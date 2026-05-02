Éric Chevillard ou le pouvoir des fictions. Un dossier d'En-attendant-nadeau.fr

De livre en livre, Éric Chevillard s’est imposé comme l’un des écrivains les plus étonnants et les plus inventifs de la littérature contemporaine. On ne se lasse pas de plonger dans des univers fantaisistes virtuoses plus sérieux qu’ils n’y paraissent et qui nous font penser les fonctions de la littérature et nous rappellent l’immensité de son pouvoir d’imagination et de trouble. En attendant Nadeau a réuni dans un dossier les lectures proposées de ses derniers textes ainsi que dans ceux qu’il a lui-même donnés au site…

(Photo : ©Jean-Luc Bertini)