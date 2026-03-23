Journée-laboratoire "Pratiques et récits du studio" (Programme "Performer Les Savoirs", Paris 8)

Chloé Déchery et Marion Boudier ont le plaisir de vous inviter à la prochaine journée-laboratoire du programme Performer Les Savoirs, sur les “Récits et pratiques du studio”, qui aura lieu le samedi 11 avril, à l’Université de Paris 8 Saint-Denis, de 9h30h-18h30.

La journée-laboratoire du 11 avril 2026 - « Pratiques et récits du studio »

Axée sur les « Pratiques et récits du studio », la JLab du 11 avril à l’Université de Paris 8 Saint-Denis vise à fabriquer collectivement et à partager certaines expériences du studio. Elle réunira notamment deux artistes associé·es au projet “En Studio”, co-porté par Marion Boudier et Chloé Déchery : le chorégraphe Rémy Héritier, qui présentera la restitution du workshop effectué au CND de Pantin en janvier et Tania El Khoury, une artiste de performance et pédagogue d’origine libanaise, directrice du Master en Art et Humanités politiques (Centre for Human Rights and the Arts) à Bard College, dans l’État de New-York aux États-Unis, qui animera une pratique du studio.

Cette journée dépliera les formats hybrides propres à Performer Les Savoirs, alliant différents ateliers de pratiques de studio avec le public, un temps de travail à la table “recherche in progress”, jeux (Le Jeu des Cartes du Retour) et des performances. Premier temps public du projet “En Studio”, cet événement propose de mettre en partage des pratiques du studio développées pour et par des artistes.



Programme



Matin 9h30- 13h

Introduction : Marion Boudier et Chloé Déchery

Restitution : Rémy Héritier et Anne Lenglet

Pratiques : Tania El Khoury, Louise Hervé, Patrick Laffont de Lojo

Performance : Tirer le fil de Ghardaïa d’Eric Valette



Après-midi 14h30-18h30

Performance : Créer sous d’autres noms que le sien de Chloé Déchery

Jeu : Les Cartes du retour

Travail à la table - Recherche in progress : forme participative ouverte au public avec tous·tes les invité·es, Clémence Kazémi et Emanuele Quinz



Attention, pour participer aux trois pratiques de studio le matin, l’inscription est obligatoire, de même que pour les performances (jauge limitée)

L’ensemble du programme détaillé et des intervenant-es est à retrouver sur le site de PLS : https://www.performerlessavoirs.com/



Informations pratiques

Entrée libre, sur inscription pour les pratiques et les performances : https://docs.google.com/forms/d/1IixlufBCQp-FBh5Qlw0AQ1xWFnKB15MW2vD2E2BMjOs/edit

Université de Paris 8 Saint-Denis, 2 rue de la Liberté, Saint-Denis, Amphi X et Studio A 169, Bât. A, UFR Arts

Métro Saint-Denis Université (ligne 13)



Contact : performerlessavoirs@gmail.com

Le Chantier “En studio”

Cette journée-laboratoire est issue du chantier de recherche-création « En Studio » de Performer Les Savoirs, qui propose d’examiner les liens entre l’émergence du geste créateur et les lieux qui l’accueillent (qu’ils soient concrets ou imaginaires; chambre, atelier, studio, café, etc).

Le studio est le lieu, le premier lieu (au double sens de “original” et de “fondamental”), où se retrouvent les membres d’une équipe artistique réunie afin d’écrire et créer un spectacle. Lieu d’étude mais aussi lieu de travail, d'entraînement du corps, de recherche, de création artistique et de transmission pédagogique, le studio est en soi un sujet d’étude particulièrement fertile pour le champ des études de spectacle.

En s’appuyant sur les approches historiques du laboratoire ou de l’atelier, les apports des rehearsal studies et des études génétiques ainsi que sur les études géographiques des spatialités et l’écologie des lieux et des pratiques, le projet développe une étude du studio comme lieu de travail et de socialité artistiques croisant la recherche-création, le design, la pédagogie radicale et la culture matérielle. ​​Le chantier “En Studio” se donne pour ambition d’examiner les conditions propitiatoires et favorables (ou non) qu'offre le studio aux prémisses du processus de création. Et réciproquement, s’attacher à examiner comment une dynamique artistique vient modifier et parfois même transformer l’espace physique, architectural, scénographique mais aussi social, institutionnel et symbolique du studio.