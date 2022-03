Adresse : Maison des Sciences de l'Homme, 4 rue Ledru, 63000 Clermont-Ferrand

Jeudi 7 avril 2022

Après-midi



13h30 : accueil des participants et participantes



13h45 : ouverture du colloque par Bénédicte Mathios, directrice du CELIS



Présidente de séance : Florie Maurin



14h00 : Seyedeh Fatemeh Hosseini Mighan (Université Clermont Auvergne)

« Les femmes guerrières dans le Shâhnâmeh de Ferdowsi »



14h30 : Viktoriia Kokonova (Aix-Marseille Université)

« L’Indienne dans les récits viatiques français du XVIIe : une nouvelle “ femme sauvage ” ? »



15h00 : Temps d’échange et pause



15h30 : Elise d’Inca (Université Clermont Auvergne)

« Camille, Penthésilée et autres amazones dans les romans antiques du XIIe siècle »



16h00 : Maline Kotetzki (Université de Kiel)

« Une mère démoniaque – une matriarche démonisée ? Lespîa dans le Wigamur »



16h30 : Temps d’échange

*

Vendredi 8 avril 2022

Matin



Présidente de séance : Elise d’Inca



9h30 : Pauline Durin (Université Clermont Auvergne)

« La représentation animale des femmes rebelles dans le théâtre anglais de la première modernité »



10h00 : Rose Borel (Université Bordeaux-Montaigne)

« Les visages de l’altérité féminine dans True at First Light d’Ernest Hemingway »



10h30 : Temps d’échange et pause



11h00 : Patrick Teichmann (Université de Mayence)

« “ L’amazone de la Chouannerie ” : l’androgynie et la décadence dans Le Chevalier des Touches de Jules Barbey d’Aurevilly »



11h30 : Jelena Zečević (Université Autonome de Barcelone)

« Les Guérillères vs Titane : de la collectivité à l’individualité »



12h00 : Temps d’échange et pause déjeuner



Après-midi



Présidente de séance : Florie Maurin



14h00 : Sarah Ghelam (Université Paris Nanterre)

« La fille sauvage est-elle une figure subversive de l’album jeunesse ? »



14h30 : Angélique Salaun (Université Rouen Normandie)

« La sauvageonne en fantasy : figure essentialiste ou modèle écoféministe ? »



15h00 : Clémence Huguet (Université Paris Sorbonne)

« Les femmes sauvages dans l’univers du Sorceleur : détour par la forêt de Brokilone »



15h30 : Temps d’échange et conclusion du colloque