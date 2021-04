Appel à contributions pour un ouvrage collectif

Anthologies de littérature mondiale en français et littératures africaines

Depuis au moins la publication de The Norton Anthology of World literature (1962), l’anthologie apparaît comme le genre qui permet de présenter de manière synthétique et panoramique la littérature mondiale. En étudiant son architecture, la critique littéraire s’intéresse entre autres au choix des textes et des auteurs, au découpage géographique et historique afin de mettre en lumière les mécanismes qui contribuent à la construction d’une idée de la littérature à l’échelle planétaire (David, 2012). Elle cherche également à définir un canon littéraire mondial (Gualtieri, 2011 ; Shesgreen, 2009).

L’absence remarquée d’un tome consacré aux littératures africaines d’Afrique dans les différents volumes de cette anthologie de référence nous fait penser qu’un ouvrage de cette taille et de cet empan relève autant d’une anthologie que d’un manuel universitaire. La concentration initiale de The Norton Anthology of World literature sur la littérature de langue anglaise en vue de constituer une « bibliothèque » comparée de la littérature de l’humanité montre qu’une bonne partie de la question est souvent celle de la présentation des variétés des cultures et des époques, et donc de préciser les limites géographiques et linguistiques du corpus.

Aussi, malgré une production riche et abondante d’anthologies du même genre en langue française comme La Voix au cœur multiple : petite anthologie mondiale de la littérature française contemporaine (1966) de Joseph Boly, Noël : une anthologie des plus beaux textes de la littérature mondiale (1994) d’Ismaïl Kadaré, La Terre, le feu, l'eau, et les vents : une anthologie de la poésie du Tout-monde (2010) d’Édouard Glissant, etc.[1], la production critique consacrée à la mondialisation littéraire ne s’intéresse que très peu pas à ce corpus. De fait, si les anthologies anglophones de la littérature mondiale sont largement discutées[2], les anthologies francophones du même genre sont ignorées, à l’exception des principaux textes en faveur de la littérature-monde édités par Michel Le Bris et Jean Rouaud : Pour une littérature-monde en français (2007), Je est un autre : pour une identité-monde (2010).

Par ailleurs, les études dédiées aux anthologies du mouvement de la Négritude se concentrent essentiellement sur l’Anthologie pour une poésie nègre et malgache de langue française de Senghor (Ranaivoson, 2008 ; Ranaivoson, 2010), laissant ainsi dans l’oubli Poètes d’expression française (1900-1945) de Damas et surtout Nouvelle somme de poésie du monde noir qui est pourtant le volume qui incarne clairement l’internationalisme littéraire noir défendu par les auteurs. Les autres anthologies mondiales d’Afrique francophone qui ont un écho relatif dans la critique sont Nouvelles voix d’Afrique (2002) et L’Afrique qui vient (2013) que Michel Le Bris et Alain Mabanckou ont éditées dans le cadre du mouvement Étonnants Voyageurs.

Ce volume invite donc à réfléchir autant sur les anthologies de littérature mondiale que sur la place de la littérature africaine de langue française dans celles-ci. Par anthologie de littérature mondiale, nous entendons toutes sortes d’anthologie ayant la prétention de regrouper l’ensemble des textes issus du monde ou de la planète. On pourra par exemple être attentif à la mention des étiquettes (monde, autour du monde, monde entier, planète, planétaire, international, mondial, Tout-Monde, littérature-monde, etc.) dans les titres. Ces anthologies sont généralement associées à une manière de penser le monde (Locha Mateso, 1986) entre le local et le global qu’il faudra dès lors préciser. La notion désigne aussi les anthologies d’Afrique des mouvements littéraires occidentaux qui formulent des ambitions mondialisantes. Une lecture des processus d’intégration des écrivains du continent dans les textes de ces communautés littéraires illustrerait les enjeux de cette ouverture au monde. Le genre désigne enfin les anthologies critiques et/ou didactiques qui, tout en défendant les spécificités culturelles, identitaires et littéraires du continent, participent à la vulgarisation et à la promotion des littératures africaines à l’international d’une part (Kesteloot, 1967 ; Chevrier, 1981), à la défense d’une mondialité littéraire transfrontalière francophone d’autre part (Gauvin, 2018).

