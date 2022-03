Adresse : École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris

Adorno et Beethoven, une philosophie de la musique



Journée d’études – vendredi 18 mars 2022



École normale supérieure, salle des Actes







Organisation : Jacques-Olivier Bégot (Univ. Rennes 1) et Fériel Kaddour (Ens).



Département Arts de l’Ens – Pays germaniques, UMR 8547 (CNRS/Ens) – Centre Atlantique de Philosophie, UR 7463 (Université de Nantes/Université Rennes 1). Contact : feriel.kaddour@ens.fr



MATINÉE



9h30-9h45 : Ouverture (Jacques-Olivier Bégot, Fériel Kaddour)



Présidence : Jacques-Oliver Bégot (Université de Rennes 1)



9h45-10h30 : Daniel Payot (Université de Strasbourg)



« Totalité et singularités : les dialectiques beethovéniennes »



10h30-11h15 : Fériel Kaddour (École normale supérieure)



« Le “sens critique de la musique” : médiation et autoréflexion »



11h45-12h30 : Danielle Cohen-Levinas (Sorbonne Université)



« Négation et subjectivité »



APRÈS-MIDI



Présidence : Rémi Mermet (HIPHIMO, Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne)



14h15-15h : Nicolas Boiffin (Sorbonne Université)



« “Le dépérissement de l’harmonie” : autour des Bagatelles op.119 et 126 »



15h-15h45 : Christian Accaoui (Université Paris 8 / Cnsmdp)



« Trois hypothèses concernant la non-publication d'un livre ébauché pendant trente ans »



16h15-17h : Alain-Patrick Olivier (Université de Nantes / CNRS)



« Beethoven-Hegel-Adorno : dialectique et libre improvisation »



17h-17h45 : Beethoven. Philosophie de la musique, enjeux d’une traduction : entretien avec Sacha Zilberfarb



18h15-19h : entretien avec Michaël Levinas, compositeur et pianiste, à propos de son essai Beethoven, toujours. Trente-deux Sonates pour quel infini ? (Cerf, 2021)