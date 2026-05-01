En 2017 paraissait aux éditions de l'EHESS et à l'initiative de Cyril Lemieux, Laurent Berger, Marielle Macé, Gildas Salmon & Cécile Vidal un indispensable répertoire des 101 livres qui ont fait les sciences sociales. Près de dix ans plus tard, le volume Pour les sciences sociales est désormais accessibles en ligne sur OpenEdition via Fabula. Loin de l'image d'un panthéon figé, l'ouvrage révèle un paysage mobile, multiforme, où chacun est invité à entrer et circuler librement, aujourd'hui comme hier. Cette sélection critique, unique en son genre, permet de plonger aux origines des sciences sociales, d'en suivre l'évolution et d'en saisir l'unité, au-delà des divisions disciplinaires. Véritable aventure de recherches, elle incite, dans sa pluralité, à approfondir notre connaissance des débats contemporains.