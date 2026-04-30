Zone de turbulences

Le dossier "Turbulences" établi par Cyrielle Dodet, Alexandra Moreira da Silva pour la revue Théâtre/Public s’attache à saisir les relations particulièrement vives qu’entretiennent aujourd’hui la poésie et les arts du spectacle vivant. Il convie pour cela une vingtaine de spécialistes et d’artistes œuvrant dans différentes disciplines et issus de plusieurs générations. Il s’agit d’explorer les manifestations concrètes de la poésie dans la création scénique contemporaine : comprendre de quoi elles se nourrissent, ce dont elles héritent et ce qu’elles inventent. Le sommaire s'ouvre en outre sur un entretien avec Julie Deliquet, qui revient sur son parcours de mise en scène et la façon dont elle explore théâtralement l’histoire politique, sociale et sensible du XXe siècle.

(Illustr. : Par autan, par le Théâtre du Radeau, dernier spectacle de F. Tanguy disparu en décembre 2023)