Adresse : Paris, Collège de France

Ann Jefferson, professeure à l'université d'Oxford et conférencière invitée par l'assemblée du Collège de France, sur proposition du Pr William Marx, donnera une série de quatre conférences sur le thème : "Le génie et ses vicissitudes : une histoire française du XVIIIᵉ siècle à nos jours"

Si la France fait figure d’exception parmi les autres pays européens par l’absence de génie individuel censé la représenter à l’échelle nationale — ainsi Shakespeare pour l’Angleterre, Dante pour l’Italie ou bien Goethe pour l’Allemagne —, la question du génie constitue néanmoins une préoccupation récurrente et majeure dans son histoire culturelle. C’est un sujet qui, pour diverses raisons que je propose d’étudier dans ces conférences, s’attire une très grande variété de commentaires philosophiques, littéraires, médicaux et autres.

Les vicissitudes dont il est question dans mon titre proviennent pour la plupart de ces commentaires, le génie ayant servi de matière à commentaire plutôt que de réalité établie dont on pourrait éventuellement cerner toujours mieux les caractéristiques objectives. Non pas que les définitions manquent. Mais la question du génie est régulièrement marquée par les contradictions et les complications qu’elle a tendance à susciter. Qu’il soit abordé dans une perspective positive ou négative, le génie se trouve régulièrement impliqué, voire empêtré, dans des phénomènes qui au premier abord lui sont apparemment opposés, mais qui finissent par en problématiser la conception, à savoir : l’autre dont il dépend pour sa reconnaissance, la pathologie, la vulgarisation et l’imposture. C’est autour de ces trois « vicissitudes » que s’organisera l’analyse du génie tel qu’il figure dans le paysage intellectuel français depuis son essor au XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.

10 mai 2022 — Le génie : concepts et histoire

17 mai 2022 — La reconnaissance du génie

24 mai 2022 — Génie et pathologie

31 mai 2022 — Le déclin du génie