). Analyse de l’œuvre par Marion CHÉNETIER-ALEV et Hélène OLLIVIER. 16h15 : Pause É CRIRE ET DIRE LA PRISON Modération : Hélène OLLIVIER (Doctorante – Université Paris Nanterre) 16h30 : Paroles du dedans par la Compagnie l’Art-Éclair. Textes écrits en détention interprétés par Olivier BRUNHES (écrivain, metteur en scène), Kemso ESTHOOD, et Jean-Philippe VIRET (contrebassiste), suivis d’une discussion sur l’écriture et la pratique théâtrale en prison. 17h45 : Goûter F ILMER L ’ ATTENTE : DE B ERGMAN À LA PRISON DES FEMMES Modération : Françoise ZAMOUR (Études cinématographiques – ENS, DHTA) 18h30 : Projection du documentaire Cinq femmes de Sandrine LANNO (metteuse en scène, réalisatrice) – Production Marie-Ange Luciani, Les Films de Pierre. Prix Regard social 2019 du Festival Traces de Vies (Clermont-Ferrand), Prix du Jury du documentaire de création 2019 du Festival Interférences (Lyon). 19h30 : Débat à l’issue de la projection avec Sandrine LANNO, et quelques-unes des femmes intervenant dans le documentaire. SAMEDI 28 MARS S ALLE D USSANE 9h00 : Accueil des participants.

9h15 : Jean-Lucien SANCHEZ (histoire – DAP, Ministère de la Justice) : « Histoire des politiques culturelles en prison. »

DANSER EN PRISON Modération : Marion CHÉNETIER-ALEV 10h00 : Claire JENNY (chorégraphe) : « Danser en prison : un paradoxe ? » 10h45 : Pause

* EXPOSER LA PRISON, EXPOSER EN PRISON

Modération : Morgan LABAR (Histoire de l’Art – INHA, ENS-DHTA)

11h00 : Restitution des étudiants du master Arts théorie pratique de l’ENS sur :

Prisons-miroirs, exposition à la Friche la Belle de Mai (Marseille)

Prison, au-delà des murs, exposition au Musée des Confluences (Lyon)

La Femme, un autre regard, exposition au Centre pénitentiaire sud francilien par les personnes détenues, en partenariat avec Paris-Musées.

12h30 : Déjeuner P RISON ET A RT CONTEMPORAIN 14h00 : Projection des photographies de la série Détenues de Bettina RHEIMS (2014-2016). Dialogue entre l'artiste et Nadeije LANEYRIE-DAGEN (histoire de l'art – ENS-DHTA) à propos de l’exposition de la série au château de Vincennes, au château de Cadillac et à Marseille (Friche la Belle de Mai), et du livre Détenues publié chez Gallimard. 15h00 : Projection de la vidéo Temps mort de Mohamed BOUROUISSA (2009). Dialogue entre l'artiste et Morgan LABAR (histoire de l'art – INHA, ENS-DHTA) sur l'ensemble du projet Temps mort (vidéo, photographies, exposition, livre d'artiste). 16h : Pause U NE R ADIO POUR LA PRISON Modération : Marion CHÉNETIER-ALEV (Études théâtrales – ENS-DHTA) 16h30 : Gabriella KESSLER (réalisatrice) : « Prison Show : une radio pour la prison faite par ceux qui l'ont connue. » Une présentation, par son auteur, du documentaire en cours de réalisation sur une émission hebdomadaire au Texas, faite par une radio libre pour tenter de restaurer les liens entre des détenus du « couloir de la mort » ou de très longues peines, et leur famille. 17h15 : Pause L A M USIQUE EN PRISON : COMPOSER ET JOUER Modération : Fériel KADDOUR (Musicologie – ENS-DHTA)

17h30 : Sarah LÉON (étudiante - ENS-DHTA) : « Mettre l'expérience carcérale en musique. Le travail de Thierry MACHUEL et Philippe HERSANT à Clairvaux. » 18h15 : Marie-Pierre LASSUS (musicologie – Université de Lille) : « Le Jeu d'Orchestre, un espace de liberté au sein de l'Établissement Pénitentiaire pour Mineurs : de l'emploi du temps au "temps libre". » Réservations Spectacle Les Euménides : eumenides.ens@gmail.com

Les réservations sont obligatoires pour le spectacle.

Journées des 27 et 28 mars : arts.prisons.ens@gmail.com

Organisation Marion Chénetier-Alev et Hélène Ollivier Contacts marion.chenetier-alev@ens.fr

heleneollivier@free.fr Lieux

Théâtre de l’ENS et Salle Dussane – École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris