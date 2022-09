Appel à contributions pour un

Dictionnaire Henri Michaux

2024 marquera le 40e anniversaire de la mort d’Henri Michaux. À cette occasion, une équipe internationale regroupant une cinquantaine de personnes (universitaires, artistes, médecins, musicologues, traducteurs et collectionneurs) travaille à l’écriture d’un dictionnaire Henri Michaux.

—

« Qui n’a voulu un jour faire un abécédaire, un bestiaire, et même tout un vocabulaire, d’où le verbal entièrement serait exclu ? », écrit Michaux dans Saisir en 1979. Notre dictionnaire répondrait en partie à cette tentation, mais pour l’appliquer à l’œuvre même de celui qui y rêvait ; le verbal n’y est certes pas exclu, mais l’intention de faire (re)découvrir l’œuvre de Michaux à un public nouveau, fidèle ou aguerri, est le défi que nous nous jetons. Notre ambition est de parcourir et d’interroger autrement cette œuvre si riche et polymorphe à partir de perspectives croisées et de renvois notionnels. Ni une série d’articles balisés d’académisme ni un patchwork de textes rapides et bigarrés, ce dictionnaire ne cherche pas l’exhaustivité, mais un dépliage de l’œuvre à partir des lectures originales d’amateurs et d’amatrices au sens fort. Il ne s’agit pas de chercher (uniquement) « les mots que l’auteur a évités, dont il était tout près, ou décidément éloigné, étranger, ou dont il avait la pudeur, tandis que les autres en manquent », comme Michaux l’écrit dans Poteaux d’angle en 1981, mais d’explorer le système nerveux de l’œuvre à partir de quelques termes, qui sont aussi terminaisons selon Antonin Artaud. Appuyées sur une connaissance solide de son œuvre et des études qui l’ont parcourue avant nous, notre dictionnaire est une invitation à retrouver l’auteur et ses créations à partir des regards polymathiques d’un groupe aux disciplines, vocations et intérêts variés. Si, comme l’écrivait Jean Cocteau, « un chef-d’œuvre de la littérature n’est jamais qu’un dictionnaire en désordre », assumons l’arbitraire de l’ordre alphabétique pour prendre rhizome, si l’on peut dire, dans l’univers michaldien.

Les dictionnaires d’auteurs se multiplient : Bourdieu, Brassens, Dumas, Flaubert, Malraux, Renoir, Rimbaud, pour n’en citer que quelques-uns, remplissent les collections de plusieurs maisons d’édition prestigieuses. Nous sommes heureux de pouvoir bientôt ajouter le nom de Michaux à ces travaux collectifs, sérieux et passionnants. Toutes nos contributions sont aussi un hommage indirect à l’auteur, qui préférait aux best-sellers des publications plus intimistes pour un public attentif, critique, ouvert et appliqué.

—

Nous acceptons les propositions d’articles jusqu’au 31 mai 2023.

À titre d’exemples, vous trouverez ci-dessous quelques-unes des entrées qui ont déjà été rédigées ou proposées (cette liste n’est pas exhaustive) :

- Adversaire

- Ailleurs

- Alphabet

- Arbre

- Autre

- Barbare

- Belgique

- Chine

- Cinéma

- Cœur

- Conscience

- Cordier (Daniel)

- Corps

- Dieu

- Drogues

- Dubuffet

- Enfance

- Érotisme

- Essentiel

- Fantomisme

- Femme

- Godet (Robert)

- Hallucination

- Humour

- Inde

- Infini

- Japon

- Ligne(s)

- Magie

- Maladie

- Manque

- Monstre

- Mort

- Musique

- Originalité

- Passage(s)

- Peinture

- Pli

- Plume

- Psychanalyse

- Rature

- Refus

- Rêve

- Ruine

- Rythme

- Sagesse

- Saisir

- Temps

- Travail

- Vieillesse

- Ville

- Violence

- Visage

- Voix

- Voyager

- Zao Wou-Ki

- Unica Zürn

Nous acceptons les études à partir de noms propres et de lieux, et nous valorisons autant les grandes notions transversales ou générales telles que Corps, Eau, Ligne ou Violence, que les entrées plus spécifiques comme Araignée, Clown, Carapace, Main (gauche), Nerf ou Sanza. En revanche, nous avons choisi d’éviter les entrées qui étudient une œuvre de Michaux en particulier (par exemple : Qui je fus ou Poteaux d’angle). Les entrées « Ailleurs » et « Plume » qui apparaissent dans la liste ci-dessus débordent la lecture des livres éponymes (Ailleurs et Un certain Plume) et développent des réflexions à partir de ces mots-clés sur toute l’œuvre de Michaux.

