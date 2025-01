Cartographies de Voltaire au Portugal et ailleurs (Coimbra, Portugal)

Colloque International Cartographies de Voltaire au Portugal et ailleurs

Appel à communications

CLP (Centre de Littérature Portugaise de l’Université de Coimbra)

15-16 mai 2025 - Université de Coimbra (Portugal)

Read the english version…

Le Colloque International Cartographies de Voltaire au Portugal et ailleurs s’inscrit dans le cadre de la clôture du projet Cartographier Voltaire au Portugal et dans la Littérature Portugaise – XVIIe-XXIe siècles (https://cartografarvoltaire.uc.pt/fr/) mené à bien par Centre de Littérature Portugaise de l’Université de Coimbra. Ce moment de clôture se propose d’ancrer la réflexion dans une double dimension.

D’une part, il y aura lieu de faire un bilan des résultats du projet et d’ouvrir leur diffusion et leur accès à la communauté scientifique élargie. Pour ce faire, le projet présentera et rendra publique la base de données, en libre accès, comprenant le corpus complet des traductions portugaises de Voltaire, ainsi que l’anthologie digitale associée à chaque fiche/entrée numérique. Il sera, en même temps, question d’exploiter, dans une perspective future de recherche, les contenus de l’ouvrage Cartographies de Voltaire au Portugal – XVIIIe-XXIe siècle, qui sera bientôt publié dans la collection « Polen - Pouvoirs, lettres, normes » des Classiques Garnier.

D’autre part, le colloque envisage de projeter la clôture du Projet vers l’avenir, vers l’ailleurs. La sémantique de cet adverbe ouvre justement les axes thématiques de l’évènement à d'autres géographies et à d’autres parcours de réception, dans un dessein d’instaurer un débat international autour des différentes enquêtes de réception de Voltaire dans le monde, dans le sillage, entre autres, de l’ « Enquête 3. La réception de Candide », lancée par la Société Voltaire (https://societe-voltaire.org/enquete3.php). En fait, les objectifs spécifiques de ce Projet du Centre de Littérature Portugaise de l’Université de Coimbra (CLP) engagent la recherche voltairienne à se pencher sur les relations interculturelles, transhistoriques, interpoétiques qui marquent la lecture et la réécriture de Voltaire dans les différents continents, du XVIIIe siècle à l’époque contemporaine.

On invite, ainsi, les chercheurs à présenter des communications autour de quatre axes de réflexion :

Voltaire dans la littérature et dans la culture portugaises : de nouvelles perspectives

Voltaire et les Lumières : fiction(s) et Histoire

Cartographies de Voltaire dans le monde : théories et méthodologies

Voltaire digital/numérique : perspectives actuelles et à venir

Calendrier

- 22 mars 2025 : date butoir pour soumettre des propositions de communication : résumé (300-450 mots), mots-clés (4-5), à envoyer à clp@fl.uc.pt [en portugais, français ou anglais]

- 20 avril 2025 : date limite pour la réponse du comité scientifique.

- 30 avril 2025 : diffusion du programme

Conférenciers invités :

Sylvain Menant (Sorbonne Université)

Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université)

Laurence Macé (Université de Rouen Normandie – à confirmer)

Dan Barker (Voltaire Foundation)

Comité d’Organisation :

Marta Teixeira Anacleto (coordinatrice du Projet)

Maria Helena Santana (coordinatrice CLP)

Gabriella Mendes (boursière de recherche CLP)

Ana Cláudia Pires (boursière de recherche CLP)

Avec le soutien de :

- CLP - Centre de Littérature Portugaise de l’Université de Coimbra (https://www.uc.pt/fluc/clp) / FCT (Fondation pour la Science et Technologie)

- Département de Langues, Littératures et Cultures/Section d’Études Françaises de la Faculté des Lettres de l’Université de Coimbra (https://www.uc.pt/fluc/dllc/seccoes/seccao-de-estudos-franceses/)

- APEF - Association Portugaise d’Études Françaises (https://apef-association.org/)

Ce colloque est financé par des fonds publics nationaux par FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P., dans le cadre des projets UIDB/00759/2025 - CLP et UIDP/00759/2025 - CLP.