Cet ouvrage se propose aussi de réfléchir sur les relations réciproques entre littérature africaine et littérature mondiale en s’intéressant aux différents genres littéraires évoqués ainsi qu’aux formes d’hybridation de l’anthologie. Si pour Emmanuel Fraisse l’anthologie est soumise à une tension entre, d’une part, « sa fonction de conservation et de préservation d’une part et, de l’autre, sa tendance au manifeste » (1997 : 8), elle est aussi parfois le lieu d’expression immédiat des écrivains. Entre la tendance à l’« encyclopédie » et au « musée » qui permet de maintenir la « tradition d’un canon littéraire » (Ibid.), et l’affirmation d’une position manifestaire dans le discours d’accompagnement, on remarquera que l’anthologie peut aussi souvent être associée aux genres de la revue (Mangeon, 2009), du recueil de textes poétiques (Fraisse, 1997 : 23) et des nouvelles. Mais on constatera aussi que, sous cette forme, l’anthologie devient de plus en plus l’espace de création des écrivains comme c’est le cas des anthologies thématiques. Ce type d’anthologies implique la production d’inédits qui seraient porteur d’un imaginaire planétaire présenté dans les propos préfaciels. Cette propension à l’intervention des écrivains qui cherchent à « marquer une continuité [et] mettre en exergue la modernité de certains classiques » (Mongo-Mboussa, 2002 : 15) est certainement accentuée par la multiplication des essais-entretiens et des lieux de médiations culturelles (médias, congrès, festivals etc.) à partir desquelles plusieurs de ces anthologies sont conçues.

Il s’agit donc, en s’appuyant sur un corpus élargi d’anthologies mondiales des XXe et XXIe siècles, de penser la littérature mondiale dans le contexte francophone, de voir comment elle participe à l’intégration – ou pas – des littératures africaines d’expression française dans l’espace littéraire planétaire. Les contributions pourront alors : questionner la place et la présence des textes d’auteurs africains francophones dans les anthologies ; interroger comment les anthologies locales ouvrent la littérature africaine au monde ; étudier, à partir de la composition des œuvres, la manière avec laquelle l’ordre des textes organise un savoir historique mondial de la littérature ; expliquer la collaboration entre écrivains et critiques pour penser la littérature mondiale ; exposer comment les espaces géographiques de parution négocie la mondialité littéraire africaine souvent perçue dans une dialectique d’opposition entre le Nord et le Sud.

Axes de réflexions indicatifs :

Anthologies mondiales et littérature mondiale dans le contexte francophone

Anthologies mondiales de langue française et littérature(s) africaine(s)

Littératures africaines francophones et anthologies critiques ou didactiques de littérature mondiale

Place des littératures africaines francophones dans les anthologies mondiales ou dans les anthologies des mouvements revendiquant la mondialité

Continuité et rupture du canon littéraire africain dans les anthologies mondiales

Histoire littéraire mondiale de la littérature africaine francophone à partir des anthologies mondiales

Dynamique des anthologies mondiales et discours de renouveau littéraire

Collaboration entre écrivains francophones et critiques dans les anthologies mondiales

Genres littéraires et anthologies mondiales

Discours préfaciels (d’accompagnement), ordre, organisation et composition des anthologies mondiales

Anthologies mondiales, langues et littératures africaines francophones

Espace d’édition des anthologies mondiales et mondialité des littératures africaines francophones

Anthologies mondiales et évènements culturels

Auteures africaines francophones dans les anthologies mondiales

Les propositions en français de 400 mots maximum, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique (150 mots maximum), sont à envoyer à ngadimaissa@outlook.com avant le 30 mai 2021.

Notification de l’acceptation : 15 juillet 2021.

Les articles définitifs (d’une longueur de 6000 mots maximum) seront à remettre avant le 10 décembre 2021.

Les articles seront soumis à une évaluation en double aveugle.

Laude Ngadi Maïssa

University of KwaZulu-Natal

[1]On trouvera une bibliographie synthèse en suivant ce lien :

https://www.academia.edu/46948836/Bibliographie_anthologies_mondiales_en_fran%C3%A7ais

[2] Voir à ce propos l'annexe de : Everett (Jane) et Marcotte (Sophie), « De l'anthologie », Voix et Images, n°2, vol.35, 2010, p. 7-15.