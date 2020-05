Arts, cultures et activismes LGBTI et queer (Univ. de Lorraine, en ligne)

En ligne / Université de Lorraine

(english version below)

Arts, cultures et activismes LGBTI et queer

À partir du 10 juin, et pour une durée d’environ trois semaines, nous libérerons chaque semaine l’équivalent d’un panel du colloque ; soit 3 ou 4 communications, en français ou en anglais, qui seront diffusées de manière asynchrone et consultables à l’envie.

Celles-ci prendront la forme d’articles, de vidéos et de podcasts, créés au gré des envies des chercheurs et chercheuses qui partageront leurs recherches avec nous. Toutes ces contributions seront disponibles ici même.

Quelques jours après avoir publié ces contributions, nous organiserons systématiquement une session de discussion sur Microsoft Teams.

Pour être tenu-e informé-e des dates et horaires des sessions de discussion, et recevoir directement dans votre boîte mail les liens d’accès, nous invitons le public à s'enregistrer. L’inscription est gratuite, et le lien d'inscription est disponible sur notre site web.

PROGRAMME

Le programme est disponible sous réserve de changements de dernière minute.

Les résumés de chaque communication sont disponible sur notre site en français et en anglais.

PANEL 1 • (RE)LECTURES QUEER

Publication des communications : 10 juin 2020.

Discussion : À prévoir, entre le 11 et le 13 juin.

Participant·e·s :

Marie-Pierre Burquier, “Queering Classical Hollywood Films.” [EN]

Marie Gil, “Les performances contemporaines en cage d’artistes racisé.e.s: les ressors d’une ‘queerosité transhistorique.’” [FR]

Camille Lenoble, “Une représentation du transgenre dans la littérature japonaise de l’entre-deux-guerres: le roman Eroguro danshô nikki (Journal érotico-grotesque d’un prostitué, 1931) de Nagareyama Ryûnosuke.” [FR]

Audre Guérin, “Rencontre entre les Joueurs LGBT et & personnages gays.” [FR]

PANEL 2 • CORPORÉITÉS ET CRÉATION ARTISTIQUE

Publication des communications : 15 juin 2020.

Discussion : À prévoir entre le 16 et le 18 juin.

Participant·e·s :

Zoé Adam, “Un corps à soi.” [FR]

Marion Cazaux, “Pratiques performative et expérimentations identitaires : une politisation du corps.” [FR]

Yana Shtilman, “Flesh for fantasy: Articulation of identities in Robert Mapplethorpe’s portraits.” [EN]

Liz James, “Embodied Temporality: Nostalgia and Resistance in the Photographs of Elle Pérez.” [EN]

PANEL 3 • REPRÉSENTATIONS EN TENSION | REPRESENTATIONS IN TENSION

Publication des communications : 20 juin 2020.

Discussion : À prévoir, entre le 22 et le 24 juin.

Participant·e·s :

Céline Berdaguer, “Homophobies et classes sociales dans En finir avec Eddy Bellegueule d'Édouard Louis et On ne choisit pas qui on aime de Marie-Clémence Bordet-Nicaise” [FR]

Amélie François, “Mise en avant de diverses subjectivités et sexualités sur Instagram. Le cyber-artivisme de Stephanie Sarley et d’Arvida Byström.” [FR]

Yacine Chemssi, “L’espace de la sexualité queer dans Les Corps Ouverts (1998).” [FR]

PANEL 4 • FAIRE COMMUNAUTÉ: CONSTRUIRE DES ESPACES LGBTIQ

Publication des communications : 25 juin 2020.

Discussion : À prévoir, entre le 26 et le 29 juin.