Chaque proposition d’entrée sera examinée. Il est recommandé de nous envoyer une liste de 4 ou 5 mots à organiser dans l’ordre de vos préférences. Les entrées ci-dessous ne font pas encore partie du dictionnaire et mériteraient d’être étudiées : elles seront traitées en priorité. Cependant, vous êtes libre de proposer d’autres mots qui n’y apparaissent pas.

- Accident

- Air (voir Vent)

- Alcool

- Âme

- Arme

- Assassin

- Astre

- Avenir

- Bateau

- Bonnefoi (Geneviève)

- Bouche

- Brouillard

- Centre

- Chambre

- Chasteté

- Chat

- Chemins

- Chevauchement / Cheval

- Chien

- Comprendre

- Couleurs

- Court-circuit

- Cri

- Crime

- Cuisine

- Dedans / Dehors

- Dent

- Document (documentation)

- Dur (voir Mou)

- Duvivier (Éric)

- Ennui

- Époque

- Ernst (Max)

- Esclave

- Espoir

- Esthétique

- Exagération

- Extraterrestre

- Famille

- Fauve

- Fleur

- Fragment / fragmentaire

- Géant / gigantesque

- Grenouille (crapaud)

- Habitation

- Hellens (Franz)

- Hello (Ernest)

- Horizon (horizontal)

- Hygiène

- Île

- Jambe

- Jouffroy (Alain)

- Libre / Liberté

- Lumière

- Marcher

- Modernité

- Montagne

- Mensonge (voir Vérité)

- Militaire (soldat)

- Mou (mollesse)

- Naissance

- Nature (naturel)

- Nouveau

- Origine

- Oubli / mémoire

- Papier

- Parcourir

- Paresse

- Parodie

- Parure

- Pauvre (appauvrissement)

- Perdre

- Père

- Phankim (Micheline)

- Pictogramme (voir Idéogramme)

- Piège

- Politique

- Prévert (Jacques)

- Problème

- Profond

- Prostitution

- Réalisme / réel

- Répétition

- Sabotage

- Protection

- Rat (souris/ rongeur)

- Saison

- Sang

- Secret (caché)

- Sentir

- Serpent

- Singe

- Solitude

- Spectacle

- Sujet

- Subjectivité

- Surréalisme

- Tabou

- Tatouage

- Témoin

- Tendresse

- Terre

- Tête

- Théâtre

- Tradition

- Traduction

- Train

- Transformation

- Usine

- Vent

- Vérité

- Vêtement

- Voleur

—

Voici quelques informations concernant la longueur et la mise en page des articles :

1/ NOM et TITRE de l'entrée ;

2/ TAILLE : Les articles doivent faire plus de 5 000 signes et moins de 8 000 signes (avec certaines exceptions). Cela correspond à un maximum d'environ deux pages 1/2 format A4 interligne simple Times New Roman 12 ;

3/ MOTS-CLÉS : Écrivez 5 mots-clés qui correspondent aux aspects principaux de votre article ;

4/ CITATIONS et RÉFÉRENCES :

- Pour les citations de l'œuvre de Michaux, mettez-les en notes de bas de page. Évitez de lister plus de 4 ou 5 références bibliographiques. Nous utilisons les trois tomes de La Pléiade comme ouvrages de références :

- Œuvres Complètes, tome 1, présenté et annoté par Raymond Bellour, Paris : Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1998.

- Œuvres Complètes, tome 2, op. cit., 2001.

- Œuvres Complètes, tome 3, op. cit., 2004.

Si vous utilisez un texte (ou une image) qui n'apparaît pas dans ces tomes, merci de donner la référence complète de l'ouvrage.

- Pour les citations et références d'autres auteurs, utilisez la méthode MLA : indiquez entre parenthèses dans le corps du texte le nom et la date de publication de l'ouvrage que vous citez, suivis du numéro de page. Par exemple, si vous citez la page 25 de Spectres de Marx de Jacques Derrida, écrivez : (Derrida, 1993, 25). À la fin de votre article, assurez-vous de faire la liste complète et précise des références que vous aurez utilisées : Derrida, Jacques. Spectres de Marx. Paris, Galilée, 1993. Ces références intègreront la bibliographie générale qui apparaitra à la fin du livre. Pour plus d'information sur le format MLA, vous pouvez consulter le lien suivant :

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_and_style_guide.html

Le dictionnaire intégrera également des illustrations en couleur dans un feuillet central et d’autres en noir et blanc à côté des articles. Si vous souhaitez ajouter une illustration nécessaire à la compréhension de votre article, assurez-vous qu’elle est de bonne qualité et envoyez-la en format jpeg.

—

Pour tout renseignement ou toute proposition d’article, veuillez envoyer un email à Mathieu Perrot, professeur à Lafayette College en Pennsylvanie (États-Unis) à l’adresse suivante : perrotm@lafayette.edu.

PS : Un colloque international se tiendra à la fin de l’année 2024 pour rendre hommage à Henri Michaux et célébrer le travail accompli autour de son œuvre.