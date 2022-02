Un nouveau catéchisme médiatique s’impose aujourd’hui, qui veut que le xxie siècle soit celui de l’Afrique, où se jouera bientôt l’avenir de l’humanité. Mais quelles formes prendront les futurs africains ? Faut-il espérer l’éden, ou plutôt craindre l’enfer ? Et où les études savantes et les fictions qui s’en emparent trouvent-elles leurs sources ?

En revisitant un siècle et demi de productions africaines, américaines et européennes, des années 1880 à nos jours, nous pouvons établir un double constat : dans leurs scénarios d’anticipation, qu’il s’agisse d’ouvrages de géopolitique, de prospective ou de fictions du futur, les auteurs contemporains réactivent souvent, paradoxalement, des imaginaires du passé. Ces derniers remontent, à tout le moins, à la fin du xixe siècle, et ils ont en commun de s’être figuré, de diverses manières, les possibilités d’un renversement des mondes.

Anthony Mangeon est professeur de littératures francophones à l’Université de Strasbourg, où il dirige Lethica, un institut thématique interdisciplinaire sur les rapports entre littératures, éthique et arts.