Participant·e·s :

Charlotte Kaiser, “La rue n’est pas hétérosexuelle ? Une analyse discursive des commémorations collaboratives de Queering the Map à Montréal et Berlin.” [FR]

Arthur Ségard, “Queer Neverlands: Heterotopia and Gender Trouble in Bertrand Mandico’s Les Garçons Sauvages and Sam Rey’s Aux Enfants Perdu·e·s.” [EN]

Noah Wourlod, “Gérer le conflit dans les espaces trans en France. Modèles et alternatives pour une gestion communautaire plus inclusive.” [FR]

Manon Pagé, “Les passeurs.ses culturel.le.s et le féminisme lesbien au début des années 70.” [FR]

*

LGBTI and Queer Art, Culture and Activism (Online Conference)

Starting on June 10, we will release, on this website, the content of one panel every five days (more or less): i.e. we will publish on the website 3 or 4 papers.

Papers will be either short articles, audio or video recordings, depending on what format each speaker had chosen.

Then, in the few days following each “panel release”, we will have a Q&A Session on Microsoft Teams.

To receive information about the Q&A dates and times, and get access to the session, please register. Registration is free of charge. A link to the registration form is available on our website.

PROGRAM

Each abstract is available on our website, in French and English.

The program is subject to last-minute changes.





PANEL 1 • QUEER READINGS

Papers release date: June 10, 2020

Q&A Session: Some time between June 11 and June 13

Speakers:

Marie-Pierre Burquier, “Queering Classical Hollywood Films.” [English]

Marie Gil, “Les performances contemporaines en cage d’artistes racisé.e.s: les ressors d’une ‘queerosité transhistorique.’” [Français]

Camille Lenoble, “Une représentation du transgenre dans la littérature japonaise de l’entre-deux-guerres: le roman Eroguro danshô nikki (Journal érotico-grotesque d’un prostitué, 1931) de Nagareyama Ryûnosuke.” [Français]

Audre Guérin, “Rencontre entre les Joueurs LGBT et & personnages gays.” [Français]

PANEL 2 • CORPOREALITY AND ART CREATION

Papers release date: June 15, 2020.

Q&A Session: Some time between June 16 and June 18.

Speakers:

Zoé Adam, “Un corps à soi.” [Français]

Marion Cazaux, “Pratiques performative et expérimentations identitaires : une politisation du corps.” [Français]

Yana Shtilman, “Flesh for fantasy: Articulation of identities in Robert Mapplethorpe’s portraits.” [English]

Liz James, “Embodied Temporality: Nostalgia and Resistance in the Photographs of Elle Pérez.” [English]

PANEL 3 • REPRESENTATIONS IN TENSION

Papers release date: June 20, 2020.

Q&A Session: Some time between June 22 and June 24.

Speakers:

Céline Berdaguer, “Homophobies et classes sociales dans En finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard Louis et On ne choisit pas qui on aime de Marie-Clémence Bordet-Nicaise” [Français]

Amélie François, “Mise en avant de diverses subjectivités et sexualités sur Instagram. Le cyber-artivisme de Stephanie Sarley et d’Arvida Byström.” [Français]

Yacine Chemssi, “L’espace de la sexualité queer dans Les Corps Ouverts (1998).” [Français]

PANEL 4 • FAIRE COMMUNAUTÉ: CONSTRUIRE DES ESPACES LGBTIQ | COMMUNITY MAKING: FRAMING LGBTIQ SPACES

Paper release date: June 25, 2020

Q&A Session: Some time between June 26 and June 29

Speakers:

Charlotte Kaiser, “La rue n’est pas hétérosexuelle ? Une analyse discursive des commémorations collaboratives de Queering the Map à Montréal et Berlin.” [Français]

Arthur Ségard, “Queer Neverlands: Heterotopia and Gender Trouble in Bertrand Mandico’s Les Garçons Sauvages and Sam Rey’s Aux Enfants Perdu·e·s.” [English]

Noah Wourlod, “Gérer le conflit dans les espaces trans en France. Modèles et alternatives pour une gestion communautaire plus inclusive.” [Français]

Manon Pagé, “Les passeurs.ses culturel.le.s et le féminisme lesbien au début des années 70.” [Français]