Jeju, 3 avril 1948 : mémoire d’un massacre à travers la littérature et le cinéma (Inalco, Paris)

L’île de Jeju, située à l’extrémité sud de la péninsule coréenne, a été le théâtre de massacres de civils dans le contexte de la division de la Corée. Cette tragédie, connue sous le nom de "Jeju sasam" ("sasam" désignant "le 3 avril", en l'occurrence de l'année 1948) et longtemps passée sous silence par les autorités sud-coréennes, a laissé un traumatisme durable dans la mémoire des survivants et, plus largement, des ressortissants de Jeju dont certains se sont réfugiés au Japon.

Nous nous intéresserons au cours de cette journée d'étude, dans une approche pluridisciplinaire et multilingue, aux différentes modalités du travail d’investigation et de transmission de la mémoire à propos de ce drame. Elle sera divisée en deux parties : la première sera consacrée à l’étude d’œuvres littéraires d'auteurs coréens et coréens du Japon (Kim Sok-bom, Kim Si-jong, Hyun Ki-young, Han Kang...), la seconde à la projection de Jiseul (2012), film de fiction du cinéaste sud-coréen O Muel, qui illustre ces événements et qui a été récompensé au Festival des cinémas d'Asie de Vesoul. Cette séance de cinéma sera suivie d’une table ronde réunissant des spécialistes de plusieurs disciplines.

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Programme

9h45 : Bernard Thomann (Inalco-IFRAE), Mot d'ouverture

10h : Aki Yoshida (Inalco-IFRAE), « Du roman psychologique au récit de la rédemption : le massacre de Jeju chez Kim Sok-bom »

10h30 : Makiko Andro-Ueda (Inalco-IFRAE), « Jeju en filigrane : la poétique de Kim Si-jong »

11h : JEONG Eun Jin (Inalco-CERLOM), « Altérités dans les fictions sud-coréennes sur Jeju 3 avril »

11h30 : Discussion

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14h : Projection du film Jiseul d’O Muel

16h-16h10 : Pause café

16h10 : Table ronde : Dialogue interdisciplinaire sur le massacre de Jeju

Alain Delissen (Histoire, EHESS - CRC/CCJ), Florence Galmiche (Anthropologie, Université Paris Cité - CRC/CCJ - IUF), Stéphane Thévenet (Sciences de l'information et de la communication, Inalco - CERLOM), animée par Ken Daimaru (Histoire, Université Paris Cité - CRCAO).

17h30 : Clôture de la journée

Les interventions se feront en français.

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Comité d'organisation :



Makiko Andro-Ueda (Inalco-IFRAE) Voir l'e-mail

Aki Yoshida (Inalco/IFRAE) Voir l'e-mail

Jeong Eun Jin (Inalco/CERLOM) Voir l'e-mail