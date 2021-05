Université Rennes 2

Journée d’étude dans le cadre de la 10e édition des Transversales « Chanson, chansons »

organisée par Gaëlle Debeaux et Marianne Di Benedetto (CELLAM)

PROGRAMME

Vendredi 4 juin 2021, sur inscription

10h. Accueil des participantes et participants

10h15. Introduction de la journée par les organisatrices

10h30. Cécile Prévost-Thomas (Maîtresse de conférences en musicologie et sociologie de la musique, Cerlis/Université Sorbonne Nouvelle) « Les contours sociologiques de la chanson »

11h45. Catherine Rudent (Professeure des universités en musicologie et médiation de la musique, Cerlis/Université Sorbonne Nouvelle) « Les musiques de la chanson : une réflexion musicologique »

12h30. Pause déjeuner

14h15. Marianne Di Benedetto (Doctorante contractuelle en littérature générale et comparée, Cellam/Université Rennes 2) « La chansonophilie littéraire : esquisse d’une définition »

15h. Olivier Hussenet (Docteur en anthropologie, Centre Norbert Elias/EHESS – Directeur adjoint et artiste permanent du Hall de la chanson) « La chanson, par-delà le fourmillement des prédications et des avatars, est-elle une catégorie opérante ? »

15h45. Marc Clérivet (Docteur en histoire et chercheur associé au CRBC – Chanteur, danseur et enseignant au Pont Supérieur) et Tristan Jezekel (Artiste compositeur, Pont Supérieur) « « Adam & Fantig », une étude de cas : chronique d’une errance mélodique dans des chansons de transmission orale »

16h30. Discussion autour du projet de publication et conclusion de la journée

