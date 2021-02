Distanciel

La prochaine séance du séminaire "Anthropologie historique des arts nomades" accueillera :

- Alix de Morant (MCF, UPVM3/RiRRa21) "Marches et démarches en milieu urbain, pratiques paysagères. Du tracé au document"

- PierGiorgio Giacché (PU UPérouse) "Un acteur qui n'existe plus (hélas): Carmelo Bene et le voyage au bout de la scène"

La séance se déroulant en distanciel, merci de contacter les responsables du séminaire pour obtenir le lien Zoom. Contacts : tiziana.leucci(at)ehess.fr, pierre.philippe-meden(at)mshparisnord.fr