Adresse : Lagrasse (Aude, France)

L’association Le Marque-Page invite trois jours durant des chercheurs et auteurs pour explorer à nouveau les pistes et croisées que forment les arts de lire : littérature et poésie, philosophie et sciences humaines, histoire, architecture et patrimoine seront quelques-uns des territoires arpentés lors de ce Banquet du livre de printemps.



Avec Olivier Barbarant, Claudine Bohi, Luc Boltanski, Marie-Violaine Brincard, Mathias Dreyfuss, Olivier Dury, Arnaud Esquerre, Jean-Yves Masson, Michel Melot, Maud Perez-Simon, Camille Riquier et Jean-Louis Schlegel.

Programme à télécharger ici

Ce Banquet prolongera les réflexions entamées en 2021, lors du séminaire professionnel Au croisement des arts de lire.

INFORMATIONS

Entrée à la journée : 6 euros

L’entrée est gratuite pour les adhérent.e.s 2022 de l’association Le Marque-Page.

Restauration sur place.

Merci de réserver au moins 24h à l’avance à l’adresse mail suivante : lamaisondubanquet@gmail.com

Les modalités d’accueil seront conformes aux préconisations sanitaires en vigueur.

Hébergement

Office du tourisme : 04 68 43 11 56 – www.lagrasse.com

Renseignements

La Maison du Banquet & des générations : 04 68 91 46 65 – www.lamaisondubanquet.fr