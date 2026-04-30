Théâtre/Public, n° 259 : "Turbulences. Poésie et spectacle vivant" (dir. Cyrielle Dodet, Alexandra Moreira da Silva)

Dossier coordonné par Cyrielle Dodet et Alexandra Moreira da Silva

L’entretien d’ouverture avec Julie Deliquet est l’occasion de revenir sur son parcours de mise en scène et la façon dont elle explore théâtralement l’histoire politique, sociale et sensible du XXe siècle. Le dossier « Turbulences » s’attache à saisir les relations particulièrement vives qu’entretiennent aujourd’hui la poésie et les arts du spectacle vivant. Il convie pour cela une vingtaine de spécialistes et d’artistes œuvrant dans différentes disciplines et issus de plusieurs générations. Il s’agit d’explorer les manifestations concrètes de la poésie dans la création scénique contemporaine : comprendre de quoi elles se nourrissent, ce dont elles héritent et ce qu’elles inventent. Les miscellanées poursuivent la publication du « feuilleton brechtien » de Michel Bataillon.

Sommaire…

Édito / Entretien

« L’horizontalité est mon territoire d’expression »

Entretien avec Julie Deliquet,

Réalisé par Olivier Neveux

Dossier : Turbulences. Poésie et spectacle vivant

Par Cyrielle Dodet et Alexandra Moreira da Silva

« NOTRE maintenant est cette turbulence »

Par Cyrielle Dodet et Alexandra Moreira da Silva



Entre théâtre et poème. Notes en désordre tirées du carnet de bord (2025)

Par Julien Gaillard

De la performance à sa réécriture. Violences poétiques de Carolee Schneemann, Gina Pane et Angélica Liddell

Par Kenza Jernite

Être davantage (Nommer et se nommer autrement)

Par Samuel Gallet

De l’effet poésie dans les arts en espace public actuels. Conversation entre Anyssa Kapelusz,

Alix Denambride et Céline Naji

Kossi Efoui, la poésie comme « désobéissance épistémique »

Par Pénélope Dechaufour

Élargir et allonger le poème. Sur Zéro, de Laura Vazquez

Par Pierre Lesquelen

Lettre ouverte à un projecteur de théâtre

Par Samaël Steiner

La poétique dramaturgique de Grace Passô et le récit du Brésil

Par Gabriela Lírio

Poéticité de la danse contemporaine, du studio à la scène

Par Anne Pellus

Répondre du poème par un poème. Que peut la marionnette ?

Par Eloi Recoing

Poésie pariétale, labyrinthe théâtral. Sur Chunky Charcoal, de Sébastien Barrier

Par Agnès Curel

Le terme « poétique » dans la création pour le très jeune public

Par Sandrine Le Pors

Pages 82 à 83



À propos de confiance, de glaise et de piscine

Par Mariette Navarro

Tuer le théâtre, avec la poésie. Sur Rester vivant, de Marie-Noëlle

Par Floriane Toussaint

Pistes poétiques

Entretien avec Marion Collé,

Catherine Dagois,

Réalisé par Léa de Truchis

Soubresaut, du Théâtre du Radeau. Une poïétique à l’œuvre

Par Rafaëlle Jolivet Pignon

Le nu et le tu

Par Joseph Danan

Miscellanées

Histoire

Bert, Benno, Geneviève et Jean-Marie

Un feuilleton brechtien en trois épisodes

Par Michel Bataillon

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Date de parution : 30/04/2026

Date de mise en ligne : 30/04/2026