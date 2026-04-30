Théâtre/Public, n° 259 : "Turbulences. Poésie et spectacle vivant" (dir. Cyrielle Dodet, Alexandra Moreira da Silva)
Dossier coordonné par Cyrielle Dodet et Alexandra Moreira da Silva
L’entretien d’ouverture avec Julie Deliquet est l’occasion de revenir sur son parcours de mise en scène et la façon dont elle explore théâtralement l’histoire politique, sociale et sensible du XXe siècle. Le dossier « Turbulences » s’attache à saisir les relations particulièrement vives qu’entretiennent aujourd’hui la poésie et les arts du spectacle vivant. Il convie pour cela une vingtaine de spécialistes et d’artistes œuvrant dans différentes disciplines et issus de plusieurs générations. Il s’agit d’explorer les manifestations concrètes de la poésie dans la création scénique contemporaine : comprendre de quoi elles se nourrissent, ce dont elles héritent et ce qu’elles inventent. Les miscellanées poursuivent la publication du « feuilleton brechtien » de Michel Bataillon.
Édito / Entretien
« L’horizontalité est mon territoire d’expression »
Entretien avec Julie Deliquet,
Réalisé par Olivier Neveux
Dossier : Turbulences. Poésie et spectacle vivant
Par Cyrielle Dodet et Alexandra Moreira da Silva
« NOTRE maintenant est cette turbulence »
Par Cyrielle Dodet et Alexandra Moreira da Silva
Entre théâtre et poème. Notes en désordre tirées du carnet de bord (2025)
Par Julien Gaillard
De la performance à sa réécriture. Violences poétiques de Carolee Schneemann, Gina Pane et Angélica Liddell
Par Kenza Jernite
Être davantage (Nommer et se nommer autrement)
Par Samuel Gallet
De l’effet poésie dans les arts en espace public actuels. Conversation entre Anyssa Kapelusz,
Alix Denambride et Céline Naji
Kossi Efoui, la poésie comme « désobéissance épistémique »
Élargir et allonger le poème. Sur Zéro, de Laura Vazquez
Par Pierre Lesquelen
Lettre ouverte à un projecteur de théâtre
Par Samaël Steiner
La poétique dramaturgique de Grace Passô et le récit du Brésil
Par Gabriela Lírio
Poéticité de la danse contemporaine, du studio à la scène
Par Anne Pellus
Répondre du poème par un poème. Que peut la marionnette ?
Par Eloi Recoing
Poésie pariétale, labyrinthe théâtral. Sur Chunky Charcoal, de Sébastien Barrier
Par Agnès Curel
Le terme « poétique » dans la création pour le très jeune public
Par Sandrine Le Pors
À propos de confiance, de glaise et de piscine
Par Mariette Navarro
Tuer le théâtre, avec la poésie. Sur Rester vivant, de Marie-Noëlle
Pistes poétiques
Entretien avec Marion Collé,
Réalisé par Léa de Truchis
Soubresaut, du Théâtre du Radeau. Une poïétique à l’œuvre
Le nu et le tu
Par Joseph Danan
Miscellanées
Histoire
Bert, Benno, Geneviève et Jean-Marie
Un feuilleton brechtien en trois épisodes
Par Michel Bataillon
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Date de parution : 30/04/2026
Date de mise en ligne : 30/04/2026