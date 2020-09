Appel à contributions pour un numéro thématique de Dalhousie French Studies :

Représentations de la vieillesse dans les littératures d’expression française depuis 1970

Responsables du numéro :

Sophie Beaulé (Université Saint Mary’s, Halifax, Canada)

Simona Jişa (Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie)

Le vieillissement de la population est un phénomène planétaire en voie « de devenir l’une des plus importantes transformations sociales du XXIe siècle, avec des répercussions dans presque tous les secteurs de la société » selon l’ONU (https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/ageing/index.html). De fait, en 2018, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans dépassait désormais celui des enfants de moins de 5 ans. Comme le démontre la recherche en sciences médicales et sociales, on devrait plutôt parler de vieillesses ; le pluriel indique combien il faut tenir compte, entre autres, de l’appartenance sociale, du genre et de la reconfiguration (voire la relativité) des âges de la vie.

On sait combien la littérature reflète les aspects sociaux, politiques et psychologiques d’une époque et permet d’étudier comment l’être humain y réagit. Si la personne âgée se montre présente depuis l’Antiquité (Cicéron, De senectute), ce n’est que plus tardivement qu’elle acquiert davantage un rôle central dans les œuvres, et non plus simplement accessoire. Pour ce numéro de Dalhousie French Studies, nous souhaitons analyser, au sein des littératures d’expression française, la représentation de la vieille personne depuis 1970, année où Simone de Beauvoir publie La vieillesse. Dans quelle mesure la vieille personne demeure-t-elle liée à des figurations pérennes, comme celle du sage (Fatou Diome, Le vieil homme sur la barque), ou apparaissent différentes formes du vieillir aussi nuancées que complexes ? Une telle question en entraîne plusieurs autres.

Dans la fiction et l’autofiction, on pourra réfléchir sur la représentation que se fait le narrateur ou le personnage senior de l’état de vie où il se trouve. Comment, de plus, s’organisent les discours homodiégétique et hétérodiégétique devant la frontière de la mort, lorsqu’on voit se rétrécir « la peau de chagrin », comme le dit Rachid Benzine (Ainsi parlait ma mère). La réaction du personnage vieillissant peut varier de la résistance et de la peur de l’effacement de soi ­ au désir de laisser une trace de son passage (Annie Ernaux, Les années) et au sentiment de libération (Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux). On peut se pencher, en outre, sur la façon dont s’exprime le rapport au corps dans sa matérialité (Fawzia Zouari, Le corps de ma mère), à la sexualité perdue, taboue ou retrouvée (Régine Detambel, Noces de chêne). Quels sont les moyens littéraires pour dire l’indicible de la mort (Hélène Cixous, Ciguë : Vieilles femmes en fleurs) ? Il est à réfléchir si la littérature de la sénescence[1] peut « réparer le monde », comme se le demande Alexandre Gefen (2017), occupant une fonction thérapeutique pour l’écrivain tout comme pour le lecteur.

Par un autre biais, on pourra s’interroger sur le statut et le rôle que la vieille personne occupe dans la dynamique du personnel romanesque. Comment le personnage s’articule-t-il, par exemple, aux questions de la filiation, de l’intergénérationnel, de la mémoire tant intime que collective et du care (Louise Dupré, L’album multicolore) ? Quels sont les effets sur le narratif de la manière par laquelle il affronte son histoire personnelle, souvent limitée par la maladie, comme le cancer (Véronique Gallo, Tout ce silence) ou la dégradation psychologique, dans l’isolement ou dans des espaces relevant de l’hétérotopie (Michel Foucault), tels les hôpitaux ou les maisons de repos, les non-lieux (Marc Augé) où les repères d’une vie entière ont été oubliés ? Comment se rapporte-t-il à l’Histoire passée, ayant traversé des périodes troubles, les guerres, le colonialisme et le post-colonialisme ou, actuellement, la mondialisation ?

Par ailleurs, puisque « vieillir en exil, c’est vieillir deux fois » (Alain Montandon, 2006), on pourra s’intéresser à la représentation de la vieillesse dans les textes comportant des personnages exilés, immigrés (Abdekader Djemaï, Gare du Nord ; Abla Farhoud, Le bonheur a la queue glissante) ou plus généralement en situation minoritaire. Comment leur place dans la société d’accueil ainsi que leur bagage culturel exacerbent-ils ou non l’état d’âge ?

La représentation de la personne âgée, comme on peut le constater, suscite une réflexion aussi riche que diversifiée ; nous n’avons soulevé ici que quelques pistes. Pour la cohérence de la vision de ce numéro thématique, nous désirons limiter le corpus d’analyse aux romans parus dans l’espace francophone depuis 1970 (avec une préférence pour l’époque actuelle) et dont le personnage âgé est un acteur principal ou essentiel dans le déroulement de la trame.

*

La date limite pour soumettre une proposition (de 250 à 500 mots) est le 31 décembre 2020.

Prière d’envoyer les propositions aux directrices du numéro :

Sophie Beaulé (beaulesophie@gmail.com) et Simona Jişa (simonajisa@yahoo.fr).

Communication de l’acceptation ou non des propositions : 1er mars 2021.

Les articles retenus devraient être envoyés aux deux responsables du numéro au plus tard le 1er septembre 2021 ; ils ne devront pas dépasser 5 000 mots et feront l’objet d’une évaluation en double aveugle. Communication du feedback des évaluateurs : 15 avril 2022.

Parution du numéro : été 2022.

Adresse du site : https://ojs.library.dal.ca/dfs/index

*

Éléments de bibliographie

[1] Nous renvoyons à l’origine latine de ce terme : senex, « vieil homme » ou « grand âge », ou senectus, signifiant « vieillesse », sans nous référer uniquement à l’acception scientifique du terme.