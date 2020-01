Salle 737, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 54 bd. Raspail, 75006, Paris

Troisième séance du séminaire : « anthropologie historique des arts nomades »,

animé par Tiziana Leucci (CEIAS-CNRS) et Pierre Philippe-Meden (Montpellier 3),

le lundi 20 janvier 2020, où nous aurons le plaisir de recevoir :

Candice Moise , doctorante sous la direction de Nathalie Gauthard, à l’Université d’Artois :

« Un art qui n'existe pas (encore). Lieux, marges et métissages du théâtre masqué »

David Lorenté , doctorant sous la direction de Bernard Andrieu, à l’Université Paris Descartes :

« Karla Suschitzky, la professeur de gymnastique rythmique à l'Île des naturistes (Physiopolis) »

David Lorenté nous informe, qu’à cette occasion, la fille de Karla Suschitzky, qui fêtera ses 80 ans ce 19 janvier, nous fera l’honneur de venir spécialement de La Haye accompagnée de sa petite fille et de l’écrivain-réalisateur Peter Stephan Jungk, auteur de la Chambre noire d’Edith Tudor-Hart (Suschitzky de naissance).

La séance se tiendra comme à son habitude en salle 737, de 14h à 17h, à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) : 54 bd. Raspail, 75006, Paris.

Argumentaire du séminaire :

Le séminaire organisé par Tiziana Leucci et Pierre Philippe-Meden s'inscrit dans la continuité des recherches doctorales conduites dans la perspective de l'ethnoscénologie : études interdisciplinaires de l'esthétique des incarnations de l'imaginaire. La première séance a ainsi pour objectif d'exposer et donner à discussion les fondements de l'ethnoscénologie dans le champ général de l'anthropologie de l'esthétique la position qu'occupe l'ethnoscénologie par rapport aux sciences de l'art dans les institutions académiques nationales, l'anthropologie théâtrale, les performances studies, l'anthropologie historique du cirque, l'histoire connectée de la danse, etc. Cette séance et celles qui suivront partent du principe que l'artiste de spectacle vivant et ses créations se caractérisent par leur nomadisme. Or, il arrive que la liberté de créer des oeuvres éphémères par nature se paie au prix de l'absence d'établissement fixe, de la circulation forcée, de l'exil, mais aussi au bénéfice de la rencontre, du devenir autre, de la connaissance, du partage et du métissage. Ainsi le séminaire s'attachera-t-il à historiciser le nomadisme du spectacle vivant, les processus négociés par l'artiste pour acclimater, adapter, réinventer selon les circonstances ses techniques du corps et de transmission, ses esthétiques et ses sensibilités. Il s'agira d'appréhender les enjeux, les difficultés et les malentendus culturels qui émergent dans ces processus. L'approche biographique, les témoignages d'artistes et d'artistes-chercheurs en situation nomade seront privilégiés.

Programme complet :

17 fév. 2020

Marek Ahnee (Doctorant, EHESS, CEIAS). La poésie kīrttanai de Vadivel Chellen : textes, performances et le statut depuvalar dans le Port-Louis tamoul (1900-1940)

Jean-Pierre Richard (Traducteur, Paris 7). La scène shakespearienne comme rituel pornographique

16 mars 2020

Alix de Morant (MCF, Montpellier 3, Rirra21). Marches et démarches en milieu urbain, pratiques paysagères. Du tracé au document

PierGiorgio Giacché (Pr. Pérouse). Un acteur qui n'existe plus (hélas): Carmelo Bene et le voyage au bout de la scène

20 avril 2020

Selene D'Agostino (Doctorante, Université d'Artois). The Magdalena Project, un réseau transnational de femmes artistes de la scène : du nomadisme au bourgeonnement karstique

Pénélope Dechauffour (MCF, Montpellier 3, Rirra21). Transhumance et vagabondage dans le théâtre de Kossi Efoui : une éthique de l'errance solitaire

18 mai 2020

Michèle Fornohff (Doctorante, Université libre de Bruxelles/Sorbonne Université Paris IV) - Le théâtre yiddish de l’entre-deux-guerres à Paris, Bruxelles et Amsterdam: exploration d’une identité nomade (titre provisoire)

(titre provisoire) Caroline Nizard (Dr., Université de Lausanne, IHAR) - La dimension esthétique du yoga : polémique ou adaptation ?

15 juin 2020